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Региональным страховым компаниям гарантировано развитие

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце июня в Барселоне (Испания) состоялась ежегодная международная конференция "Страхование в России и странах СНГ", на которой представители ведущих страховых и инвестиционных компаний обсуждали тенденции страхового рынка в России. Интересы дальневосточных страховщиков на этой конференции представляла заместитель генерального директора региональной страховой компании "Пирамида" Галина ЗЫРЯНОВА.

В своих выступлениях на форуме докладчики и участники конференции - представители законодательных органов и страховых фирм - затронули проблемы инвестиций в страховой бизнес, привлечения капитала, развития бизнеса в регионах и внедрения ритейловых (розничных) операций, а также кадровой политики страховщиков. В развернувшейся дискуссии по этим и другим вопросам участники конференции пришли к выводу, что конечная цель страхования - предоставление стабильности. А ее как раз и не хватает в нашей напряженной современной жизни.

Этим, наверное, и объясняются прогнозы специалистов о постоянном и динамичном росте страхования на ближайшие 10 лет темпами в 30-40%. Однако заключительный итог форума прозвучал оптимистично - рост региональным страховым компаниям гарантирован. Как выразился управляющий директор Manson McCall International Ltd. Том МЭНСОН, местные власти относятся с теплом к региональным страховым компаниям, которые "помимо налогов придают местный колорит".

Продолжая тему развития региональных страховых компаний, представитель антимонопольной службы Юлия БОНДАРЕВА сообщила, что усиление конкуренции побудило федеральную антимонопольную службу к разработке закона, который будет принят в ближайшем будущем. Согласно этому закону, очень жесткие санкции административного характера будут применяться за злоупотребление доминирующего положения крупными страховыми компаниями, а должностные лица за недобросовестную конкуренцию будут дисквалифицированы на срок до трех лет. Таким образом, этот закон будет способствовать росту и развитию небольших региональных страховых компаний.

В числе положительных тенденций было отмечено также появление настоящих профессионалов на страховом рынке и улучшение надзорной ситуации. Иностранным и российским инвесторам по нраву "уничтожение серых схем" и качественное изменение активов страховщиков. Так, заместитель руководителя Росстрахнадзора Галина ЕРШОВА в своем докладе заметила, что существует стратегия надзора, которая заключается в том, что "страховщики должны заниматься реальным страхованием, должны быть надежными и действовать по закону. Доля неплатежеспособных компаний по сравнению с 2003 г. снизилась в два раза. Росстрахнадзор не наказывает страховщиков за старые "грехи", а осуществляет контроль за текущей деятельностью компаний. И сейчас он направит свои усилия за контролем над "серыми схемами" по осуществлению финансовых рисков в перестраховании".

Участники конференции отметили также, что благодаря усиленному контролю над страховщиками со стороны Росстрахнадзора (за их платежеспособностью, надежностью и должной капитализацией) наметилась тенденция к активному развитию страхования жизни, что явилось результатом роста доверия со стороны клиентов.

На протяжении двух дней представителю СК "Пирамида" удалось пообщаться со многими участниками конференции, поделиться с ними своими впечатлениями и набраться опыта, получить рекомендации у ведущих профессионалов страхового рынка. Опыт "Пирамиды" не остался незамеченным. Так, генеральный директор "Ренессанс Страхование" Николай КЛЕКОВКИН был приятно удивлен грамотным управлением резервами "Пирамиды" и достойно оценил разумное вложение средств как в недвижимость, так и в потребительское кредитование, являющееся одним из самых перспективных и доходных направлений в финансовой деятельности. А Галина Ершова, заместитель руководителя Росстрахнадзора, получив сувенир от "Пирамиды" в виде фарфоровой стелы - символа Владивостока, искренне удивилась, что у "Пирамиды" есть собственный фарфоровый завод.

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