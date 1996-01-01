Твори, раскрашивай, пробуй!

Компания "Пилигрим" представляет во Владивостоке новинку - декоративные покрытия Illusions от крупнейшего американского производителя красок Sherwin-Williams. Вас ждут "мягкая замша", "песчаный пейзаж", роскошный "металлик", элегантный "кракелюр" с эффектом старины... И все это вы можете сделать своими руками!

Не секрет, что многие декоративные покрытия требуют руки мастера. Чтобы работать с той же венецианской штукатуркой, надо долго учиться, а труд профессионалов стоит недешево. Ну а для того, чтобы нанести любое покрытие из серии Illusions, никаких специальных навыков не нужно - это может сделать любая домохозяйка, не говоря уже о рукастом хозяине. А главное - друзья и соседи об этом ни за что не догадаются: ваш интерьер будет выглядеть так, как будто здесь работали настоящие мастера.

Чтобы получить потрясающий эффект, нужно совсем немного - малярную кисть, валик, емкость для смешивания краски и простые приспособления вроде губки, гребешка, кусочка ткани, щетки или метелки - все зависит от того, какую фактуру вы хотите получить. Что еще необходимо - так это фантазия и желание сделать свой дом уютным и стильным. Вместе с краской вы получаете простую и понятную инструкцию от Sherwin-Williams, как работать с материалом, так что ломать голову вам не придется. Первые клиенты уже опробовали новинки в своих жилищах и остались очень довольны.

"Металлик" наполнит комнату мягким сиянием, создавая атмосферу роскоши и неги. Дизайнеры Sherwin-Williams приготовили для вас четыре глубоких, насыщенных оттенка - медь, бронзу, серебро и золото.

"Песчаный пейзаж" имеет сложную шероховатую поверхность. Этот стиль навеян легендами древних индейцев, он привнесет в ваше жилище очарование южных стран и песчаных скал.

"Кракелюр" удивит даже самого искушенного домашнего мастера: после нанесения на стену краска начинает трескаться - стильный интерьер с эффектом старины рождается прямо на глазах. Благородные трещинки наполнят ваш дом теплотой и очарованием прошлого.

"Мягкая замша" принесет с собой долгожданный покой и безмятежность. Нежная бархатистая поверхность притягивает взор и приглашает понежиться в мягком кресле, окунуться в мир уюта и комфорта.

Если же говорить о цветах, то возможности практически безграничны - Sherwin-Williams предлагает две тысячи оттенков! Изучаете палитру, выбираете цвет, менеджер вводит специальную формулу - и через полторы минуты нужный оттенок готов. Не хватило краски? Хотите повторить? Нет проблем - каждая следующая порция будет иметь точно такой же цвет, ведь миксер будет работать не "на глазок", а по той самой формуле.

Есть и еще один приятный момент: "Пилигрим" ведет поставки напрямую от производителя, отсюда - приемлемые цены, которые обязательно порадуют покупателя со средним достатком. С красками Sherwin-Williams "Пилигрим" работает уже более 8 лет - этого вполне достаточно, чтобы убедиться в качестве продукции. Все покрытия Sherwin-Williams наносятся легко и служат долго, не выцветают, не отслаиваются и почти не имеют запаха. Недаром американцы говорят, что Sherwin-Williams не краска, а сказка.

Дайте волю своей фантазии, возьмите в руки кисть, а Sherwin-Williams вам поможет!

Компания "Пилигрим" предлагает также:

- декоративный отделочный камень;

- керамическую плитку и керамогранит

- ламинированный паркет;

- виниловый, цементный и фиброцементный сайдинг;

- изоляционные и кровельные материалы;

- гофрированные нержавеющие трубы и пр.

Салоны "Пилигрим":

Владивосток, ул. Бородинская, 46/50;

ТЦ "Каскад", 2-й этаж, павильон №8, тел. 345-725;

ТЦ "Виктория", 2-й этаж, павильон №32, тел. 242-002.