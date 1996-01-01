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Lexmark Х3330 - мал, да удал!
248 фотографий!!! Не пять, не десять - ДВЕСТИ СОРОК ВОСЕМЬ! Ровно столько фотографий мы напечатали после отпуска! И на каждой - яркие мгновенья счастливой жизни: манящая глубина моря, проникновенно белый песок, насыщенный, почти марсианский закат!..
Мы бы, конечно, разорились, если решили бы печатать всю эту красоту в фотосалоне, но теперь у нас в квартире своя собственная домашняя фотостудия! И не важно, что пока у нас нет компьютера - достаточно того, что у нас есть Lexmark Х3330.
Это, конечно, покажется кому-то удивительным, зачем покупать устройство печати, если нет компьютера. Кому это надо? - спросите Вы. Да любому, у кого есть цифровой носитель с фотографиями и желание воплотить самые удачные цифровые картинки в бумажные фотокарточки для домашнего фотоальбома! Новая модель Lexmark Х3330 является усовершенствованной версией знакомой Вам Х5250. Основным усовершенствованием устройства является наличие порта PictBridge, позволяющего печатать снимки непосредственно с фотокамер без использования компьютера - это прекрасное преимущество!
Впрочем, говоря о преимуществах модели, не упоминая ее компактные размеры, - это все равно, что ничего не сказать.
Если маленькие принтеры еще можно встретить, то получить небольшое по размеру универсальное устройство, включающее в себя одновременно функции принтера, сканера и копира можно, купив именно его - Lexmark Х3330! При этом он станет для Вас незаменимым помощником не только для приятных фото-хлопот, но и в решении более серьезных бизнес-задач вашего домашнего офиса. Lexmark Х3330 экономит не только рабочее место, но и время, которое, как известно, стоит дорого!
Кстати, для любителей деталей сообщаем, что характеристики Lexmark Х3330 - это:
- 4800 х 1200 dpi - 22/15 ppm - фото 10х15 за 38 сек. - текстовый ЖК-дисплей - PictBridge - фото ПО (от P-серии) - печать любых форматов без полей - автоопределение типа бумаги, автоюстировка картриджей - планшетный сканер 600 х 2400 dpi.
Распечатаю-ка я двести сорок девятую фотографию - своего МФУ! А что? Заслужил!
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