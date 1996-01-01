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"ВЕРМИЛИТ" - новое решение в теплоизоляции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одна из последних новинок рынка строительных материалов - легкая теплоизолирующая сухая смесь "ВЕРМИЛИТ" с вермикулитовым заполнителем. Вермикулит известен как высокоэффективный теплоизолятор с неограниченным сроком службы, огнестойкий и экологически чистый.

Штукатурка "ВЕРМИЛИТ" решает сразу две задачи: выравнивает грубую поверхность и утепляет.

Уникальность и сбалансированность состава позволяют штукатурить потолки и стены из кирпича, дерева (одновременно обеспечивая их огнезащиту), ячеистого бетона, известково-песчаных составов в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, а также фасадную часть здания, принимая дополнительные меры по гидрофобизации поверхности.

Штукатурная смесь "ВЕРМИЛИТ" не содержит песок, имеет в своем составе 15 компонентов специальных строительных добавок, в том числе армирующие волокна, придающие штукатурке дополнительные ценные свойства: высокую прочность при малом объемном весе, высокую адгезию, низкий расход, морозостойкость, стойкость к агрессивным средам, высокую огнестойкость, паропроницаемость, хорошую звукоизоляцию. В высушенном состоянии штукатурка похожа на дерево: свободно пилится, режется, сверлится, упруго деформируется при ударах.

Одно из достоинств смеси "ВЕРМИЛИТ" - это высокая паропроницаемость, что позволяет с успехом применять ее в качестве утеплителя внутри помещения.

Применение непаропроницаемых высокоэффективных утеплителей внутри помещений дает совершенно неожиданный отрицательный эффект.

То тепло, которое находится внутри, становится изолированным от основной стены. В результате вся стена промерзает полностью. Между изоляцией и стеной собирается конденсат. Собранный конденсат замерзает, периодически оттаивая. Начинает развиваться грибок, происходят гнилостные процессы, в результате помещение становится холодное и сырое, происходит постепенное разрушение стены от морозной коррозии.

Еще одно достоинство легкой штукатурки "ВЕРМИЛИТ" в оштукатуривание стен из ячеистых бетонов.

Ячеистые бетоны, обладая неоспоримыми преимуществами, такими как низкая средняя плотность, теплопроводность, лёгкость в монтаже, всё же имеют повышенную влагоёмкость и паропроницаемость, деформативность и усадку, в насыщенном водой состоянии - малую морозостойкость.

Поэтому использование ячеистобетонных блоков требует применения специальных штукатурных строительных растворов, которые должны быть лёгкими и прочными. Обычная цементно-песчаная растворная смесь, нанесённая на ячеистобетонный блок, сразу отдаёт воду и при отвердении раствор становится хрупким. Цементно-песчаный раствор, обладая недостаточной паропроницаемостью, не обеспечивает необходимый пропуск водяных паров, вызывая увлажнение стенового материала, снижая тем самым его теплоизоляцию и сопротивляемость морозной коррозии.

ЗАО ПО "Консорн" выпускает лёгкие штукатурные строительные смеси с широким ассортиментом свойств, в том числе легкий кладочный раствор - для устранения "мостиков холода" в кладке из легких стеновых материалов.

Для огнезащиты металлоконструкций ЗАО "Консорн" выпускает специальную сухую штукатурную смесь "ОСКМ-1", которая имеет пожарный сертификат на все группы огнезащитной эффективности.

Дополнительная информация и консультация: ЗАО ПО "Консорн", г. Владивосток, ул. Чкалова, 10. Тел./факс (4232) 34-66-46, e-mail: konsorn@mail. primorye.ru.

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