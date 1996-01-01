"Сердце океана" строят профессионалы

Строительство жилья снова получило государственную поддержку. Одним из четырех национальных проектов стал проект "Комфортное и доступное жилье - гражданам России". Чтобы он успешно состоялся, требуются быстрое увеличение объемов строительства и улучшение его качества. Ну а для этого нужны знающие и успешно работающие на строительном рынке компании, которые создают и сдают жилые объекты, пользующиеся повышенным спросом. Недавно во Владивостоке среди них появилась новая - ООО "Далта-Восток-1".

Сделать городу новую "визитку"

Свою деятельность новая компания решила начать с возведения такого дома, который мог бы на долгие годы стать не только ее визитной карточкой, но и сформировать один из лучших видов города. Ко времени создания инвестиционно-строительной компании ООО "Далта-Восток-1" появилась необходимость завершения строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Владивосток. ул. Адмирала Захарова, 17 (Станюковича, 3) - на береговой полосе в районе яхт-клуба "Семь футов".

Объект некоторое время простаивал. И в конце 2004 года, в результате успешного объединения опыта, знаний и капитала, а также благодаря высококвалифицированному менеджменту все обязательства по недостроенному объекту, завершению работы по формированию исходно-разрешительной документации, получению всех необходимых согласований и технических условий приняла на себя компания "Далта-Восток-1". После завершения вышеперечисленных этапов строительство снова ожило.

"Сердце океана" - в сердце города!

Новый жилой комплекс повышенной комфортности назван романтически - "Сердце Океана". В этом названии все: и близость к центру города, позволяющая пользоваться его высокоразвитой инфраструктурой, и сочетание берега моря, где находятся яхт-клубы, и специально оборудованная для отдыха прибрежная зона.

Жильцы нового элитного жилого комплекса всегда будут в эпицентре событий, смогут ощущать пульс самого сердца города и одновременно чувствовать уникальный микроклимат этого места - чистоту экологии и свежесть морского воздуха.

Досье 102-квартирный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями относится к категории домов повышенной комфортности. Он выполнен на основе популярной монолитно-каркасной технологии строительства. Стеновое ограждение - кирпич, вентилируемый фасад с отделкой керамогранитом и гранитом. Места общего пользования также отделываются гранитом и керамогранитом, дом оборудуется лифтами LG (грузопассажирские и пассажирские). В нем расположатся 1-5-комнатные квартиры площадью от 76 кв. м, а также двухуровневые квартиры до 260 кв.м. Первые два цокольных этажа займет встроенная автостоянка на 120 м/мест. С морской стороны здания предусмотрено панорамное остекление. "Сердце океана" является единственным и последним домом повышенной комфортности, расположенным в историческом центре города с прямым выходом к морю.

Это элитное жилье, которое может позволить себе состоятельный и состоявшийся человек.

За минувшие с начала строительства полтора года были закончены проектные работы, заключены договорные отношения генерального подряда с ООО "Востокстройсервис" и всеми субподрядчиками. К концу первого полугодия 2006 года полностью выполнен монолитный железобетонный каркас, начаты работы по устройству вентилируемого фасада, утеплению и штукатурке фасада на лоджиях. Кладка стен и перегородок выполнена на 96%, оконные проемы заполнены на 60%, на 100% осуществлена электрификация и канализация стоков, устройство водовода - на 80%. Компания ООО "Далта-Восток-1" пользуется доверием кредитных организаций, которые готовы предоставлять жилищные ипотечные кредиты для всех, желающих принять долевое участие в строительстве жилого комплекса "Сердце Океана" на данном этапе.

Есть еще несколько плюсов, способствующих осуществлению этого желания.

Плюс первый

Уже видны результаты работ, и окончание стройки не за горами. Риск снижается максимально.

Плюс второй

На данном этапе пока возможно утвердить собственную планировку квартиры, чтобы потом, после сдачи объекта в эксплуатацию, не терять время на согласование перепланировки в городской архитектуре.

Плюс третий

Цена 1 кв. м жилья в доме уже довольно высока ($ 1800-2000). Ее диктует конъюнктура рынка новостроя в этом районе города. Но она существенно ниже той заоблачной, которую можно ожидать, когда фасад дома "оденется" и дом будет готов к вводу в эксплуатацию. И главное - второго такого дома на прибрежной полосе с прямым выходом к морю в этом районе больше уже не будет.

Кадры, проверенные временем

Про эту компанию можно сказать: "Новое имя - старые кадры". Так, советником директора по вопросам технического заказа и организации строительного производства является заслуженный строитель РФ Евгений Иванович КОРОЛЬКОВ. Советником гендиректора по контролю за исполнением договоров подряда, в том числе по качеству, работает заслуженный строитель РФ Виталий Сергеевич ЧЕРВОНЕЦКИЙ. Оба начинали застройку микрорайонов Большого Владивостока в начале 1960-х гг.

В штате - специалисты бывшего УКСа горисполкома или МУПВ "Владстройзаказчик", за плечами которых более 70% всех возведенных во Владивостоке объектов. Они были первыми в городе в области применения монолитно-каркасной технологии возведения зданий. Их первенец - отель "Хендэ" в центре Владивостока (1994-1997 гг.). Стаж работы в строительстве таких профессионалов, как МЕДВЕДЕВА Лариса Петровна - заместитель директора по техническому заказу, ШЕДЬКО Вера Алексеевна - начальник отдела капитального строительства, СЕРГЕЕВА Людмила Алексеевна - начальник сектора инженерных коммуникаций, 18-20 лет. Отличный инженеринг в совокупности с финансовыми и организационными возможностями позволили создать в ООО "Далта-Восток-1" хорошо работающий альянс профессионалов, задачей которого будет завершить строительство объекта в установленные план-графиком сроки (плановое окончание строительства - 1V кв. 2006 г.), и оправдать доверие будущих жильцов этого дома.

Компания "Далта-Восток-1" планирует строительство жилых зданий и в других районах города. Так, на улице Володарского в скором времени будет заложен фундамент элитного монолитно-каркасного жилого дома с видом на Золотой Рог, а на пр-те Острякова - появится комплекс домов эконом-класса.

Именно такие здания позволят формировать в центре Владивостока новую более комфортную городскую среду, конкурентную тем условиям жизни, которые сегодня создаются разве что за городом - в элитных коттеджных поселках.