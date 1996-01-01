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Собираясь в отпуск, загляните в Альфа-Банк!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В разгаре сезон отпусков. К этому времени Альфа-Банк предложил жителям Приморья новые услуги, которые станут незаменимыми помощниками в путешествии. Новую линейку розничных продуктов Альфа-Банка отличает максимальное удобство для клиентов и возможность экономить деньги. Об всех преимуществах уникальных услуг "ЗР" рассказал управляющий Дальневосточным филиалом Альфа-Банка Валентин ДУБИНИН.

- Какие продукты банка вы посоветуете взять с собой, отправляясь в отпуск?

- Прежде всего, пластиковую карту нашего банка. Она может быть как дебетовая, так и кредитная. Все наши карты - карты международных платежных систем. То есть они помогут вам расплачиваться за покупки и услуги в любой точке России или мира. Комиссия за снятие денег с карты в банкоматах Альфа-Банка не взимается, вне зависимости от региона России клиент Альфа-Банка может снять деньги без дополнительных расходов.

В чем уникальность нашего предложения? Альфа-Банк первым в России предлагает не отдельные, разрозненные продукты, а пакеты услуг, так называемые "Тарифные планы", предполагающие комплексное обслуживание клиентов. Тарифные планы сочетают в себе предложения по выпуску и обслуживанию пластиковых карт международных платежных систем, открытию банковских накопительных счетов и вкладов "до востребования". И все это при оформлении одного договора. Клиент может получить на руки до четырех пластиковых карт VISA или MasterCard, а плата за обслуживание списывается лишь за карту большей стоимости. Это очень удобно: можно открыть карты со счетами в разных валютах или карты для своих родственников. Если клиент поддерживает на своих счетах остатки, предусмотренные тарифным планом, то плата за обслуживание карты может быть снижена вплоть до нуля.

- А в чем уникальность кредитной карты Альфа-Банка?

- Ее особенность заключается в чрезвычайно выгодных условиях для клиента. Прежде всего, это такая же полноценная международная карта VISA или MasterCard, которую можно использовать для оплаты любых товаров и услуг, в том числе и в кредит. Причем если кредит будет погашен в течение 60 дней, то есть двух месяцев, проценты за пользование кредитом клиент платить не будет! При этом максимальная сумма кредита может достигать $8 тыс. Никогда прежде условия не были столь выгодными, а беспроцентный период - столь продолжительным. Кроме того, он не привязан к определенным календарным датам, как у других банков, отсчет 60 дней начинается с момента совершения покупки в кредит, что дает нашим клиентам больше возможностей. Обязательный ежемесячный платеж составляет лишь 10% от общей суммы займа. Жителям Приморья мы особо рекомендуем открыть кредитную карту MasterCard-Аэрофлот-бонус. Ее преимущества не только в том, что, где бы вы ни находились, у вас всегда есть под рукой деньги, но и в том, что каждая покупка по карте дает вам дополнительные призовые мили.

- Есть ли в Альфа-Банке традиционный кредит?

- Разумеется, и он весьма востребован. Сумма займа варьируется от 25 до 300 тыс. руб., максимальный срок кредитования составляет 3 года. Оформление кредита происходит в минимальные сроки, без поручителей и залога. Кредит может быть использован на любые цели.

- Куда обращаться жителям Приморья для получения этих услуг?

- Исчерпывающую информацию обо всех условиях предоставления новых услуг приморцы получат в наших отделениях, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Семеновская, 26, тел. (4232) 20-88-21; г. Находка, ул. Школьная, 8, тел. (4236) 62-96-15.

ОАО "Альфа-Банк". Ген. лицензия ЦБ РФ №1326 от 29.01.98 г.

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