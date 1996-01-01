"Авторадио" - лучший региональный вещатель!

"Авторадио" - одна из крупнейших и успешных коммерческих радиостанций России. В ее составе 103 российских и 31 зарубежный региональный вещатель, в том числе и "Авторадио" во Владивостоке. За неполных три года работы коллектив "Авторадио" во Владивостоке во второй раз удостоен весомой награды - диплома лучшего регионального вещателя. Диплом, к слову, уже занял свое место на Стене славы "Авторадио" во Владивостоке. С директором радиостанции "Авторадио" во Владивостоке Александром КАРПЕНКО беседует наш корреспондент.

- Александр Леонидович, поздравляю ваш коллектив с очередной важной победой! Кстати, какие качества работы вашей радиостанции стали определяющими для получения столь высокой оценки?

- Спасибо за поздравление. Для нас это действительно важная оценка работы, и для творческого, и для технического, и для рекламно-менеджерского составов радиостанции. Дело в том, что головной офис "Авторадио" в Москве внимательно и скрупулезно отслеживает и контролирует нашу (и других городов, конечно, тоже) работу в эфире по многим параметрам. Критерии самые строгие. Главные из них - строгое соответствие особенностям формата "Авторадио", неукоснительное соблюдение сетки вещания, высокий уровень собственных рекламных материалов, проведение промо-акций... По всем этим позициям, очевидно, мы выглядим лучше из более чем 130 российских, ближнего и дальнего зарубежья радиостанций "Авторадио".

- Вот вы говорите об акциях, проведенных "Авторадио" во Владивостоке, а я вспоминаю сентябрьский концерт "ДДТ" Юрия ШЕВЧУКА на центральной площади Владивостока... Столько зрителей на площади и прилегающих к ней улицах Владивостока одновременно я никогда не видел!

- Да, это так. Это была совместная акция с еженедельником "МК во Владивостоке". По разным оценкам, на концерт пришли до 80 тысяч человек. Не буду говорить, каких усилий нам стоило, чтобы решить многие организационные и технические вопросы проведения концерта. Но до сих пор ощущаю, будто это было вчера, свое состояние острой тревоги: как бы чего не вышло... Слава Богу, не было давки, не было технических накладок, концерт прошел "на ура" и зрители получили истинное удовольствие от настоящего искусства.

Если говорить об акциях "Авторадио" во Владивостоке, хочу напомнить еще об одной - "Супербомбила". Весной в течение месяца водители Владивостока и Уссурийска извозом зарабатывали деньги. И, вы знаете, еще и еще раз я убедился, какие замечательные люди живут в Приморье. Некоторые специально искали "супербомбил" на улицах городов, чтобы внести свой скромный вклад в общую копилку помощи детям, другие щедро вручали водителям довольно солидные суммы, третьи чуть ли не последние рубли отдавали...

На собранную сумму, а она составила 130 тысяч рублей, мы приобрели самое необходимое для детских домов Владивостока и Уссурийска. И вы бы видели глаза этих детей. А я вручал приобретенное имущество одному из детдомов краевого центра... Как все-таки редко мы обращаем внимание на тех, кто растет без родительского тепла и заботы!..

- С этим можно согласиться. Но именно коллектив "Авторадио" во Владивостоке показал благородный пример бескорыстного и чуткого отношения к болевым точкам общества. "Супербомбилы" и "Авторадио" во Владивостоке, рядовые жители края своей акцией дали добрый пример другим организациям, отдельным бизнесменам, а также власти...

- Хотелось бы надеяться.

- Те, кто постоянно слушает "Авторадио" во Владивостоке, наверняка хорошо знают ведущих и корреспондентов станции. Давайте представим их читателям нашей газеты. Тем более полученный диплом - хороший повод.

- Это Иван ЕГОРХИН, Татьяна ЗОЛОЧЕВСКАЯ, Наталья ЛЮБОВИНКИНА, Юрий ЛЮБЫХ, Алексей МАРКОВ, Павел ПАНАЙОТИ, Ольга ТАРАБАНОВА, Константин ТЕРЕХОВ... Хотел бы также сказать о тех, кто за "кадром" и чьи имена не звучат в эфире. Но и они обеспечивают профессионализм и популярность "Авторадио" во Владивостоке. Это руководитель продакшн-студии Николай ДОВГАЛЬ, технический директор Анатолий ЮРИН, коммерческий директор Анастасия ЛЕВЧУК с дружной командой рекламного отдела, и другие.

- Александр Леонидович, самое время спросить у вас о перспективах и новых задумках.

- Не хотелось бы предвосхищать события. Просто слушайте "Авторадио" во Владивостоке, и вы здесь найдете не только разнообразную информацию и классную музыку и песни, но и маркеры наших последующих творческих, технических, рекламных задумок, а также предстоящих акций. Как директор "Авторадио" во Владивостоке, гарантирую слушателям высокое качество нашего эфира.