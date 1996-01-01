Топливо "ВБ" - сделано в Приморье

Еще вчера новичок на бункерном рынке Торговый дом "Транзит-ДВ", сегодня в полный голос заявил о себе, запустив в эксплуатацию автоматизированную промышленную установку производства датской компании CBI Engineering. С этого момента на новейшем оборудовании в пос. Славянка компания будет производить судовое топливо под собственной торговой маркой "ВБ".

Досье Торговый дом "Транзит-ДВ" входит в состав холдинговой компании "Группа "Транзит-ДВ", которая объединяет 11 предприятий. В собственности компании - нефтеналивной терминал в поселке Славянка Хасанского района (ЗАО "Востокбункер"). Основные направления деятельности холдинга - поставки энергоресурсов как на внутренний рынок, так и на экспорт, хранение и перевалка энергоресурсов, бункеровка флота, морские перевозки.

Бункеровочное направление компания начала развивать в 2004 г., вначале для удовлетворения потребностей собственного флота, использующегося для поставок топлива на северные территории Дальнего Востока в рамках госзаказа. Затем руководство компании приняло решение о развитии этого направления и предоставлении услуг сторонним компаниям. "Когда мы занимались только обеспечением потребностей собственного флота, годовой объем бункеровки составлял чуть более 10 тыс. тонн. Но уже через год работы по этому направлению объемы стали возрастать, и мы решили сделать ставку на этот рынок. Естественно, что мы нацелены на лидерские позиции и поэтому пошли на капитальные затраты, которые позволят нам создать в одной компании полный цикл: хранение - переработка - бункеровка. Наша ближайшая цель - годовой объем бункеровки до 250 тыс. тонн", - рассказывает гендиректор "Группы Транзит ДВ" Игорь ПОЛЬЧЕНКО.

Сейчас компания производит операции по бункеровке российского и иностранного флота в портах Славянка, Владивосток, Находка, Восточный, Зарубино, Посьет, а также в Японском и Охотском и Беринговом морях, в районах оживленных морских путей. В собственности компании находится современный нефтеналивной терминал в незамерзающем порту Славянка в заливе Петра Великого. В составе собственного флота есть многофункциональный танкер "Миранда ДВ" дедвейтом 2,2 тыс. тонн. Очередным этапом развития бункерного направления стало собственное производство судового топлива на принадлежащем компании нефтеналивном терминале ЗАО "Востокбункер".

Досье Годовой объем перевалки нефтепродуктов через терминал ЗАО "Востокбункер" приближается к 1 млн тонн. Нефтеналивной пирс способен принять под погрузку одновременно два танкера дедвейтом 5 и 10 тыс. тонн и осадкой 7,5 и 9,5 метра. Пирс оборудован трубопроводом диаметром 200 мм и способен производить погрузку двух видов топлива одновременно, с производительностью до 500 м3/час.

В июле здесь было запущено в эксплуатацию оборудование для производства судового топлива, производства датской компании CBI Engineering A/S. На этом оборудовании компания производит судовые топлива в ассортименте под собственной маркой ВБ (ВБ 30, ВБ 40, ВБ 180, ВБ 380). Топливо марки VB соответствует международному стандарту ISO 8217 (IFO 30, IFO 40, IFO 180, IFO 380). Качество топлива подтверждено сертификатами Госстандарта.

Досье Датская компания CBI Engineering A/S - лидер на рынке бункеровочного оборудования, где работает более 25 лет. Другое ключевое направление деятельности компании - разработка систем экологической защиты для нефтеперерабатывающих производств.

Для улучшения стабильности топливо подвергается кавитационной обработке. Мощность оборудования позволяет производить до 100 тыс. тонн топлива ежемесячно. Оборудование, установленное на терминале ЗАО "Востокбункер", выпущено в 2006 г. и является самой современной моделью в своем классе. Это полностью автоматизированная установка, позволяющая при производстве исключить риски, связанные с человеческим фактором. Автоматика непрерывно контролирует показатели качества получаемого продукта и в случае отклонений самостоятельно их устраняет.

При принятии решения о покупке оборудования по производству судового топлива стал огромный спрос на российском рынке бункеровок на флотский мазут Ф5. На Дальнем Востоке России этот вид топлива официально производят только нефтеперерабатывающие заводы Хабаровского края, которые не в состоянии полностью удовлетворить потребность рынка. К тому же доставка продукта с заводов в южные порты существенно увеличивает его цену. Теперь же в ассортименте продукции марки ВБ есть и высококачественный мазут Ф5.

Стоит особо отметить, что технология производства позволяет регулировать показатели качества получаемого продукта в зависимости от пожелания покупателя - то есть производить топливо для каждого конкретного типа двигателя. Использование в производстве среднедистиллятных фракций позволяет существенно улучшить показатели температуры застывания, коксуемости и зольности, что благоприятно сказывается на надежности и долговечности работы судовой машины.

Продукция марки VB полностью соответствует международным экологическим требованиям, предъявляемым к бункеровочному топливу, в том числе указанным во вступившей в силу в мае 2006 г. поправке Marpol Annex VI. Непрерывный контроль качества продукции на протяжении всего процесса производства осуществляется независимой аккредитованной лабораторией.