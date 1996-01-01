Сибирская угольная энергетическая компания: учиться - всегда пригодится

В недавнем прошлом образование специалистов разных уровней чаще всего заканчивалось с получением вузовского диплома: профессиональные тонкости приходилось постигать опытным путем, максимум - на курсах повышения квалификации.

Сегодня уже понятно: для того, чтобы состояться в любой профессии, необходимо быть готовым постоянно учиться, открывать в себе и своем деле новые стороны и использовать их по максимуму. Именно эта идея легла в основу нового проекта Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК): здесь создан Корпоративный университет, где сотрудники получают возможность раскрыть и усовершенствовать свой профессиональный потенциал.

Досье ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" - крупнейшее в России угольное объединение и единственная отечественная компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем рынке и примерно 20% российского угольного экспорта. В 2005 г. предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн т угля, увеличив объемы производства на 3,5% по сравнению с 2004 г. Реализация увеличилась на 6% и достигла 80,2 млн т. Объем экспорта СУЭК в 2005 г. вырос на 27% и составил 18,7 млн т угля.

Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. Самый восточный - Владивостокский филиал СУЭК, в сфере его влияния два крупнейших объединения региона - "Приморскуголь" и "Ургалуголь". Стабильность, обретенная ими после включения в состав СУЭК, стала одним из основных факторов обеспечения надежного энергоснабжения Приморского и Хабаровского краев.

Расположенные здесь электростанции получили возможность покрывать свои потребности в топливе преимущественно за счет местных углей, укрепили свою эффективность и конкурентоспособность.

Как рассказала в интервью газете "Угольная компания" руководитель университета Яна ДОНСКАЯ, концепцию нового "учебного заведения" определяет Совет Корпоративного университета, куда входят четыре члена правления СУЭК и независимый директор программ университета, партнер компании Zest Leadership Павел КИРЮХАНЦЕВ. Председатель Совета - генеральный директор СУЭК Владимир РАШЕВСКИЙ.

Создавая университет, топ-менеджмент СУЭК ставил конкретные задачи: во-первых, помогать руководителям региональных филиалов разрабатывать новые направления развития компании, изучать и применять на практике мировой опыт, а также "растить" новых лидеров. Второе направление работы Корпоративного университета - помощь в достижении сотрудниками СУЭК стандартов профессиональной деятельности. Для этого уже разработаны четыре программы. Программа "Первый состав" - для высшего управленческого звена, где специалисты смогут обсудить с экспертами задачи, стоящие перед компанией. Долгосрочная программа "Локомотив" призвана развивать будущих лидеров компании: после прохождения разноплановых сессий сотрудники применяют полученные знания на практике и защищают реальные проекты. Третья программа - "Мини-МВА" - модульная программа, которая обучает ключевых сотрудников компании СУЭК эффективному менеджменту и включает в себя такие модули, как управление проектами, персоналом, финансами. И, наконец, четвертое направление работы Корпоративного университета - "Центр продвижения и развития", цель которого - создание системы непрерывной развивающей работы с теми сотрудниками, кто готов прилагать максимальные усилия к строительству компании, участвуя в ее проектах.

Сессии этих программ уже прошли в нескольких филиалах СУЭК, в конце июля преподаватели Корпоративного университета (специалисты московской консалтинговой компании "Акфес-менеджмент") провели обучение дальневосточных специалистов - руководителей, заместителей и ведущих сотрудников предприятий СУЭК Приморья и Хабаровского края. В задачи этой сессии входило выяснение у дальневосточных руководителей уровня ключевых качеств: лидерства, способности работать на результат, системности в работе, способности внедрять новшества, умения работать в команде. Во время тренингов преподаватели выявили сильные и слабые стороны участников и побеседовали с каждым из них, на что стоит обратить внимание в профессиональной сфере: где - "подтянуть", а где - продолжать развитие. После этого специалисты передадут заключения руководству СУЭК - для составления полной картины уровня квалификации специалистов компании.

По словам Александра ТОРОПОВА, заместителя управляющего Владивостокским филиалом СУЭК по работе с персоналом и социальным вопросам, участвовавшего в тренингах Корпоративного университета, подобное обучение дает очень много его участникам:

- Я думаю, что должен разбираться и в тех вопросах, которые не касаются меня как специалиста, но которые нужны компании в целом. Этому, в частности, учат на тренингах. Кроме того, на обучении параллельно идет создание команды, даже после тренинга участники осознают себя как единую часть большой компании, что, конечно, очень важно для работы. Ведь во время обучения сотрудники из разных предприятий филиала, структурных подразделений делятся не только опытом друг с другом и обсуждают актуальные вопросы улучшения производственной деятельности, но и автоматически становятся участниками единой команды - группы единомышленников-профессионалов, обладающих единой целью, четкой иерархией, стандартами взаимодействия, способных создать эффект "синергии" (результат работы команды больше суммы результатов каждого члена команды, когда "дважды два не четыре, а пять).

С ним согласен и Юрий КОВАЛЬ, заместитель управляющего по сбыту Владивостокского филиала СУЭК:

- Нам приходится ежедневно взаимодействовать с разными людьми на разных уровнях, быстро принимать решения, поэтому важно знать свои профессиональные качества и использовать их по максимуму. Например, на тренингах мы выполняли упражнения - проверяли умение принять иностранную делегацию, способность вновь заинтересовать работой сотрудника, по каким-то причинам опустившего руки, отвечали за 15 минут на 50 вопросов вроде курса доллара в марте и уровня инфляции в прошлом месяце. Одним словом, преподаватели выясняли способность специалистов быстро воспринимать информацию, выбирать ключевые моменты, обучаться. В принципе, я не узнал о себе много нового, но подтвердил знание своих способностей выводами специалистов. И потом - идеальных людей нет, каждому есть над чем работать. Именно поэтому мы должны постоянно учиться и не бояться этого.