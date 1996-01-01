Радио. Прошлое, настоящее, будущее

С чего начиналось радио в нашей стране? C Радио-1, когда в СССР была создана Первая общесоюзная программа радио. А большинство вспомнит голоса Левитана, Успенского, Арканова, названия радиопередач: "Пионерская зорька", "Театр у микрофона", "Радионяня", "Встреча с песней", "В рабочий полдень".

Люди жили в ритме радио. И в то время на волнах радиоэфира можно было найти все, что угодно: оперативные новости, передачу для самых маленьких, побывать на концерте, послушать редкие музыкальные записи, сходить в библиотеку, в театр. Радиоэфир объединял людей, радио было рядом с нами в годы войны и в дни испытаний. Голоса дикторов и актеров связывали целую страну невидимыми нитями.

Кто сейчас помнит об этом? Тот, кто помнит, тот поймет, как глубока пропасть, возникшая сегодня между радио и его слушателями.

Одна из самых главных забот журналиста - поиск контакта со своим зрителем, читателем, радиослушателем. Когда-то на письмах базировались целые программы ("Разбирая вашу почту", "Говорят и пишут ветераны", "Письмо позвало в дорогу"). Письма являлись барометром общественного мнения и настроения, формой связи с аудиторией, реакцией на событие. В каждом конверте - чья-то история жизни, просьба или вопрос, размышления и мнение, настроение и горячий привет. Программа "В рабочий полдень" скрашивала послеобеденные часы, на заявки радиослушателей охотно откликались. А помните "Встречу с песней"? Сколько писем получал ее ведущий В. Татарский! И сколько судеб ожило в песнях, звучащих в радиоэфире!

Функции радиовещания менялись по ходу истории, развивалась сама система СМИ, после перестроечного хаоса все чаще всплывали вопросы цены, качества, времени, рвалась прочная связь между радио и людьми.

Многие сокровища радиоэфира и телевидения канули в Лету, программы на которых выросло не одно поколение, исчезали одна за другой. ТВ потонуло в "мыле", радио - в попсе, эфир заполонили ведущие, для большинства которых русский язык, что китайская грамота.

Связь со своей аудиторией поддерживают не многие СМИ. Некоторые газеты и журналы хранят старые добрые традиции, публикуют письма читателей на своих страницах, помогают, отвечают на вопросы. Большинство изданий, отказавшись от подобного "общения", пишут письма сами себе, задавая "удобные" вопросы или развлекая нас анекдотами. На Первом канале нация объединяется по понедельникам. Уникальная программа "Жди меня", цели которой - искать и находить людей, пробуждая в них светлые эмоции, завоевала всенародное признание. За время существования на ее адрес пришло 250 000 обращений с просьбами о помощи в поисках родственников и близких. Письма - лучше всего свидетельствуют о размерах и остроте социальной проблемы. Масштабный телевизионный проект, создающий у зрителя высокое чувство сопричастности к судьбам других и истории страны, объединил нацию.

"А каким будет радио будущего?" - такой вопрос своим радиослушателям задал один ведущий на специализированном форуме. И ему ответили: "Радио будущего - это радио, изменяющее человека в лучшую сторону. Радио, которое будет слышать нас".