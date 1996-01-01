"Нефтепорт" интегрируют в "Роснефть-Находканефтепродукт"

ОАО "НК "Роснефть" заплатило за 97,51% акций ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" (Нефтепорт) 528 млн руб. ($19,5 млн), сообщается в материалах компании.

Как сообщил "ЗР" начальник Управления информации НК "Роснефть" Николай МАНВЕЛОВ, новые собственники в дальнейшем планируют интеграцию объектов и структур ОАО "Нефтепорт" с ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт".

"В настоящее время проводятся работы по техническому освидетельствованию имущественного комплекса ОАО "Нефтепорт". Планируется проведение реконструкции технологической и гидротехнической частей, о ее характере и масштабах можно будет судить после освидетельствования и проведения соответствующей проработки", - сообщил Николай Манвелов.