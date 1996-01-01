Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Твори, раскрашивай, пробуй!
Компания "Пилигрим" представляет во Владивостоке новинку - декоративные покрытия Illusions от крупнейшего американского производителя красок Sherwin-Williams. Вас ждут "мягкая замша", "песчаный пейзаж", роскошный "металлик", элегантный "кракелюр" с эффектом старины... И все это вы можете сделать своими руками!
Не секрет, что многие декоративные покрытия требуют руки мастера. Чтобы работать с той же венецианской штукатуркой, надо долго учиться, а труд профессионалов стоит недешево. Ну а для того, чтобы нанести любое покрытие из серии Illusions, никаких специальных навыков не нужно - это может сделать любая домохозяйка, не говоря уже о рукастом хозяине. А главное - друзья и соседи об этом ни за что не догадаются: ваш интерьер будет выглядеть так, как будто здесь работали настоящие мастера.
Чтобы получить потрясающий эффект, нужно совсем немного - малярную кисть, валик, емкость для смешивания краски и простые приспособления вроде губки, гребешка, кусочка ткани, щетки или метелки - все зависит от того, какую фактуру вы хотите получить. Что еще необходимо - так это фантазия и желание сделать свой дом уютным и стильным. Вместе с краской вы получаете простую и понятную инструкцию от Sherwin-Williams, как работать с материалом, так что ломать голову вам не придется. Первые клиенты уже опробовали новинки в своих жилищах и остались очень довольны.
"Металлик" наполнит комнату мягким сиянием, создавая атмосферу роскоши и неги. Дизайнеры Sherwin-Williams приготовили для вас четыре глубоких, насыщенных оттенка - медь, бронзу, серебро и золото.
"Песчаный пейзаж" имеет сложную шероховатую поверхность. Этот стиль навеян легендами древних индейцев, он привнесет в ваше жилище очарование южных стран и песчаных скал.
"Кракелюр" удивит даже самого искушенного домашнего мастера: после нанесения на стену краска начинает трескаться - стильный интерьер с эффектом старины рождается прямо на глазах. Благородные трещинки наполнят ваш дом теплотой и очарованием прошлого.
"Мягкая замша" принесет с собой долгожданный покой и безмятежность. Нежная бархатистая поверхность притягивает взор и приглашает понежиться в мягком кресле, окунуться в мир уюта и комфорта.
Если же говорить о цветах, то возможности практически безграничны - Sherwin-Williams предлагает две тысячи оттенков! Изучаете палитру, выбираете цвет, менеджер вводит специальную формулу - и через полторы минуты нужный оттенок готов. Не хватило краски? Хотите повторить? Нет проблем - каждая следующая порция будет иметь точно такой же цвет, ведь миксер будет работать не "на глазок", а по той самой формуле.
Есть и еще один приятный момент: "Пилигрим" ведет поставки напрямую от производителя, отсюда - приемлемые цены, которые обязательно порадуют покупателя со средним достатком. С красками Sherwin-Williams "Пилигрим" работает уже более 8 лет - этого вполне достаточно, чтобы убедиться в качестве продукции. Все покрытия Sherwin-Williams наносятся легко и служат долго, не выцветают, не отслаиваются и почти не имеют запаха. Недаром американцы говорят, что Sherwin-Williams не краска, а сказка.
Дайте волю своей фантазии, возьмите в руки кисть, а Sherwin-Williams вам поможет!
Компания "Пилигрим" предлагает также:
- декоративный отделочный камень;
- керамическую плитку и керамогранит
- ламинированный паркет;
- виниловый, цементный и фиброцементный сайдинг;
- изоляционные и кровельные материалы;
- гофрированные нержавеющие трубы и пр.
Салоны "Пилигрим":
Владивосток, ул. Бородинская, 46/50;
ТЦ "Каскад", 2-й этаж, павильон №8, тел. 345-725;
ТЦ "Виктория", 2-й этаж, павильон №32, тел. 242-002.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде