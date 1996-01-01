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Радио потеряло своего слушателя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский медиа-рынок сильно пополнился за последние несколько лет новыми радиостанциями и телеканалами. Частоты городского FM-диапазона заполнили совершенно разноформатные вещатели. Свободных ниш практически не осталось: удовлетворить свой музыкальный вкус имеют возможность любители зарубежной и отечественной поп-музыки, шансона, поклонники альтернативной музыки и рока.

По данным компании Gallup Media, занимающейся проведением независимых социологических исследований, радио не слушает около 10% опрошенных. Но ведь не только музыка служит ориентиром в выборе волны. Исследователи радиоэфира задавали слушателям такой вопрос: какой радиостанции доверяют слушатели в освещении политических и социальных вопросов? Процент ответов: "Никакой", существенно вырос. На это есть объективные причины. Радио превращается в фоновое СМИ для безликой толпы, которую давно поделили на группы и целевые аудитории.

Все течет и все меняется. Догоняя рейтинги и ублажая рекламодателя, радиожурналистика стала прибыльным бизнесом. А мы, радиослушатели, - целевой аудиторией, безликими цифрами в таблицах маркетологов, однородной массой, накормленной до отвала пустой болтовней и попсой.

Радиостанции и телеканалы проводят рекламные кампании, пытаясь из аутсайдеров рейтингов выбиться в лидеры и расширить свою аудиторию. Руководители ТВ и радиокомпаний обратили свое пристальное внимание на показатели аудитории как на важный критерий, не давая ходу проектам, невыгодным с коммерческой точки зрения. Мы получаем стандартные программы со стандартной начинкой, рассчитанные на "всех" и в то же время ни на кого конкретно.

Радио, воздействуя только на слух, способно влиять на все чувства человека, на его разум, настроение, может заставить радоваться и плакать, смеяться, возмущаться и гордиться, узнавать новое и вспоминать былое. Радиовещание было важной составной частью духовной жизни общества. Радио и ТВ популяризировали лучшие произведения литературы, искусства, давали широкую панораму мировых событий, не забывая о жизни простого человека. Радио получало от своего слушателя обратный импульс, отдачу, непрерывно стимулирующие дальнейшее совершенствование и повышение качества работы.

Когда-то радио давало возможность очень интересного, душевного, близкого общения. Чем было для нас любимое радио? "Будильником" по утрам. Радио задавало ритм на весь день, являлось задушевным собеседником в автомобиле, ненавязчиво развлекало дома, было другом семьи, источником интересной информации, рассказывало свежие новости, а болельщики с нетерпением ждали спортивного комментария. Радио было настоящим островом сокровищ для ценителей музыки.

В 90 - х для радиожурналистики открывались широкие горизонты: свобода слова, широкий подход к событиям, авторское отношение: Обладая мощными возможностями, ТВ и радиокомпании потеряли самое главное.

Вы прекрасно поймете, о чем я, когда целенаправленно потратите два-три часа своего времени, нажимая на кнопки ТВ - пультов и погуляете по FM - диапазону местных радиостанций. Как минимум 5 раз вы услышите прогноз погоды, свой гороскоп, новости, все хиты группы "Блестящие", приветствия с окончанием и началом рабочего дня, песни по звонку, поздравления.

Большая редкость - услышать текст от первого лица. Большая редкость - услышать от ведущего слова: "Я думаю". Большая редкость услышать название звучащей песни, ее авторов, год выпуска и записи. Обезличенные авторы и радиоведущие, безликий радиослушатель: Интересуют ли вас рейтинги популярности того или иного шоу? Маловероятно. А вот что действительно интересно: какое количество людей чувствует и понимает, какой пустотой и бездуховность веет на них с голубых экранов и радиоэфира.

Нас превращают в роботов и дураков. Мы перестали задумываться. Мы воспринимаем и впитываем, как губки все, что несет эфир. Недумающей толпой легче управлять. Толпа не в состоянии спросить: почему этот ведущий несет ахинею, а что случилось с тем депутатом, который проворовался, и когда же в конце концов в этом городе появиться горячая вода?

Мы просто послушаем "Владимирский централ" или очередной хит от Бритни Спирс, молча, не думая. Там, за громкими фразами, за сенсациями, которые не имеет к нам никакого отношения, глупыми шутками, фактами, высосанными из пальца, ТВ и радиокомпании потеряли свое истинное лицо. У них остались лишь рейтинги, где людей заменяют кривые линии, цифры, проценты. Остались лишь телефоны, sms - конкурсы, голосования, поздравления. На смену радиопрограммам пришли "шоу", а реклама уже почти заменяет новости.

Можете кричать "караул", вы потеряли самое главное. Вы потеряли своего Радиослушателя.

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