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Ставка на качество приносит дивиденды
Пустые полки колбасных отделов остались в далеком прошлом - производство мясопродуктов растет в Приморье год от года, и прилавки магазинов радуют нас изобилием. Однако мясопереработка считается одной из особенно сложных отраслей пищевой промышленности. Для того, чтобы на выходе получилась вкусная и полезная продукция, востребованная потребителем, производитель должен соблюсти целый ряд правил и норм.
Бренд - гарант безопасности
Стандарты и санитарные правила устанавливают жесткие требования к качеству и безопасности, сырью и материалам, упаковке, маркировке, правилам приемки, методам контроля, транспортировке и хранению мясопродукции. Мясное сырье, пищевые ингредиенты и добавки, пряности, питьевая вода, материалы и тара, используемые при изготовлении мясопродуктов, должны иметь разрешение на использование при производстве пищевых продуктов, выданное уполномоченными органами. Как отмечают представители контролирующих органов Приморья, предприятия, которые давно присутствуют на рынке и заботятся о своем имидже, не экономят на внедрении многоступенчатых систем качества на своих предприятиях.
"Те предприятия, которые дорожат своим брендом, очень серьезно подходят к качеству своей продукции, - говорит эксперт по мясным продуктам Приморского центра сертификации Наталья БАУМ. - Сегодня все более цивилизованной становится торговля, поэтому без соответствующих сертификационных документов товар не примет ни один уважающий себя магазин. Примерно раз в год мы проводим инспекционный контроль на всех предприятиях отрасли. Надо сказать, что на крупных предприятиях края, например, таких, как "Ратимир", претензий к соблюдению сертификационных условий нет".
"Качество сегодня становится залогом успеха компании на рынке. Можно сколько угодно рекламировать тот или иной продукт, но если потребитель увидит его низкое качество, то сразу же отвернется от марки, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по сбыту компании "Ратимир" Роман ВОРОБЬЕВ. - Управление качеством играет важнейшую роль в политике ООО "Ратимир". В 2005 г. компания одной из первых среди мясоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке приступила к внедрению международной системы контроля качества и безопасности продукции ХАССП, признанную Европейским союзом самой безопасной системой в пищевых производствах. Это более высокая ступень в плане контроля качества продукции, ее основа - системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла - от получения сырья до использования продукта конечным потребителем".
Сырье - во главе угла
Однако качество продукции можно гарантировать только в том случае, если при производстве использовались качественные мясное сырье и ингредиенты. Мясопереработчики постоянно говорят о том, что мясного сырья в России катастрофически не хватает. Поэтому представители мясоперерабатывающих компаний вынуждены искать сырье не только в России, но и за рубежом. Причем некоторые идут даже на нарушение закона и ввозят на территорию России запрещенную продукцию. Например, совсем недавно сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни удалось пресечь контрабанду 646 тонн свинины, которую пытались провезти на территорию России под видом мороженой мойвы. Как сообщает пресс-секретарь ДВОТ, на большинстве коробок с мясом отсутствовали наименование, данные о производителе, дата выработки, срок годности, а также иная необходимая информация о товаре.
Очень может быть, что мясопродукция, которая шла в адрес небольшого ООО, предназначалась для перепродажи, в том числе и небольшим мясоперерабатывающим предприятиям, которые, желая сократить издержки и уменьшить себестоимость, экономят в первую очередь на сырье.
Крупные производители не могут себе позволить закупать непроверенное сырье - некачественный исходный материал сразу же отразится на качестве готовой продукции.
"Сырье - это действительно серьезная проблема для мясопереработчиков, - говорит генеральный директор компании "Ратимир" Андрей ШЕВЕЛЕВ. - И при покупке сырья у перепродавцов всегда есть риск получить некачественный товар. Поэтому мы уже давно стали напрямую работать с производителями сырья на постоянной основе, что обеспечивает продукции устойчивое качество и гарантированную безопасность. Мы работаем с проверенными партнерами, которые гарантируют и качество сырья, и сроки поставки. Сейчас мы закупаем мясо и субпродукты в США, Австралии и странах Европы, но постоянно находимся в поиске отечественных поставщиков, продукция которых соответствовала бы нашим требованиям (прошла полное тестирование в нашей производственной лаборатории) и позволила удержать неизбежно растущие цены на качественную колбасу. Прежде чем попасть на предприятие, все сырье проходит жесткий многоступенчатый контроль в лабораториях федерального значения. Необходимо отметить, что компания "Ратимир" не использует генетически-модифицированные ингредиенты при производстве продукции. Этот факт отметили независимые эксперты "Гринпис России": "Ратимир" - единственная мясоперерабатывающая компания Приморского края, занесенная в "зеленый" список этой организации".
Старания известных производителей выпускать качественную продукцию не проходят даром - современный потребитель уже достаточно подкован и, как правило, отдает предпочтение известной торговой марке, которая гарантирует высокое качество. Об этом, кстати, говорят результаты независимого маркетингового исследования, проведенного бизнес-центром "Гермес" при Институте менеджмента и бизнеса ДВГУ. В числе прочих вопросов респондентам предлагалось назвать самую известную и востребованную торговую марку среди производителей мясопродуктов и колбасных изделий. Более 60% первой назвали компанию "Ратимир". Это говорит о том, что ставка, сделанная на качество, приносит производителям свои плоды.
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