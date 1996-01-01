Дмитрий Иванов: Владивосток уже давно вырос из провинциальных одежд

Есть закономерность: чем больше у строителей работы, тем больше удивительного и значительного появляется в нашей жизни. Однако чтобы "разбудить Владивосток от провинциального сна" и заставить его сделать бросок в будущее, сегодня нужно строить так, как строят в развитых странах, считает председатель Совета директоров инвестиционно-строительной компании "ДИНАС" Дмитрий ИВАНОВ.

Для набережной мы выбрали ретро-стиль

- Дмитрий Валерьевич, через несколько дней наш город отмечает свой очередной день рождения. Известно, что ваша компания подготовила ему хороший подарок - обновленную набережную в Спортивной гавани. Как вы оцениваете результат этой работы?

- Реконструкция затронула большую часть набережной - от яхт-клуба ТУРНИФа до фонтана, где серьезных перемен не было десятки лет. От прежних строителей нам досталась полная разруха. На визитную карточку города - прогулочную набережную давно махнули рукой...

Идея реконструкции Спортивной гавани принадлежит главе городской администрации Владимиру Викторовичу НИКОЛАЕВУ. На одной из встреч мы обсудили этот вопрос, и я взялся реализовать этот социальный проект. Мне интересно осуществить эту идею с точки зрения жителя города. Надоело смотреть на то запустение, которое царит на набережной.

Когда решали, какой должна стать Спортивная набережная, остановились на ретро-стиле в духе первой половины ХХ века. И то, что через несколько дней здесь увидят горожане, соответствует именно этому стилю: набережную одели в гранит, украсили декоративными фонарями, мраморными лестницами. На пляж мы завезли речной песок. Здесь будут новые лежаки, кабинки для переодевания. Все очень красиво! Вдоль набережной и зимой, и летом будут работать кафе и павильоны.

Что касается оценки финансовых затрат на реконструкцию, то пока еще трудно сказать, во что все обойдется. Работы еще не завершены, а стоимость тех, которые мы уже выполнили, - включая устройство гранитной набережной, прокладку сетей, озеленение, благоустройство и прочее, - около 30 млн рублей. Ни у города, ни у края таких денег не нашлось, поэтому мы все делали за счет своих собственных инвестиций.

- Известно, что проект реконструкции набережной Спортивной гавани имеет несколько этапов. Каким будет следующий?

- Вторая очередь реконструкции будет включать благоустройство территории, прилегающей к площади фонтана. Здесь планируется все сделать идентично тому, что мы уже завершаем. Если ничто не помешает, то оставшееся достроим в следующем году.

Это будет законченный архитектурный ансамбль. Кстати, есть очень красивая идея - разбить здесь аллею известных и заслуженных владивостокцев. Что-то вроде голливудской аллеи звезд.

Наша программа сверстана на 4 года

- В последние полтора года ваша компания резко увеличила объемы работ и сегодня становится ведущей в строительной отрасли края. В чем этот рост особенно показателен?

- Сейчас у нас в работе находятся объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. В ближайших планах - построитьь еще 200-250 тысяч метров. За 3-3,5 года мы построим более 400 тысяч квадратных метров. Наша программа сверстана на четыре года. Это жилье, офисные помещения, спортивные, торговые комплексы и многое другое. Все строительство ведется в престижных районах города.

- То, что компания строит сегодня, довольно хорошо известно, а что собираетесь строить в ближайшее время?

- В наших планах - строительство еще двух торговых центров, которые будут в корне отличны от уже имеющихся в городе. Это совершенно новое качество. К их проектированию мы привлекаем хорошо известных в мире архитекторов.

Ведущие торговые центры в крупных городах развитых стран (кстати, и в Москве) для своей раскрутки нанимают компании, которые заполняют их товаром, и в дальнейшем помогают грамотно вести центры, чтобы к ним не ослабевал интерес покупателей. Это будет и у нас. Над внутренним содержанием наших торговых центров поработают зарубежные компании-операторы. Они наполнят их международными брендами. Этим компаниям самим сегодня интересно то, что они смогут сделать здесь что-то качественное, шагнуть дальше "кольцевой дороги".

Кроме того, мы собираемся построить еще два офисных центра на продажу. В следующем году также заложим два-три новых жилых комплекса.

- Считается, что в центре города строить уже негде? Есть ли у вас такая проблема?

- Нет. Еще пять лет назад мы об этом позаботились. У нас есть хороший задел. Но новые участки осваиваем постепенно, строим последовательно. Одна очередь начинается, вторая - развивается, третья - сдается. Приступаем к новому только тогда, когда закончили что-то уже начатое. В промежутке можем построить еще какой-то комплекс. Делаем это, грамотно рассчитав свои силы и потребность города в офисных зданиях, торговых площадях, гостиницах, жилых комплексах.

- Все, что вы сегодня строите, элитное, повышенной комфортности, дорогое. А как быть с "доступностью"?

- Мы позиционируемся на рынке дорогого жилья, дорогих торговых центров и дорогих офисных зданий. Но строим жилье и хорошего бизнес-класса. Сейчас цены в этом сегменте в начале строительства от $ 1200 за 1 квадратный метр в жилых помещениях, и немного выше - в офисных. Это реальная цена. Тем более что деньги вносятся не все сразу, а частями. И только через год-два после начала строительства цены возрастают на 50-70%.

Я считаю, что это не так и дорого. Ни в одной стране мира, где я побывал, такие морские города, как Владивосток, не имеют цен ниже, чем у нас.

- То есть, купив раньше, всегда будешь в выигрыше?

- Наше жилье покупают не только бизнесмены среднего уровня, но и простые люди. Например, однокомнатные квартиры на начальных этапах строительства стоят сегодня ниже, чем на вторичном рынке. Достаточно подождать один-два года, пока дом строится, и можно будет жить в великолепном здании с красивым фасадом, отличными видами из окон, с облицовкой внутренних общих помещений гранитом и т.д.

Но когда мы заканчиваем строительство и до сдачи остается всего полгода, цены становятся намного серьезнее - от $ 2000 за кв. метр, а сразу же после ввода дома в эксплуатацию - и более. Такая сегодня сложилась ситуация.

К сожалению, цены сегодня диктуют огромное количество проверяющих и согласующих организаций, и острый дефицит всего, что нужно для строительства. Сейчас во Владивостоке почти ничего нет, чтобы строить современные дома. Нет и техники, которую можно было бы арендовать, - приходится покупать.

- И это все приводит к удорожанию строительства?

- Конечно. Кроме того, за последние два года очень сильно выросли зарплаты инженерного состава, рабочих и т.д. Практически в два-три раза. А не повышать нельзя - появилась сильная конкуренция.

Возможно, наши цены выше, чем в среднем по городу. Но мы стараемся, чтобы и в сроки уложиться, и чтобы качество действительно было хорошее, соответствовало элитной недвижимости. Панельные и кирпичные дома мы не строим - это для нас неинтересно.

- Чтобы строить много и дорогое, нужны большие средства. Раньше ваше строительство шло в основном за счет дольщиков. А сейчас что-то изменилось в схеме финансирования?

- Что касается дольщиков, то мы не собираем деньги под будущие проекты, которые начнем лишь через полгода-год, заранее. Сначала начинаем строительство, а уже потом предлагаем принять в нем долевое участие. А чтобы шло только частичное финансирование дольщиков, надо потратить очень приличную сумму - на проектную документацию, прокладку сетей, подготовку строительной площадки, котлован, покупку строительной техники, рекламу и т.д.

Больше всего надеемся исключительно на себя. На свои возможности. У нас нет ни одной копейки бюджетных денег, которые бы нам давали на строительство. Наоборот, мы в виде налогов пополняем бюджеты всех уровней.

Владивосток отстал на 10 лет

- Сегодня приходится строить то, что пользуется спросом на рынке. А есть ли у вас личное желание построить что-то для души?

- Я считаю, что гордиться можно уже и тем, что к Дню города мы реконструировали Спортивную гавань. Каких-то особых амбиций или желания прославиться у меня нет. Если честно, то основная причина того, что я вкладываю деньги в строительство, в том, что я люблю Владивосток. К сожалению, по разным причинам он отстал в своем развитии минимум лет на десять. Хотя мог бы развиваться гораздо быстрее. Я хочу, чтобы наш город перестал быть архаичным и провинциальным, а стал бы похож на Шанхай или Токио, где старина прекрасно сочетается с современными зданиями. Хотелось бы увидеть Владивосток по-современному красивым, чтобы в нем все динамично развивалось - и экономика, и строительство.

Кстати, лет сто назад у Владивостока и Гонконга были примерно равные стартовые условия. Но Гонконг рванул вперед, а мы отстали. У нас в России, даже в Москве, например, нет высотных офисных зданий: самое большое - 45 этажей. А в других, намного менее значимых столицах, давно уже строят небоскребы по 50-60 этажей.

Для нашего города, который служит для России воротами в АТР, предел высотности зданий в 25 этажей - это просто смешно. Нам надо строить высотки по 40-60 этажей! В Японии, где сейсмическая активность и прочие условия строительства намного сложнее, и то строят дома по 70-80 этажей!

- И что нам мешает?

- Дикая бюрократия, которая, наверное, уже раз в десять разрослась по сравнению с той, которая правила бал в начале 90-х. Она, как ничто другое, мешает развитию и России, и Владивостока. Кроме того, несовершенно законодательство. Но разве можно пробить эту стену?! Остается только надеяться. На себя.