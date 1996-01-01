ЛуТЭК стал первопроходцем в социальных проектах Лучегорска

16 июля исполняется 5 лет со дня образования ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДВЭУК). Решение о создании управляющей компании было принято главой РАО "ЕЭС России" Анатолием ЧУБАЙСОМ для вывода приморской энергетики из тяжелейшего кризиса. Пример работы новой команды с ЗАО "ЛуТЭК" можно считать образцово-показательным. В дальнейшем эффективный опыт антикризисного управления, приобретенный ДВЭУК в Лучегорске, был успешно распространен и на другие проблемные регионы.

Об этапах становления ЛуТЭК и перспективах его развития "ЗР" рассказал заместитель гендиректора ОАО "ДВЭУК" - исполнительный директор ЗАО "ЛуТЭК" Виктор МИЛУШ.

- В каком состоянии находилось тогда ЗАО "ЛуТЭК" и каковы были первые шаги команды менеджеров во главе с Виктором МЯСНИК?

- Исходная точка - зима 2000 г. - это совершенный провал для предприятия. Нагрузка Приморской ГРЭС зависела от объема поступающего с колес топлива, запасы угля на складах - нулевые, запасы мазута - нулевые. Ни о каком соблюдении диспетчерского графика не могло быть и речи. Каждое снижение нагрузки влекло за собой веерные отключения потребителей, ведь от Приморской ГРЭС на 60% зависит электроснабжение края. Отсюда, естественно, было и недовольство населения работой энергетиков. Нестабильность производства усугублялась бартерной экономикой, длительным искусственным занижением энерготарифа в Приморье в условиях повсеместной гиперинфляции. Как результат - отсутствие средств на поддержание оборудования, замену выбывающих мощностей в угледобыче, полугодовая задолженность по выплате зарплаты трудовому коллективу, забастовочное движение.

С приходом управляющей компании основное внимание, в первую очередь было сконцентрировано на мерах по обеспечению несения нагрузки Приморской ГРЭС для прекращения веерных отключений потребителей региона. Были подтянуты все резервы по основному энергооборудованию и решен вопрос о переброске в адрес ЗАО "ЛуТЭК" более миллиона тонн угля Харанорского разреза. Круглосуточно ДВЭУК отслеживала работу каждого котла, каждой мельницы на энергоблоках станции. В течение 2001-2002 гг. - первой зимы под антикризисным управлением - случаи ограничения энергоснабжения в Приморье уже стали единичными.

Определяющими в достижении стабильной работы предприятия стали совместные усилия первых руководителей РАО "ЕЭС России" и ДВЭУК по налаживанию такой схемы платежей за отпущенную на ФОРЭМ электроэнергию, при которой платежи в адрес ЗАО "ЛуТЭК" исполнялись на 100%: причем в денежной форме, зачетные схемы были исключены. Новая команда добилась приведения уровня тарифа в соответствие с затратами, которые реально несет ЗАО. Регулярно оказывалась помощь в технологическом плане, оперативно принимались меры по устранению каждого дефекта основного энергооборудования.

В рамках антикризисного управления качественно изменились все сферы деятельности предприятия, появились бизнес-планы, бюджетирование, контроль за движением потоков наличных средств. С 2002 г. трудовому коллективу стабильно и своевременно выплачивается зарплата. Реализация всех организационных моментов, связанных с экономикой и финансами, существенным образом оказала влияние на производство.

Впервые со времени создания ЗАО "ЛуТЭК" (в 1997г.) удалось провести в полном объеме ремонтные кампании 2002 и 2003 гг. и, согласно программе реконструкции и техперевооружения, утвержденной генеральным директором, начать поэтапную замену поверхностей нагрева на котлах блоков-200, работа которых значительно влияет на ситуацию по выработке электроэнергии. Положительно сказались на повышении надежности станции меры, предпринятые руководством ДВЭУК по решению с ОДУ Востока проблемы выравнивания графика несения нагрузки Приморской ГРЭС.

Начиная с 2003 г. ЗАО "ЛуТЭК" справляется с диспетчерскими графиками несения нагрузки, выполняет задания по накоплению топлива и плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. В результате электростанция стала своевременно получать паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. При подведении итогов трудового соревнования за 2003 г. Приморская ГРЭС ЗАО "ЛуТЭК" была признана лучшей станцией среди управляемых АО-энерго.

- ЛуТЭК - это не только генерация, но и горный комплекс, один из самых крупных на Дальнем Востоке. В период кризиса добыча угля в РУ "Лучегорское" сократилась на миллион тонн. Как удалось за короткое время решить проблемы шахтеров?

- В течение 2001-2002 гг. под личным контролем Виктора Мясник была обеспечена реализация проекта, связанного с вложением 1,2 млрд руб. инвестиционных средств для приобретения нового оборудования - экскаваторов, "БелАЗов", тепловозов, думпкаров. Это дало толчок к развитию предприятия, и разрезоуправление уже в 2002 г. вышло на добычу 6 млн тонн угля, на складах Приморской ГРЭС был создан нормативный запас твердого топлива. И дальше горный комплекс стал наращивать производственные показатели до объема 6,2 млн тонн, тем самым на 80% обеспечивая потребности станции в твердом топливе.

О производственной и финансово-экономической стабильности, которой удалось добиться Дальневосточной управляющей энергокомпании, свидетельствует оценка, прозвучавшая на Всероссийском совещании энергетиков по итогам прохождения ОЗП 2002-2003 гг.: РАО "ЕЭС России" признало ОАО "ДВЭУК" одной из 4-х лучших компаний холдинга, а ЗАО "ЛуТЭК" - лучшим среди угольных предприятий страны, обеспечившим наибольший прирост по объему вскрышных работ и наибольший процентный прирост по абсолютной добыче угля с сохранением параметров качества.

Это, как было отмечено, напрямую повлияло на стабильность прохождения зимнего максимума на Дальнем Востоке, где ранее неоднократно возникали существенные проблемы. Учитывая все стабилизационные признаки, РАО приняло решение о выводе ЗАО "ЛуТЭК" из состава Антикризисного штаба. Все рычаги управления были напрямую переданы ОАО "ДВЭУК", эффективный опыт антикризисного управления которого холдинг распространил и на другие "проблемные" регионы.

- Какие принципы были положены в основу следующего этапа преобразований?

- На первый план ДВЭУК выдвинул задачу сокращения внутренних издержек производства, повышения эффективности финансово-экономической деятельности. Мы более подробно заглянули в свои расходы, в себестоимость продукции, чтобы задействовать имеющиеся резервы как по станции, так и по разрезоуправлению. Добившись повышения качества угля, поставляемого на Приморскую ГРЭС, значительно снизили расходы такого дорогостоящего вида топлива, как мазут. Если в кризисный период станция сжигала до 50 тыс. тонн мазута в год, то, например, в 2005 г. - всего 22 тыс. В 2006 г. мы планируем выйти на 18 тыс. Сейчас мазут используется только в качестве растопочного топлива для энергооборудования, как и предусмотрено проектными характеристиками.

Удалось добиться существенного повышения надежности станции. В течение последних 5 лет количество технических инцидентов на Приморской ГРЭС снизилось более чем на 50%. Предприятие полностью отказалось от дорогостоящих дальнепривозных углей, и на протяжении 3-х лет станция сжигает только лучегорские и приморские. Кстати, разрезы Приморья развились и сохранили рабочие места за счет поставок свой продукции в ЗАО "ЛуТЭК". В целом расход условного топлива с 430 граммов на КВтч электроэнергии снизился до 404. Практически в несколько раз уменьшена генерация малоэкономичными блоками-100. Сейчас доля выработки экономичными блоками-200 превышает 75%.

В 2004 г. генеральный директор утвердил план перспективного развития ЗАО "ЛуТЭК", в рамках которого приобретается новая техника для РУ "Лучегорское". В связи с укреплением имиджа предприятия на банковском рынке мы используем и лизинговые схемы поставок бульдозеров, экскаваторов, большегрузных автомобилей.

Дополнительным стимулом для персонала стала перспектива развития предприятия, связанная с проектами поставки нашей электроэнергии в страны АТР. В начале июня 2006 г. у нас побывали специалисты РАО "ЕЭС" и представители российского филиала немецкой компании "ЭнергоФихтнер", которые на месте изучили ситуацию, чтобы представить заключение руководству холдинга и Правительству РФ о перспективах экспорта электроэнергии и точках строительства дополнительных мощностей.

Признаком достигнутого уровня производства стало внедрение новых современных технологий. Управляющая компания ставит перед нами задачу: высокому уровню механизации, энерго- и материалоемкости подразделений должна соответствовать и современная система реализации технических возможностей оборудования. Гендиректор ДВЭУК Виктор Мясник утвердил инвестиционный проект по внедрению в РУ "Лучегорское" автоматизированной системы диспетчерского управления всем комплексом горного производства ЗАО "ЛуТЭК" с использованием глобальной спутниковой системы навигации GPS. Уже проведены конкурсные торги по выбору подрядчика, заключен договор на приобретение оборудования. Внедрение диспетчеризации горных работ позволит увеличить производительность техники, сократить среднее расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизить расходы дизельного топлива. Стоимость приобретаемого оборудования - 30 млн руб. Первые платежи пройдут уже в III квартале 2006 г.

- Еще в 2003 г., практически за три года до обнародования федеральных национальных программ, в Лучегорске уже приступили к подготовке социальных проектов, реализация которых в корне изменила инфраструктуру и сам стиль жизни 27-тысячного населения поселка...

- Надо отдать должное Виктору Чеславовичу, который даже в самое трудное для предприятия время уже думал о будущем социальном развитии всего поселка. Он обеспечил решение всех вопросов, связанных с выделением средств на строительство ряда крупных объектов, предназначенных для осуществления такой важной для общества цели, как физическое и нравственное оздоровление подрастающего поколения, закрепление высококвалифицированных кадров. В 2005 г. было завершено строительство новой православной церкви и введено в строй футбольное поле с искусственным покрытием.

Следующими проектами стали возведение нового водовода и спортивного комплекса (ледового дворца). В настоящее время для нового водовода уже приобретаются трубы диаметром 350 миллиметров, изготовленные на основе полимеров. Современные конструкции гарантированно сохраняют качество питьевой воды и предотвращают ее потери как минимум в течение 50 лет эксплуатации.

Завершается работа по подготовке проекта спортивного комплекса. В его рамках мы планируем построить как ледовый дворец модульного типа (хоккейная площадка трансформируется в площадку для игровых видов спорта), так и еще одно футбольное поле, но уже с натуральным покрытием и больших размеров. Комплекс будет сдан в 2007г.

По инициативе генерального директора ДВЭУК одновременно с модернизацией спортивной базы Лучегорска рассматриваем возможность открытия нескольких спортивных классов в местном профтехучилище. То есть, помимо рабочей профессии, ребята будут приобретать и спортивную специализацию. В будущем это и подпитка молодыми игроками футбольной команды "ЛуТЭК-Энергия", и кадры для работы с детьми в ледовом дворце.