Персонально к каждому клиенту

Инвестиционное кредитование для юридических лиц, кредитные карты и персональные кредиты для частных клиентов - Альфа-Банк усиливает позиции по всем направлениям деятельности.

На 1 июля 2006 года валюта баланса филиала Альфа-Банка в Хабаровском крае превысила 5 млрд руб. и выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер кредитного портфеля филиала достиг 3,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с тем же показателем за прошлый год в 2 раза.

На 1 июля филиалом предоставлено банковских гарантий на сумму 23 млн руб. Филиал "Хабаровский" выдает гарантии уплаты таможенных платежей и гарантии исполнения обязательств по договорам, в том числе и по договорам с иностранными контрагентами. Для идентификации плательщиков-участников внешнеэкономической деятельности, а также для оплаты таможенных пошлин и других сборов филиал эмитирует микропроцессорные таможенные карты.

Кроме того, Альфа-Банк в Хабаровске активно развивает лизинговое финансирование участников региональной экономики. На начало июля 2006 года объем кредитования лизинговых операций составил 286 млн. руб. Суммарно размер предоставленного в 2006 году Хабаровским филиалом Альфа-Банка финансирования, включая кредиты, гарантии и финансирование лизинговых операций, достиг 4,5 млрд руб.

Динамика роста основных показателей деятельности филиала сохраняется и в розничном бизнесе. Объем привлеченных средств физических лиц на 1 июля 2006 года составил 135 млн руб. Филиал продолжает развивать пластиковый бизнес. На 1 июля эмитировано около 4 тыс. пластиковых карт. Объем привлеченных средств на пластиковых картах клиентов филиала превысил 80 млн руб. Объем привлеченных средств физических лиц составил 216 млн. рублей. Оборот по торговому эквайрингу за первое полугодие 2006 года вырос с начала года на 75% и достиг 16 млн руб.

В 2006 году Альфа-Банк предложил владельцам своих пластиковых карт дисконтную программу. Скидки по пластиковым картам Альфа-Банка предоставляются в таких торговых точках, как сеть магазинов "Кран", салон "Одежда для окон", ювелирные магазины "Алмаз", "Изумруд", "Даймонд Дарт", сеть магазинов "Обувь планеты" и других.

Хабаровским филиалом Альфа-Банка реализовано 25 зарплатных проектов с различными организациями региона. А с мая этого года сотрудники компаний, обслуживающихся в Альфа-Банке по зарплатным проектам, могут воспользоваться кредитными продуктами Альфа-Банка по льготным тарифам. В 2006 году Альфа-Банком установлено три новых банкомата в различных районах Хабаровска.

Альфа-Банк последовательно проводит стратегию внедрения современных банковских технологий на региональный рынок. В 2005 году банк предложил хабаровчанам воспользоваться новой услугой - накопительным счетом "Мой сейф", который позволяет не только получать ежемесячный доход от хранения средств на счете, но и свободно пользоваться денежными средствами в любой момент времени. С начала 2006 года в Хабаровском филиале банка действует новый формат комплексного банковского обслуживания физических лиц - тарифные планы. Также в этом году Альфа-Банк предложил хабаровчанам уникальный продукт - кредитные карты с льготным 60-дневным периодом.

В июне текущего года Альфа-Банк ввел в Хабаровском крае услугу "Персональный кредит". У клиентов банка появилась возможность получить до 300 тыс. руб. на любые цели в минимальные сроки. Для погашения кредита и пополнения счета клиенты могут воспользоваться простым и удобным способом - специальным электронным устройством cash-in, принимающим денежные средства. С июля 2006 года Альфа-Банк в Хабаровске начал развивать потребительское кредитование. Первым партнером филиала в этом направлении стала сеть магазинов бытовой техники "Контур".