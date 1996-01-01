Новые горизонты "Востока-1"

Рыбопромышленники отмечают, что доходность этого бизнеса с каждым годом уменьшается. Хотя, как говорит первый заместитель председателя правления компании "Восток-1" Евгений УРСАКИЙ, предприятие можно сделать процветающим, если правильно выбрать вектор развития.

- Евгений Иванович, многие компании, специализировавшиеся на добыче краба, начинают отказываться от этого вида промысла. "Восток-1" по-прежнему остается лидером крабового промысла на Дальнем Востоке. Почему?

- В 90-х "Восток-1" начинал работать "с нуля". Флота не было, но были виды на краб, ОДУ на который в то время регулярно не выбиралось. Поэтому вместе с американскими компаниями мы начали совместную деятельность по добыче краба. Брали суда в бербоут-чартер, а потом за счет прибыли выкупали их в собственность.

В настоящее время создать компанию только за счет того, что какой-то ресурс не осваивается, уже невозможно. Рыба в воде - это деньги. Причем не просто деньги, а большие деньги. Поэтому краб, как самый валютоемкий объект добычи, стал для теневых дельцов главным объектом охоты. Дошло до того, что крабовый ресурс был практически подорван. Капитаны промысловых судов констатировали, что их уловы сократились в десять раз. Стало понятно, что государство не способно справиться с браконьерством и ресурс камчатского краба через несколько лет просто закроют. Поэтому было принято решение работать на перспективу.

В качестве альтернативы были выбраны глубоководные виды крабов. Сегодня общая квота глубоководного краба составляет 2 703 тонн. Это хорошие объемы, и мы их добываем без особых проблем. Правда, за них пришлось побороться.

Вначале вложились в аукционы, а потом доказывали чиновникам разного ранга, что ставки сбора за этот объект до последнего времени были сильно завышены. Еще совсем недавно за тонну глубоководного краба нужно было платить государству 30 тыс. руб. По меньшей цене он реализовывался на аукционах. Благодаря нашей активной работе ставки были снижены до 13 тыс. руб. за тонну. Однако за это время половина предприятий ушла с этого ресурса, и общее ОДУ осваивается не до конца. В этом году "Восток-1" - единственная компания на Дальнем Востоке, кто выставил флот на добычу этого ресурса.

- А браконьеры разве его не добывают? Трудно представить, что они пропустят такой объект.

- Для браконьерства это труднодоступные виды крабов, так как технологически постановка порядков происходит на глубине до 1 400 метров. Более того, сегодня мы изучаем и прорабатываем возможность промысла с изобат 1400-1700 метров. Это довольно сложно, но определенные наработки есть. Наши технологии лова позволяют не только успешно добывать, но и защищать самих себя. Браконьеры не имеют необходимых знаний о местах обитания этих крабов, и их суда не оснащены специальным оборудованием.

- Кроме краба компания специализируется на добыче донных видов рыбы. Ярусный лов сегодня на подъеме?

- "Восток-1" в середине 90-х сделал стратегическую ставку на ярусный вид промысла. К специализированным судам ярусного промысла ЯМС "Восток 1", "Восток Орион", СРТМ "Шурша", в 2001 г. компания закупила в Южной Корее шхуны и переоборудовала их под ярусоловы. Сегодня у нас 7 судов данного типа. Добываем палтус, треску, макрорус. В условиях стремительного сокращения сырьевой базы нужно искать и осваивать новые виды биоресурсов. К примеру, все знают, что по минтаю очень тяжелая ситуация. Но все равно делают ставку на него. Мы попробовали "заработать" на макрорусе.

Сегодня макрорус пользуется устойчивым спросом на рыбных биржах, и цена на него постепенно растет. А в период аукционов, когда его стоимость была невысока, мы, увидев перспективу промысла этого объекта, начали активно скупать лоты. В итоге при распределении долей компания получила около 7 тыс. тонн макроруса. Чтобы выбрать эти лимиты, к имеющимся единицам флота компания приобрела еще один траулер и произвела его переоборудование. Кроме того, за два последних года отработали технологию лова, что позволяет нам осваивать весь выделенный лимит.

Синекорый палтус до наших экспедиций тоже мало кто добывал. Даже опытные капитаны, работавшие на его промысле, утверждали, что этот объект можно ловить всего пару месяцев в году. В Охотском море промысловых запасов нет, поэтому снаряжение полномасштабной экспедиции станет экономически невыгодным. Мы же три года проводили научные исследования этого объекта, и сегодня ситуация кардинально изменилась. В данный момент промыслом синекорого палтуса занимаются более 30 компаний. Наша квота на палтус - 2 731 тонн, на треску - 2 669 тонн.

Наш основной рынок сбыта рыбопродукции - Европа, где есть проверенные партнеры, поэтому все наши суда ярусного промысла прошли европейскую сертификацию. Конечно, часть продукции идет на российский рынок, поскольку в последние годы он показывает положительную динамику спроса на эту продукцию. Цена на отдельные виды даже выше, чем на зарубежных рыбных биржах. Но, к сожалению, бывает тяжело найти транспорт для отправки рыбы в Россию. Большинство перегрузчиков ориентировано на Китай, Корею, Японию.

- Рост цен на ГСМ ведет к уменьшению рентабельности. Другая проблема - завышенные ставки сбора на отдельные виды биоресурсов. Что нужно предпринять государству, чтобы уменьшить финансовые потери рыбаков?

- Прежде всего, зафиксировать цену на топливо. На сегодняшний день затраты на ГСМ составляют 35% от всех расходов при отправке судна в район промысла. Другой выход - частично дотировать расходы по этой статье. У себя в компании мы стараемся минимизировать эти затраты. Построенные в 2001-2002 гг. три малых ярусолова "Востока-1" потребляют до тонны топлива за сутки промысла, при этом способны обрабатывать сырец до 8 тонн вылова. Снижение ставок сбора поможет высвободить для компаний дополнительные средства, которые могут быть вложены в обновление флота.

- Прошлый год был для компании удачным. Каковы планы на перспективу?

- В 2005 г. производственный план выполнен на 100%, а первое полугодие этого года даже опережает показатели прошлого. Если в рыбной отрасли края средняя зарплата 11 тыс. руб., то у нас она 24 тыс. руб. Сегодня у нас трудятся 650 специалистов разного уровня. Все экипажи работают не один год, поэтому проблем с кадрами не ощущаем. В стратегических планах - постройка и ввод в эксплуатацию нового судна. Это будет единственный на Дальнем Востоке ярусолов, в котором выборка орудий лова будет производиться не через борт, а через днище. По нашим расчетам, это позволит на 25% снизить потери при выборке порядков в неблагоприятных метеоусловиях.

В общем, наша компания динамично развивается. Хотя отраслевых проблем еще достаточно. Надеемся, что предстоящий рыбный съезд послужит толчком к их решению.