СК "Новый дом" идет в рост

Монолитный железобетон продолжает укреплять свои позиции на строительных площадках Владивостока. Несущие конструкции из этого материала считаются местными заказчиками нового строительства наиболее надежными, а новые технологии с использованием прогрессивных комплектов опалубки позволяют добиваться высокой эффективности вкладываемых в недвижимость инвестиций и большой скорости строительства объектов. Уже то, что они после ввода в эксплуатацию в состоянии выдерживать землетрясения силой до 11 баллов, добавляет им особые потребительские симпатии. Среди строительных компаний, которые работают в городе с монолитным железобетоном, все заметнее выделяется ООО СК "Новый дом".

DOKA и MEVA - залог качества

История этой строительной компания пока небольшая - всего около трех с половиной лет. Появившись на местном рынке строительных услуг, она сразу же начала специализироваться на строительстве в монолите объектов гражданского назначения - жилых и нежилых зданий. При этом она в отличие от других сразу же взяла на вооружение стеновую опалубку австрийской фирмы DOKA, хорошо зарекомендовавшую себя на мировом строительном рынке. Недавно, с учетом роста объемов строительства, компания приобрела опалубку другого известного производителя строительного оборудования - немецкой компании MEVA. Кстати, в прошлом году прирост в физобъемах по сравнению с 2004 г. у ООО СК "Новый дом" составил 1,5 раза.

Фирменная металлическая опалубка на дальневосточных стройках пока уступает деревянной - из досок и фанеры, но, имея несомненные преимущества, она постепенно теснит "китайский опыт". Что особенно ценно, эта технология позволяет успешно строить в условиях сложного рельефа и стесненности городской застройки, характерных для Владивостока.

Досье Здания, построенные с использованием монолитного железобетона, имеют ряд достоинств, которые отличают их как при самом строительстве, так и при эксплуатации. Современные проектные решения предлагают заказчикам применить либо только монолитный каркас, либо каркас с перекрытиями, либо - монолитную коробку (включая наружные стены и внутренние перегородки) здания или какого-либо иного сооружения. Важной особенностью монолита является возможность с его помощью создавать оригинальные постройки, которые поражают своей архитектурой и необычными объемами. Что касается внутренних помещений, то монолит позволяет делать их очень большими и применять свободную планировку. Ровные поверхности, получаемые при монолитном строительстве с помощью хорошей оснастки, очень технологичны при окончательной отделке здания - они позволяют вести эти работы быстро, экономично, с очень высоким качеством, а заказчик получает серьезные гарантии.

При хорошей строительной подготовке с помощью комплекта фирменной опалубки за месяц можно возводить по два-три этажа большого жилого здания - площадью 6-8 тыс. кв. метров. За теплое время года бригада может поднять коробку, а затем зимой заниматься внутренними работами и подготовкой объекта к сдаче.

Для того чтобы строить быстро и качественно, ООО СК "Новый дом" имеет свой механизированный комплекс, в который входят миксеры, бетононасос, грузовые автомобили. Все это позволяет на своих объектах отливать в монолитном железобетоне минимум два этажа в месяц. Посмотреть на то, как строит компания, сегодня приводят на экскурсии студентов Строительного института и школьников.

Объемы будут расти

Так получилось, что работа ООО СК "Новый дом" сразу же оказалась на виду у горожан. То ли это было строительство здания "Авто-оазиса" в районе Перевала, то ли дело касалось перепланировки помещения высотой семь метров в здании прижелезнодорожного почтамта, то ли реконструкция магазина "Спектр" на ул. Постышева, то ли недавно введенного офисного здания на Партизанском проспекте, 2б.

С компанией "Спектр" у "Нового дома" сложились особенно тесное сотрудничество. В 2004 году по ее заказу были построены магазин и складские помещения площадью около 3 тыс. кв. м., недавно введено еще одно большое складское помещение. И по ее же заданию сегодня ведется реконструкция помещений бывшего магазина "Кооператор Приморья" на ул. Некрасовской.

Сейчас компанией строится офисно-производственное здание для издательства "ЛИТ" на ул. Комсомольской, 1, ведется реконструкция здания на ул. Пушкинской, на Океанском проспекте в районе домов 108-112 по заданию ООО "Спорт" строятся еще три новых магазина.

Специалисты "Нового дома" работают и на строительстве жилых зданий. С их участием построен элитный дом ТД "Эвита" по пр-ту Острякова, 6. Завершается строительство дома на Океанском пр-те, 133, где уже ведутся работы по отделке помещений, устройству внутренних коммуникаций и установке лифтов. Кстати, для кладки стен этого здания используется качественный красноярский кирпич.

- В ближайшее время наша компания выйдет на еще более высокий уровень, - говорит директор ООО СК "Новый дом" Евгений КУЗНЕЦОВ. - Объемы производства будут значительно увеличены. Все предпосылки для этого есть. Сегодня мы ведем переговоры с рядом заказчиков об участии в строительстве нескольких новых объектов.

Как он отмечает, специализация на монолитном домостроении не мешает браться компании и за другие работы любой сложности, например с использованием металлических конструкций и сэндвич-панелей, за отделку будущих квартир и офисов и т.д.

ООО СК "Новый дом" может выступать как подрядная организация по отдельным видам работ или по их комплексу, а также в качестве генподрядчика.

По сравнению с прошлым годом численность персонала компании выросла примерно в два раза - до 200 человек. Это рабочие не только из Владивостока, но и из Артема, Дальнегорска, Арсеньева - с опытом, накопленным еще в советские времена, когда в этих городах много строили. Среди них - бетонщики, сварщики, каменщики, фасадчики и др. Некоторые проработали на стройках по 15-20 лет. Привлекая их, компания субсидирует аренду жилья и дает хороший заработок, который позволяет вахтовикам поддерживать семьи, оставленные в других городах. При этом удалось создать сплоченные бригады, в которых появился костяк специалистов, способных в любой ситуации выполнить поставленные руководством компании задачи.

Успеху компании на рынке способствует и высокий уровень дисциплины. На работу принимают только тех, кто действительно хочет работать и зарабатывать. Тех, кто начинает проявлять слабость к алкоголю или гулять, не держат. Достаточно одного нарушения - и следует увольнение. Используется в компании и иностранная рабочая сила, но исключительно на подсобных работах. Свои специалисты все имеют строительное образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Впрочем, даже подсобник имеет возможность заработать достойную сумму. В целом же уровень зарплаты не многим больше, чем средний по отрасли в крае. Укрепился за минувший год и вырос инженерно-технический состав компании. Стал мастером бывший бригадир Александр КОЛЕСНИК. Сегодня он руководит работами на жилом доме по Океанскому пр-ту, 133. Объект по ул. Комсомольской, 1 ведет Сергей ВОРОБЬЕВ, выросший до уровня ИТР из рабочих - он тоже оказался очень хорошим организатором. Имея в своем штате опытных инженерно-технических работников, компания "Новый дом" может качественно и в срок строить серьезные объекты.

Из прошлого взяли лучшее

- По своим характеристикам наша компания близка к нормальному строительному управлению советских времен. И мы стремимся к системе организации, которая хорошо была отлажена в прошлом, - говорит директор Евгений Кузнецов.- Незачем изобретать велосипед. Многое, что имелось у нас в отрасли раньше, было неплохо задумано. Но, конечно, обращаем внимание на все новое и стараемся их применять у себя.

Кроме организационной схемы, лучше которой пока еще не создано, компания от "прошлых времен" оставила все ключевые должности, и даже решили восстановить должность инженера по техники безопасности, ведь строительство - одно из самых опасных производств.

Традиция в организационном укладе позволяет как самой компании работать без надрыва, так и для заказчика создает более комфортные условия. Тем более что компания предлагает очень доверительные отношения в экономическом плане. Для заказчика она "прозрачна". Подготовленная расчетно-сметная документация имеет серьезное обоснование, и, несмотря на сюрпризы рынка, "Новый дом" старается выдержать именно ту цену, на которой достигается соглашение или договор. В дополнение к техническому надзору со стороны заказчика на объектах компании за качеством работ и соблюдением технологий следят опытные специалисты "Нового дома".

В планах на этот год - создание своей полнокровной службы качества, которая должна исключить любые вероятные претензии как со стороны заказчика, так и госнадзорных органов.

Культура производства работ и качество - это основной конек компании в ее конкурентоспособности. Руководство не "гонит" темпы, чтобы сэкономить месяцы и получить "чемоданы" прибыли, а настаивает на правильном ведении работ. В этом - гарантия, что не будет кривых стен, претензий, а это те же самые выигранные деньги. Чтобы повысить систему мотиваций коллектива как в улучшении качества работ, так и в росте объемов производства, компания решилась на введение с этого года своей системы премирования. Ею предусматривается, что размер премии каждого работника будет напрямую зависеть от его вклада и прибыли компании. То есть процент прибыли напрямую будет уходить в бригаду, где, как и раньше, - распределяться по КТУ (коэффициенту трудового участия).

Объектов хватит на всех

В ООО СК "Новый дом" откровенно говорят, что за деньги готовы построить все, что угодно и кому угодно. Каждый заказчик или инвестор за достойное вознаграждение имеет право быть "обслужен по первому классу".

Что же касается конкурентов, то и к ним отношение самое доброе. Сегодняшний конкурент - это завтрашний партнер. А еще - его наличие заставляет компанию критически относиться к себе. Кроме того, если отбросить условности "экономического момента", то по большому счету работы для строителей и во Владивостоке, и за его пределами - непочатый край.

Сегодня инвесторы и заказчики дают компании работу в районе Первой Речки во Владивостоке, который для них стал наиболее привлекательным в плане вложения инвестиций и строительства. А завтра они решатся на развитие других районов. И компания к этому готова.

ООО "Строительная компания "Новый дом" находится по адресу: 690002 г. Владивосток, Океанский проспект, 70в, тел.: 8(4232) 44-67-22, 44-69-85, тел./факс 45-39-22.