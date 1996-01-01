Мешают ли кости расти дому?

Строители-ветераны не любят вспоминать эпизоды, которые травмируют сознание, душу. Но то, что на всю жизнь врезалось в память, ничем не стереть. Например, как примерно 45 лет тому назад машинами вывозили человеческие кости, вырытые в районе Проспекта 100-летия во Владивостоке, и уничтожали. А благодарные за бесплатное государственное жилье люди, не ведая того или не желая знать, спокойно дожили в этих домах до самой своей пенсии, а многие уже и сами лежат, упокоившись на городских погостах.

На сайте "Места массовых захоронений и памятники жертвам политических репрессий" отмечается: "Во Владивостоке ряд мест массовых захоронений оказались в районах новостроек и не сохранились". Вероятно, на одно из таковых и наткнулись строители жилого комплекса "Новое 100-летие" полтора года тому назад. Хотя есть сведения, что где-то в этих местах в 1908-1938 гг. было и действующее кладбище.

Участок земли под строительство 14-этажного дома ЗАО "ДВСК" был дважды согласован со всеми разрешительными инстанциями, в связи с чем сначала было получено разрешение на проектирование, а потом и на строительство. Администрацией города по этому поводу были приняты постановления №621от 20.04.2001 г. и №1487 от 26.06.2003 г.

В 2004 г. ЗАО "ДВСК" начало подготовку к строительству, и в марте 2005 г. на стройплощадку для производства земляных работ были введены силы подрядной организации - ООО "Владтехносервис". Однако уже через 12 дней после подписания договора - 31 марта 2005 г. - подрядчик в связи с обнаружением неизвестного массового захоронения приостановил выполнение работ.

На следующий же день - 1 апреля - ЗАО "ДВСК" своим заявлением известило о находке этого захоронения Управление ФСБ по Приморскому краю, Первореченский РОВД УВД и Администрацию г. Владивостока. Кроме того, в известность были поставлены Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Владивостока, руководитель общества "Мемориал", генконсульства КНР, Японии и Республики Корея, природоохранная прокуратура и пр.

В своем письме компания выразила готовность произвести перезахоронение останков за свой счет. Для нее важно возобновление строительства, поскольку на его организацию уже были затрачены огромные деньги.

Правоохранительные органы, прояснив ситуацию для себя, быстро потеряли интерес к захоронению, а администрация города так и не приняла четкого решения по перезахоронению найденных в центре жилого микрорайона останков и по судьбе новостроя.

Руководитель ТУ "Роспотребнадзора" по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ, выдав 23.05.2006 г. очередное предписание №535 в адрес главы администрации города об устранении нарушений санитарного законодательства до 1 июня, 13.06.2006 г. уведомил руководство ЗАО "ДВСК", что перезахоронение найденных останков все еще согласовывается. При этом в письме были приведены довольно суровые и дорогостоящие условия перезахоронения, требуемые Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.). Кстати, в одном из интервью этот чиновник выразил мнение, что не видит ничего зазорного в продолжении строительства жилого комплекса.

По мнению председателя совета директоров ЗАО "Дальневосточная строительная корпорация" Виктора КРИВУЛИНА, бездействие городской администрации привело не только к ряду безнравственных поступков в отношении останков со стороны строителей и местных жителей, но и к прямым убыткам компании. Только аренда земельного участка с этим захоронением ежеквартально обходится ей в 80 тыс. рублей. К тому же возникло противостояние строителей с местными жителями, что "выходит боком" уже обеим сторонам. А на сегодня 30% еще не построенных квартир оказались в договорах долевого участия в строительстве, и дольщики тоже оказались втянуты в эту склоку.

Трудно понять позицию самих местных жителей, которые выступили против строительства жилого комплекса. Безусловно, они правы в том, что здание на костях строиться не должно. Но и оставлять захоронение в этом месте весьма нелогично. Согласно упомянутому СанПиНу оно относится "к объектам V класса опасности с установленной санитарно-защитной зоной (СЗЗ) в 50 м.". В этой зоне вне зависимости от срока давности не допускается функционирование жилья, детских и медицинских учреждений, дачных и садово-огородных участков и т. д. Судя по всему, в эту зону попадают дома №№ 18, 20, 43а, 45, 47, 49 по проспекту 100-летия и прилегающая территория ДЮСШ. Впрочем, для того, чтобы четко определить эту санитарно-защитную зону, требуется выяснить границы захоронения.

К сожалению, "город" не имеет сегодня общежитий для отселения граждан, которые оказались в СЗЗ захоронения на ул. Овчинникова. Он же не в силах компенсировать убытки строителей и дольщиков, профинансировать снос оказавшихся в СЗЗ домов и посадку на их месте зеленых насаждений. И в этой ситуации альтернативы перезахоронению нет. Участок каким-то законным образом надо выводить из его нынешнего статуса.

Беря на себя гарантии расходов на перезахоронение, ЗАО "ДВСК" надеется на гарантии городской администрации, что разрешение на строительство дома не будет подвергнуто ревизии. Прецедент тому есть - это строительство на месте бывшего Покровского кладбища нового храма. Вряд ли здесь выдержаны те же самые, требуемые СанПиНом 50 метров СЗЗ до захоронений.

Закон РФ "О погребении и похоронном деле" требует, чтобы на месте бывших захоронений по прошествии 20 и более лет велось только зеленое строительство. Но практика такова, что города постоянно наступают на права мертвых и развиваются на месте бывших кладбищ. Например, если в конце ХVII века в Москве было более 300 кладбищ, то сегодня всего около сорока. Во Владивостоке в прошлом тоже было несколько десятков санкционированных мест захоронений, многие из которых давно уже застроены.

Европейский союз работников похоронного дела и Европейская ассоциация танатологов определяют кладбищенский период для захоронений в деревянных гробах или без таковых в 25 лет. В царской России этот период был принят за 30 лет, в советской и сегодняшней - 20 лет. Кстати, по прошествии этого срока по многим уставам муниципальных кладбищ право пользования участками истекает. За это время происходит "минерализация пользователя" и он, если не болел чумой, тифом, сибирской язвой и пр., становится абсолютно безвреден для живых. Куда затем "пользователю" деваться при этом, как-то не прописывается. На наших переполненных кладбищах на месте старого захоронения зачастую устраивается новое. Однако достоверно известно, что в последние 65 лет на территории, отведенной городской администрацией под строительство нового дома на ул. Овчинникова, никого не хоронили.

То есть история развития Владивостока загнала сооружение нового жилого комплекса в правовую "ловушку", из которой надо искать выход. Несколько исков противников строительства в суды компания выиграла. Однако конца "разборкам" не видно. То есть, требуется конкретное смелое решение, которое бы расставило все точки над "i", в том числе учитывая и морально-нравственные аспекты дела.

В такой форс-мажорной ситуации, как с "Новым 100-летием", в какой оказалась компания ЗАО "ДВСК", может очутиться любая иная строительная компания или инвестор. И очень плохо, что страсти вокруг этого объекта приобрели ореол спекуляций, на которых кто-то пытается сделать свой политический капитал. Эта наша общая беда, и в конечном счете нам надо искать разумный выход.

Строители же для себя решили, что им разумнее всего в ближайшей перспективе выстроить свою линию судебного преследования лиц и органов, которые бездействуют или противодействуют строительству - будь то судебный пристав, инспекция или чиновник администрации. Прежде всего ЗАО "ДВСК" собирается поставить вопрос о компетенции прокурора Ленинского района г. Владивостока, который в интересах неизвестных "третьих" лиц наложил запрет на строительство дома. Этот запрет действовал в течение 14 месяцев.

Судья Ленинского района Е.А. ИЛЬИНЫХ 31 июля вынесла определение на основании ст. 220 абз.2, 134 ч.1 п.1 ГПК РФ прекратить производство дела по заявлению прокурора Ленинского района о признании недействительными решения администрации г. Владивостока о предоставлении участка в районе ул. Овчинникова, 18-20 под строительство жилого дома. По этому определению "Обеспечительные меры, принятые определением суда 23.06.2005 г. в виде запрета ЗАО "ДВСК" и всем третьим лицам выполнения любых работ на земельном участке в районе ул. Овчинникова, 18-20, отменить". То есть, запрет на строительство снят.

Теперь строителям предстоит ударная работа, чтобы наверстать упущенное время и в короткие сроки построить жилой комплекс в рамках осуществления г. Владивостоком и Приморьем национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России".