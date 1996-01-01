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Школа, в которой не ставят двоек
Согласитесь, выбор школы может сыграть в жизни ребенка решающую роль. Окажись он в руках непрофессионалов, желание учиться отпадает раз и навсегда. И наоборот - умный педагог, знающий подход к каждому ученику, может заразить жаждой знаний на всю жизни. Ученикам в частной школе "Святая Ольга" повезло: рядом с ними действительно талантливые, любящие свое дело учителя и воспитатели...
- Ольга Владимировна, - спрашиваю у директора "Святой Ольги", - правда ли, что в вашей школе не ставят двоек, не задают домашних заданий и обходятся без дневников?
- Да, наши ученики не зависят от оценок. При этом уровень знаний достаточно высок. И объем материала, освоенного на уроках, позволяет обходиться без домашних заданий. Это касается и изучения иностранных языков. Недавно мы ввели преподавание китайского языка, результаты очень хорошие. Дети с удовольствием занимаются с молодым талантливым преподавателем. У нас давние партнеры в Китае, с которыми мы собираемся обмениваться учениками, но и сейчас находим возможность, чтобы с ними занимались носители языка.
- "Святую Ольгу" посещают не только дети школьного возраста?
- Мы открыли "Дошколенок" для малышей 3-5 лет. Дети делятся по возрасту, с каждой группой занимается отдельный педагог-воспитатель. Например, на уроках с трехлетками три раза в неделю с помощью лепки, рисования малышам развивают пальчики, занимаются с ними пением, танцами. Специальные методики помогают развивать у детей образное мышление, математические способности. Очень профессионально работает с ними врач-логопед, она же психолог и дефектолог. Результаты таких занятий просто потрясающие - дети начинают говорить чисто, правильно.
- А что можно сказать о стоимости обучения?
- Цены весьма умеренные, доступные для среднего класса. Кроме того, в школе существует гибкая система скидок. Если родители привели в школу еще одного ребенка, то получают скидку 30% и платят в месяц 6300 руб. Пришел в школу с их подачи еще один человек, плата составит 5400, и так далее. Нам говорят, что желающих у нас учиться много, хватило бы места.... А вот на этот счет можно не волноваться, у нас есть потенциал, есть куда развиваться.
"Святая Ольга" - единственная среди частных школ расположена в пригородной зоне. У нас хорошо обустроенная территория, есть детская площадка, ребята с удовольствием остаются в школе во время каникул.
- Известно, что в "Святой Ольге" много внимания уделяют занятиям спортом.
- В этом году мы даже собираемся открыть для мальчиков секцию тхеквандо. Что же касается бальных танцев, то школа всегда ими славилась. Впереди новые конкурсы и, будем надеяться, новые имена.
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