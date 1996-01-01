Альфа-Банк объявил об открытии новой версии корпоративного сайта

www.alfabank.ru эффективно поддерживает имидж Альфа-Банка в интернет-пространстве и является обширной информационной базой по банку, каналом оперативного распространения информации, а также предоставляет услуги клиентам банка в онлайн-режиме.

Новый портал банка аккумулировал всю информацию, ранее расположенную на многочисленных web-ресурсах банка. Теперь на новом корпоративном сайте клиенты банка могут в одном месте получить всю необходимую информацию о розничных продуктах и корпоративном финансировании, сделать инвестиции и провести валютные операции, получить финансовые документы банка и аналитические отчеты одной из самых профессиональных на рынке команд аналитиков. Открытие новой версии корпоративного сайта завершает кампанию по ребрендингу Альфа-Банка. Одной из задач, успешно решенных разработчиками нового сайта Альфа-Банка, явилось значительное расширение возможностей региональных пользователей: теперь каждый пользователь, вне зависимости от его местонахождения, может легко получить любую информацию, касающуюся услуг и возможностей любого регионального филиала, указав один раз свой город.