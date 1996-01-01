Время изучать налоги

В Тихоокеанском государственном экономическом университете состоялся первый выпуск по специальности "Налоги и налогообложение" - дипломы о высшем образовании получили 22 человека. "Мы гордимся, что именно наш университет впервые в Приморском крае и на Дальнем Востоке выпускает специалистов по налогообложению", - заявил Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ, директор Международного института финансов, кредита и банковского дела ТГЭУ, пожимая руки выпускникам.

Экономика требует профессионалов

Международный институт финансов, кредита и банковского дела был образован в 1996 г., а подготовка студентов по специальности "налоги и налогообложение" началась в 2001 г. "На первый курс было зачислено 22 человека, и мы очень рады, что группа финишировала в полном составе, никто не сошел с дистанции, - говорит Наталья БРЫЗГАЛОВА, заведующая кафедрой "Налоги и налогообложение". - Это и в самом деле большая редкость, и я думаю, что это наша общая заслуга - и преподавателей, и студентов. Мы были первыми, и мы не подвели!"

Выпускники этой специальности востребованы как в государственных органах, так и на предприятиях любых форм собственности, а также в аудиторских фирмах и международных экономических организациях. Сегодня, как никогда, экономика Приморского края нуждается в полноценных специалистах-налоговиках.

"Государство сильно деньгами, - считает Виктор Рудько-Силиванов. - Именно от налоговой политики во многом зависит, как оно будет развиваться и в конечном итоге его процветанием, поэтому я глубоко убежден, что этой важной работой должны заниматься профессионалы. К сожалению, сегодня налоги, прежде всего, выполняют фискальную функцию, но не стимулирующую. Надеюсь, что с приходом в налоговые органы молодых специалистов ситуация начнет меняться в лучшую сторону и знания, которые мы вам передали, будут этому способствовать. Ведь налоги должны стимулировать развитие бизнеса - для экономики это очень важно".

Чему учат налоговиков

В учебном плане специальности "Налоги и налогообложение" большое количество правовых дисциплин, но без этого будущим налоговикам не обойтись. Разобраться в хитросплетениях российского законодательства раз и навсегда невозможно, ведь оно постоянно дополняется и совершенствуется, и все эти изменения необходимо отслеживать. Да и научно-технический прогресс не стоит на месте: сегодня налоговики уже не представляют свою работу без персональных компьютеров, электронных баз данных и специализированных программ, и всем этим тоже нужно овладеть в совершенстве.

Система преподавания построена таким образом, чтобы студенты смогли увидеть и оценить каждую ситуацию с двух сторон: с позиции налоговых органов и с точки зрения налогоплательщика. Вручая дипломы, преподаватели предупреждали, что работать будет непросто и там, и там, и наставляли своих "первых ласточек": "Где бы вы ни работали, во главу угла ставьте исполнение налогового законодательства".

Темы для своих дипломных исследований ребята выбрали непростые. Первое место в конкурсе выпускных научных работ заняли Станислав СИЕНКО ("Экономический смысл и задачи местных налогов и сборов в планировании налоговых доходов органов местного самоуправления") и Наталья АДАМОВА ("Пути совершенствования налогового регулирования деятельности коммерческих банков"). Обладательница второго приза Анастасия ПЕРЕПЕЛИЦА работала над оптимизацией налоговых платежей предприятий, ну а бронзовый призер Александр БОЛЬШАКОВ исследовал перспективы совершенствования налоговой системы Российской Федерации.

Прочные знания и хорошие воспоминания

Все выпускники получили дипломы государственного образца с присвоением квалификации "Экономист, специалист по налогообложению". На церемонии вручения дипломов преподаватели смахивали слезы, а дипломированные молодые специалисты благодарили своих наставников за тот багаж знаний, который они передали своим подопечным, а еще за понимание и безграничное терпение.

Выходя из стен университета, ребята уносят с собой не только знания, умения и навыки, но и приятные воспоминания о студенческой жизни. "Недавно мы поняли, что стали друг другу почти родными", - признается Станислав Сиенко.

Вот уже несколько лет в ТГЭУ действует Молодежный центр, который организует праздники, фестивали, концерты, творческие вечера и, конечно, дискотеки. В центре каждый студент может найти занятие себе по душе, реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь интересные идеи и найти новых друзей. На базе ТГЭУ созданы танцевальный коллектив "Реверанс" и вокальный "Браво", эстрадная вокально-тацевальная шоу-группа VIP и актерская группа "Творческий союз МЦ", есть в университете и своя КВНовская команда. Молодежный центр ТГЭУ является одним из лучших в системе высшего образования Приморского края.

Кроме того, студенты ТГЭУ принимают активное участие в городских и краевых мероприятиях - таких как посвящение в студенты "Виват, Гаудеамус!", фестиваль театральных студенческих коллективов "Белая чайка", в конкурсе вокального мастерства "Камертон", конкурсе печатных изданий "Студенческая пресса", в движении студенческих отрядов "Гудок", "Основа", "Путина" и др. Волонтерское движение "Бригада" вносит свой вклад в организацию общегородских мероприятий "Студенты - детскому дому", "Анти-СПИД", "Чистый город".

"Главное в жизни - всегда, при любых обстоятельствах, оставаться человеком, - напутствовала выпускников Наталья Брызгалова. - Будем надеяться, что знания, которые вы здесь получили, и наше с вами неравнодушие помогут России стать лучше и богаче".

Международный Институт финансов, кредита и банковского дела ТГЭУ: г. Владивосток, Океанский проспект, 19, тел.: (4232) 40-66-24, 40-66-25

Приемная комиссия: тел. (4232) 26-62-21.