Заочников становится больше

Если раньше заочное образование было уделом людей зрелых, имеющих большой практический опыт, то сегодня на заочное отделение поступает все больше молодежи. Такую тенденцию на протяжении последних нескольких лет отмечают специалисты Заочного института ТГЭУ.

"Действительно, сегодня среди абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, все больше выпускников школ. Причин этого явления может быть несколько. Одна из них - это возможность полноценно совмещать работу и учебу, - считает декан заочного факультета ТГЭУ, кандидат технических наук Ирина МОХИРЕВА. - Конечно, работающие студенты есть и среди очников. Но им совмещать работу и учебу значительно сложнее.

При этом наши наблюдения показали, что молодые люди, обучающиеся на заочном отделении, гораздо быстрее делают карьеру. Потому что начинают свою трудовую деятельность, как правило, с самых низших позиций и растут постепенно. К тому времени как они становятся дипломированными специалистами, у них есть уже не только теоретические знания, но и практические навыки. И с получением диплома в вузе они обычно получают повышение на рабочем месте. Студент-очник чаще всего начинает искать работу уже после того, как получит на руки диплом. Он уже считает себя состоявшимся специалистом и претендует на более высокие позиции. Работодатель же, как правило, не готов доверить выпускнику ответственную должность. Хотя нельзя сказать, что контингент студентов Заочного института ТГЭУ растет только за счет молодых людей. Сегодня мы живем в очень динамичное время, и новые знания необходимы людям разных возрастов. Поэтому к нам все больше приходит специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и получают в нашем вузе второй диплом. Для этой категории студентов у нас разработаны специальные ускоренные программы подготовки, которые позволяют получить образование без отрыва от производства. Причем никаких ограничений по возрасту для этой категории студентов не предусмотрено. Наверное, все это в совокупности дает нам значительный рост числа студентов".

Количество студентов в Заочном институте ТГЭУ действительно растет более чем стремительно. Например, 6 лет назад на заочном факультете обучалось 4 000 студентов, сегодня - 11 200. Постоянно расширяются и направления подготовки. Если 40 лет назад (заочный факультет был открыт в числе первых) вуз готовил специалистов всего по двум направлениям, то сегодня количество специальностей возросло до 14. И это далеко не предел.

"Мы планируем открывать в Заочном институте и новые направления. Но к открытию новых специальностей мы подходим очень ответственно, - продолжает Ирина Мохирева. - Дело в том, что для студента-заочника очень важна методическая база, и пока мы ее не наработаем, пока не появятся собственные научные разработки по новым направлениям, мы не можем предлагать обучение на заочном отделении. Мы очень дорожим своей репутацией. Но как только мы поймем, что готовы, сразу список специальностей заочного института пополнится новыми направлениями".

К подготовке студентов заочного отделения в ТГЭУ относятся более чем серьезно, в помощь заочникам работает огромная структура. Каждый студент прикреплен к методисту, консультации на кафедрах оказываются постоянно, а каждая вторая суббота месяца посвящена студенту-заочнику. К услугам заочников компьютерные классы, библиографический отдел, читальные залы, фонды учебно-методической литературы.

"Студенты-заочники в нашем вузе живут той же жизнью, что и студенты-очники, - говорит Ирина Аркадьевна. - Они ничуть не обделены вниманием со стороны преподавателей. Они так же, как и другие студенты, принимают активное участие в жизни вуза, участвуют в различных мероприятиях, ведут научно-исследовательскую работу. Причем нередко именно студенты-заочники становятся победителями всероссийских конкурсов студенческих работ. Нам это особенно приятно. Кстати, очень многие считают, что заочное обучение всегда платное. Это большое заблуждение. В заочном институте ТГЭУ есть бюджетные места. Ежегодно на бесплатной основе в Заочный институт принимается около 200 человек. Для того, чтобы поступить на бесплатные места, необходимо до 12 августа подать документы и пройти вступительные испытания по математике (письменно) и русскому языку (изложение с элементами сочинения)".

Досье В состав Заочного института ТГЭУ входят заочный факультет, отделение подготовки специалистов по сокращенным образовательным программам (для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование), отделение подготовки специалистов с использованием дистанционных технологий, лаборатория программных продуктов, а также четыре филиала в Находке, Уссурийске, Арсеньеве и Южно-Сахалинске. Среди выпускников Заочного института -президенты и вице-президенты банков, руководители предприятий и фирм Дальнего Востока, руководители и служащие различных административных территорий.

Заочный институт ТГЭУ расположен по адресу: Океанский проспект, 19, каб. 426, 151. Тел: (4232) 22-69-76, 40-65-72.