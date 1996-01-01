Находкинский нефтепорт возглавил Николай Петелин

Генеральным директором ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" (Нефтепорт) назначен Николай ПЕТЕЛИН, возглавляющий ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт". Его предшественник Алексей НЕМКОВ, по сведениям "ЗР", может возглавить ОАО "Находкинский рыбный порт".

Напомним, что в июле НК "Роснефть" и "Группа Альянс" завершили сделку по приобретению госкомпанией у входящей в группу нефтяной компании "Альянс" 97,51% акций АО "Нефтепорт" за 528 млн руб. ($19,5 млн).

ОАО "Нефтепорт" в первом полугодии 2006 г. снизило чистую прибыль в 173 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 221 тыс. руб. Согласно отчету выручка компании за январь-июнь текущего года уменьшилась почти в 2 раза из-за снижения грузооборота, в частности, во втором квартале - на 37,8%.