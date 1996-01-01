"Конусу" - 15 лет!

На прошлой неделе компания "Конус" провела семинар по климатическому оборудованию Carrier и Toshiba для своих партнеров. Мероприятие было приурочено к 15-летию компании, поэтому участникам семинара удалось совместить полезное с приятным: познакомиться с технологическими новинками и совершить романтическую морскую прогулку.

Клиентов, партнеров и друзей за 15 лет работы у компании "Конус" набралось немало, ведь за это время она установила более 6 тыс. кондиционеров, и это не считая централизованных климатических систем. Среди клиентов "Конуса" - государственные органы, крупные банки и коммерческие предприятия, торговые центры, кинотеатры, медицинские и образовательные учреждения.

Почему все они выбрали "Конус"? Являясь официальным представителем крупнейших мировых производителей климатического оборудования, "Конус" предлагает хорошие цены, широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. Кроме того, компания готова выполнить весь комплекс работ, начиная от проектирования и заканчивая обслуживанием.

Своим постоянным партнерам "Конус" предоставляет:

техническую поддержку; помощь в продвижении климатического оборудования и торговых марок; доставку оборудования грузобагажом или контейнером по выбору заказчика в кратчайшие сроки; обучение персонала и технические консультации по эксплуатации, ремонту и обслуживанию; полный спектр рекламной продукции, техническую литературу, а также специализированное программное обеспечение; гибкую систему скидок и бонусов.

Для проведения семинара во Владивосток прибыли ведущие специалисты компаний Carrier и Toshiba, ну а слушателями стали инженеры, проектировщики и руководители строительных компаний и проектных институтов - всего около 70 человек. Выбор темы семинара не случаен: "Конус" рекомендует своим партнерам только лучшее - то, что проверено на опыте и никогда не подведет. "Конус" является генеральным дистрибьютором Toshiba-Carrier Corporation на Дальнем Востоке уже несколько лет, а первый кондиционер Toshiba, установленный специалистами компании во Владивостоке в 1996 г., до сих пор служит своим хозяевам верой и правдой.

Carrier и Toshiba - марки с мировым именем, и у каждой из них своя головокружительная история. Взять хотя бы тот факт, что первый в мире кондиционер в 1902 г. был разработан Уиллисом Кэрриером, который на радостях основал компанию под своим именем. Поэтому климатические системы Carrier до сих пор имеет репутацию "кондиционеров номер один в мире".

Инженеры Toshiba прославились тем, что в 1980 г. изобрели инверторную технологию, которую вскоре подхватили и растиражировали другие производители климатического оборудования, и сегодня каждый четвертый настенный кондиционер, который продается в мире, - инверторного типа. Однако ни одному из конкурентов не удалось достичь такого совершенства в исполнении таких эксплуатационных характеристик, как у инверторных систем Toshiba.

Впрочем, у Carrier и Toshiba есть не только достойное прошлое, но и славное настоящее, в котором они идут рука об руку. Обе компании не только постоянно совершенствуют свое климатическое оборудование, но и являются настоящими законодателями мод в системах кондиционирования. Недавно у Carrier и Toshiba появились такие технологические решения, о которых пару лет назад можно было только мечтать. На семинаре были представлены новые серии холодильных машин, бытовых кондиционеров, мультизональных климатических систем, а также ультрасовременные системы автоматики.

Ну а в завершение мероприятия, после знакомства с VRF-системами компании Toshiba с многообещающим названием SuperMMS и SuperHPM, участники семинара совершили морскую прогулку на яхте по акватории залива Петра Великого.

15 лет - солидный возраст, но самое лучшее у "Конуса" еще впереди - сотрудники компании, ее друзья и партнеры в этом уверены.

Компания "Конус": г. Владивосток, Океанский пр., 157, тел.: (4232) 300-200, 200-300.