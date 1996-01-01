Отдых в Приморье снова в моде

Организация летнего отдыха детей - это и бизнес, и искусство. Поэтому результаты у всех разные. Только и слышишь: где-то дети болеют и санитарные врачи закрывают лагерь. Малышей на лодке уносит в море - это вообще катастрофа. Многие лагеря стоят полупустые - не хотят дети в них отдыхать. "Костер" в Партизанском районе, около пос. Лозовый - исключение. Хотя он и вместительный - здесь одновременно отдыхают до 500 детей, а за лето около 2000 - путевки в него на весь сезон раскупаются в начале лета. А позже уже приходится отказывать всем желающим. Более 50% детей отдыхают здесь не первый раз и рвутся именно в "Костер".

Привлекает их не только климат, который намного суше и теплее, чем на побережье. Организаторы сознательно поставили перед собой цель - дети должны быть все время заняты. То есть в лагере одновременно должно быть задействовано не менее десяти площадок, привлекающих внимание. И вправду - у ребят глаза разбегаются. Парк сафари, парк Гулливера, парк динозавров - скульптуры выше человеческого роста. По ним так здорово лазить, воображая себя великим путешественником... Для тех, кто постарше - выставка боевой техники, среди которой выделяется боевой БТР, воевавший и горевший в Чечне...

Необычно высокие беседки, собранные из толстых бревен, буквально "парят" над землей. Из них, с высоты, никем не замеченным, хорошо наблюдать за тем, что происходит в лагере. Особенно популярна та беседа, что над озером. И еще всем нравится "Домик Бабы-яги".

- Городские дети не представляют себе, что такое обычные домашние животные - козы, свиньи, куры. Для них мы решили сделать небольшой зоопарк, - поделился замыслами директор лагеря Евгений СКРИПКА. - Я беру у знакомых в деревне на лето "напрокат" несколько животных, и ребята от мала до велика буквально пропадают у вольер. Не обходится без казусов: олененка пришлось отдать обратно. Во-первых, дети его перекормили конфетами, во-вторых, козочки его забодали. Зато дикие кабанчики и свинья решают нам проблему "утилизации" кухонных отходов.

Кстати, свинья на днях родила 12 поросят - почему-то полосатых. За всеми животными детям разрешается ухаживать, и для многих нет занятия интереснее.

В "Костре" приятно просто погулять. Клумбы - как картинка! Розы, лилии и другие декоративные чудеса, название которых мало кто знает, цветут и благоухают с весны по поздней осени. Поливка цветов - праздник! Садовник позволяет взять в руки шланг и устроить радугу. Можно по коварному замыслу окатить водой случайного прохожего - ну, уж не без этого! Зато помощь в огороде, зоопарке, на уборке территории дает возможность заработать "искорку" - этот эквивалент денег развивает в детях предприимчивость и инициативу. "Кто хочет заработать "искорку"?" - спрашивает прачка, когда ей нужно перенести чистое белье. Поднимается лес рук. Каждая "искорка" отмечается на стенде, и все видят, кто предпочитает активный отдых, а кто - просто погреться на солнышке. Победители страшно гордятся собою.

- Здоровый образ жизни - для многих ребят это совершенно абстрактное понятие. Мы сталкиваемся с тем, что дети привыкли питаться всухомятку, отсюда множество болезней желудка, - сокрушается Галина СЕРДЮК, зам. директора по воспитательной работе. - Суп, молочная каша на завтрак - что вы! "Я такое не ем!" А едят, оказывается, "кириешки", "доширак", чипсы. Пришлось киоск, где продаются сладости и мороженое, открывать только вечером, после ужина, чтобы дети не перебивали аппетит. Зато через два-три дня, набегавшись на свежем воздухе, накатавшись на катамаранах, дети едят то, что надо! И на зарядку утром просыпаются все.

Школьники наши, проводящие за письменным столом и компьютером большую часть жизни, в лагере "оттягиваются" на спортивных площадках.

- Волейбол, футбол, пионербол, 17 катамаранов, весельные и моторные лодки, тир и стрельба из пневматической винтовки, - перечисляет Юрий ПЛАХОТНЮК, старший физрук. - Мы учим всех желающих ставить палатки, разжигать костер. Надо сказать, что здесь девчонки порой показывают себя лучше мальчишек, а малыши, бывает, затыкают за пояс старших. В кемпинг "Чадолаз" мы всегда ходили пешком, но в этом году доставляем детей на машинах - чтобы не дай бог не подхватили клеща (в лагере безопасно - мы обрабатываем деревья). Есть у нас палаточный городок - форт "Баярд", где живут 140 человек. Здесь путевки дешевле, программа отдыха разработана с туристическим уклоном.

Но как ни стараются вожатые, как ни изощряются в выдумке разных развлечений, среди которых кружки хореографии, макраме, рисования и лепки, многим детям больше всего нравится ежедневная дискотека. Инна ДЕРЯБИНА и Кристина НАДЕИНА из Находки ради нее готовы приезжать в "Костер" каждое лето. Здесь они могут блеснуть нарядами, выученными на уроке хореографии танцами. Здесь заводятся новые знакомства. Здесь в "королевскую ночь", последнюю перед расставанием, пускают вплавь по озеру горящие свечи - символ дружбы навек. Слезы, объятья, обмен адресами - всему приходит черед в конце смены.

Итак, отдых должен держаться на четырех "китах": 1) ребенок должен быть ухоженным (то есть душевые, медпункт, прачечная и прочие службы должны работать безукоризненно); 2) он должен быть вкусно и качественно накормлен (для этого существуют прямые договоры с фирмами-производителями продукции); 3) ему должно быть не скучно; 4) он должен чувствовать, что его в лагере любят. Так обозначает задачу Евгений Скрипка, директор лагеря. Детский лагерь "Костер", кемпинг "Чандолаз" - необычайно популярные места круглогодичного отдыха детей и взрослых. И сюда путевки раскупаются за два месяца вперед.

Насколько прибыльным является туристический бизнес в Приморье? Ведь ныне многие дальневосточники предпочитают выезжать за границу. Кто-то выбирает подешевле - Китай. Кто-то - подороже - Европу. Евгений Константинович полагает, что туризм в Приморье - дело хлопотное и проблематичное. Например, если говорить о летнем отдыхе детей, то "в прогаре" остаются те, для кого это единственный источник дохода. Норма прибыли от того же лагеря "Костер" низкая, и вырученные деньги тут же вкладываются в развитие производства.

- А что вы хотите? Чтобы поднять уровень сервиса, нужно все время создавать что-то новое, необычное, чего ни у кого нет. Что-то у нас получается. По крайней мере, мы купили "Костер" пять лет назад у Находкинской жестяно-баночной фабрики, и тогда с трудом реализовывали 100 путевок в смену, а сейчас продаем 500, и спрос превышает предложение. Сейчас мы намерены оборудовать для отдыха детей и взрослых чрезвычайно популярную когда-то турбазу "Горные ключи".

Мы прогулялись по турбазе. В восстанавливающихся корпусах кипит работа. Один почти отреставрирован - есть комфортабельные номера, сауны, душевые. Другой будет отделан в японском стиле. Строятся два танцевальных зала. Изюминка турбазы - два открытых бассейна, где круглый год будет горячая вода.

- Развитие турбизнеса в Приморье сдерживается необходимостью серьезных одномоментных капитальных вложений, - продолжает свою мысль Евгений Скрипка. - Потребитель требует значительно более высокого качества услуг, нежели было в советские годы. Люди уже успели увидеть, как работает турбизнес в мире, и у них создались новые запросы. Следующий сдерживающий фактор: низкая покупательная способность населения. В лагере "Костер" мы "обходим" это препятствие следующим образом: у нас самые дешевые в Приморье путевки - от 5 200 до 7 000 рублей, и в результате такой ажиотажный спрос.

Евгению Константиновичу круглый год звонят друзья и знакомые, и все просят путевочку. Когда он понял, что в "Костре" катастрофически не хватает мест, купил списанный железнодорожный вагон. Каким чудом удалось довезти до Лозового по нашим извилистым дорогам 28-метровое сооружение - этого до сих пор никто понять не может. Зато ныне вагон называется "Экспресс Снежинка", здесь работают кондиционеры, и детям страшно нравится воображать себя путешественниками. На днях в "Костер" приезжали австралийцы - заключать договор на следующий год. Около "Снежинки" они познакомились с девчушкой лет десяти, которая бойко разговаривала по-английски. Затем она позвала подружек - и разговор разгорелся с новой силой. "Какие у нас славные дети! - подумал Евгений Скрипка, - для них стоит стараться!"

Последние три года в России начал возрождаться внутренний туризм. Мы "наелись" заграницы? Мы становимся патриотами? У нас появляются время и деньги, чтобы позволить себя два-три дня комфортного отдыха в выходные дни? Время подскажет правильные ответы. Возможно, со временем мы добрым словом вспомним первопроходцев, начавших возрождать наш приморский туризм.