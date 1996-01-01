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Создай дом своей мечты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждый человек мечтает о тепле и уюте. Но всегда ли нам удается создать вокруг себя столь любимый нами комфорт? Жизнь полна неожиданностей, и не всегда приятных. Проблемы на работе, толчея в транспорте и не прогнозируемый синоптиками ливень - многое готово разрушить гармонию нашей жизни.

Но есть место, которое должно возвращать нам радость и покой. Это наш дом, уберегающий от любых бурь и невзгод, дарящий ощущение твердой почвы под ногами. Наш дом должен не только защищать нас от непогоды, но и поднимать нам настроение своей красотой, чистотой и комфортом.

Теплый пол под ногами, радующая глаз гармония цвета и текстуры, неназойливый свет - все, что вмещает в себя слово "уют". Как же хочется, возвращаясь домой, в него погрузиться и как же трудно его достичь!

Длительный и трудоемкий ремонт может привести в ужас любого и заставить опустить руки. А как хочется насладиться долгожданным отпуском, а не проводить теплые деньки в спорах со строителями, постоянно контролируя процесс, закупать и носить стройматериалы и задыхаться от пыли и запаха краски. Стоп! Неужели "розовая мечта домашнего уюта" так и останется неосуществленной? Вовсе нет!

В осуществлении вашей мечты, в реализации самых смелых надежд по благоустройству дома и превращению его из стандартной квартиры в уютный и индивидуальный рай для вас и вашей семьи вам поможет ООО "Компания Турмалин ДВ". Для нее сложность предстоящего ремонта не имеет значения, так как компания успела доказать качественность и надежность своей работы как на крупных объектах, так и на более мелких (капитальный ремонт квартир и коттеджей). К тому же, в "Компании Турмалин ДВ" предусмотрена рассрочка платежа на ремонтно-строительные работы. Вам гарантировано не только качество, но приемлемость цен.

Стремитесь быть индивидуальными и неподражаемыми с "Компанией Турмалин ДВ". Тел.: 33-65-56, 33-34-88.

E-mail:turmalinstroy@list.ru.

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