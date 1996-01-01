Безопасность предприятия - общая забота коллектива

Сегодня от качественного обеспечения собственной безопасности зачастую зависит, насколько успешным будет работа предприятия. Причём всё чаще говорят не столько об охране, сколько об информационной и экономической безопасности. Одной из передовых в этом плане и по объёму накопленного опыта, и по количеству внедрённых технологий в нашем регионе уже несколько лет остаётся Дальневосточная энергетическая управляющая компания. На вопросы нашего корреспондента отвечает заместитель генерального директора по безопасности ОАО "ДВЭУК" Вадим МИРОНЕНКО.

- Вадим Константинович, правду говорят, что у руководителей служб безопасности профессиональное заболевание - бессонница?

- Не слышал. И хотя сегодня действительно проснулся в половине пятого утра и по этой причине даже на работу приехал пораньше, дело тут не в моей профессиональной специфике. Реформирование энергетики - активный творческий процесс, который не дает спокойно спать всем руководителям ДВЭУК. Готовых решений нет, а цена ошибки очень высока.

- О каких ошибках речь? У большинства людей служба безопасности ассоциируется с крепкими ребятами, сопровождающими первых лиц...

- Первых лиц компании и других сотрудников компании при необходимости сопровождает служба охраны. Она же обеспечивает и пропускной режим в офисе компании. Но организация этой работы - далеко не единственная и не самая главная задача службы безопасности ДВЭУК. Я бы выделил три основных направления: обеспечение информационной безопасности, антитеррористическая защита и укрепление безопасности экономической. При этом в интересах именно безопасности мне бы не хотелось подробно обсуждать первые два.

- Ну а кто же нам, кроме вас, сможет рассказать о том, как надежно энергетические объекты защищены от тех, кто своими неправомерными действиями может спровоцировать аварию в энергосистеме?

- Охрана энергетических объектов осуществляется в основном силами Федерального государственного унитарного предприятия, специально созданного при Министерстве энергетики для вооруженной охраны особо важных объектов, в первую очередь, электрогенерирующих предприятий. В Приморье это Владивостокские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Артёмовская ТЭЦ, Приморская и Партизанская ГРЭС.

От бесперебойной работы этих станций зависит жизнеобеспечение всего края, поэтому их охране уделяется серьёзное внимание. На крупнейших из них - Приморской ГРЭС в Лучегорске и Владивостокской ТЭЦ-2 - сегодня внедрена самая современная система видеоконтроля, которая практически исключает несанкционированное проникновение посторонних лиц на их территорию. В самое ближайшее время такая же система будет внедрена на Артемовской ТЭЦ.

Кроме того, мы постоянно проводим учения, тренировки персонала. Кстати, по этому же поводу нас регулярно экзаменует ФСБ, которая засылает на наши предприятия своих "диверсантов". По результатам последнего такого учения мы получили высокие оценки. Проникнуть на территорию станции двоим спецам из регионального отряда спецопераций ФСБ удалось только с использованием профессиональных и, я бы сказал, изощренных навыков.

- Как охраняются линии электропередач? Не так давно, помнится, "охотники за металлами" срезали их едва ли не километрами?

- У каждой вышки охранника не поставишь. И потому проблема сохраняется. И провода, бывает, срезают, но чаще режут металлические уголки опор, тем самым снижая их устойчивость и прочность. Такие случаи мы характеризуем как бытовой терроризм, потому что в случае падения ослабленной опоры могут быть обесточены подстанции, питающие громадные территории, на которых проживают сотни тысяч людей. А два года назад под г. Арсеньевом подрезанная охотниками за металлом опора упала и убила ни в чём не повинного человека - мальчишку, который случайно оказался рядом.

Что показательно, снимают провода и срезают уголки с опор не бомжи, а люди, достаточно состоятельные. Они приезжают на место преступления на грузовиках с полным набором необходимых инструментов, а ведь всё это стоит недёшево. В 2005 г. нам удалось по горячим следам обнаружить одну такую банду. Оказалось, что из уголков, срезанных с опор, они варили каркасы коммерческих киосков.

Чтобы предотвратить аварийные ситуации, связанные с падением опор, наши "сетевики" регулярно по графику обходят все ЛЭП. Если обнаруживают "травмированную" опору, вызывают ремонтную бригаду и восстанавливают. По этому же поводу мы поддерживаем тесные контакты с милицией.

- Где же в этом случае грань между антитеррористической безопасностью и экономической? Ведь все, о чем мы сейчас говорим, наверняка наносит компании ощутимый материальный ущерб?

- Сегодня экономическая целесообразность - один из главных показателей. В том числе и для службы безопасности. И эффективность нашей работы теперь оценивается, прежде всего, по двум показателям: ущерб предотвращенный и возмещенный.

Вообще, в нашей компании экономическая безопасность - забота не только собственно службы безопасности, но и генерального директора, всех его замов и сотрудников управляемых нами компаний. И для качественного обеспечения безопасности начинать стоит именно с внутрикорпоративной работы. С того, чтобы создать в компании административный режим, механизм который адекватно реагировал бы на действия сотрудников компании и вынуждал их соблюдать необходимые меры безопасности на своем рабочем месте - не допускать утечек информации, не брать взяток и прочее. С момента приема человека на работу - и до его увольнения.

Мне кажется, что и реформирование энергетики без хорошо отлаженной службы экономической безопасности сегодня просто невозможно. Хотя, наверное, на каждом этапе развития компании у нее могут быть разные главные задачи.

- На днях ДВЭУК отметила свой первый юбилей. А с чего вы начинали 5 лет назад и что изменилось?

- Начинали с предотвращения хищений на наших предприятиях, с наведения порядка после "перестройки", стихийного передела собственности.

Например, когда в 2001 году нам в управление передали ЗАО "ЛуТЭК", там ежегодно разворовывались тысячи тонн дизельного топлива. Все дальнобойщики на маршруте Владивосток-Хабаровск знали, что на лучегорском повороте можно заправиться дешевой соляркой.

Сейчас воровство прекратилось. Возможно, не только благодаря нашей работе, ведь жить на ЛуТЭКе за последние пять лет стали намного лучше. Но и мы внесли вклад в предотвращение хищений. Например, в этом году закупили специальный краситель для топлива. И если раньше хищение доказать было очень трудно, то теперь наше топливо можно будет легко отличить от любого другого просто по цвету.

Буквально на днях закончилась и еще одна давняя тяжба - с бывшим партнером, который не только задолжал нам более 12 млн руб., но еще и вывез за пределы края 9 "БелАЗов". Сегодня эти машины возвращены на ЛуТЭК, а недобросовестный партнер приговорен к 5 годам заключения.

Что изменилось за годы работы ДВЭУК? Если раньше боролись с воровством, возвращали имущество энергокомпаний в нашу собственность, т.е. наводили порядок внутри системы, то сейчас мы больше ориентируемся на работу с внешней средой.

- Каковы главные задачи службы безопасности на сегодня?

- Сбыт! Точнее, собираемость средств за уже поставленное электричество. Еще совсем недавно в сбытовых филиалах РАО "ЕЭС России" служб безопасности практически не было. И в 2004-2005 гг. я лично готовил несколько документов в РАО ЕЭС, в которых обосновывал необходимость изучения и внедрения этого опыта в РАО. Сегодня контроль над сбором средств с наших абонентов - одна из самых серьезных наших задач. Правда, речь идёт не об обычных должниках, а о тех, кто не только не платит, но и при этом идёт на различные ухищрения, чтобы скрыть реальные объёмы потребления энергии, иными словами - на воровство.

Не случайно именно в сбытовых структурах системы ДВЭУК - Дальэнергосбыте, Сахалинэнергосбыте и Камчатэнергосбыте самые многочисленные службы безопасности по сравнению с другими подразделениями - по 6-7 сотрудников. Причем если раньше их штат формировался в основном из бывших силовиков, то теперь рядом с ними работают и специалисты по сбыту энергии, которые до тонкостей разбираются в технических и финансовых нюансах сбора денег у тех, кто не хочет платить за полученное электричество.

- Много недополучаете?

- Много! В целом по компании подсчитано, что в зависимости от объемов вырабатываемой энергии наши коммерческие потери могут составлять от 8 до 12%. Все эти затраты, к сожалению, перекладываются на плечи добросовестных потребителей, т.к. согласно законам, коммерческие потери компенсируются за счёт тарифа. Вот и боремся с хищениями, чтобы их было меньше.

- А кого среди расхитителей больше - бедных или богатых?

- Не могу сказать. И те, и другие. Тут у каждого свои способы. Встречаются даже настоящие "кулибины".

Один, например, блокировал работу счетчика светодиодом, замаскированным под шляпку обычного болта. При закрытой дверце щитка счетчик отключался. А когда наш инспектор дверцу открывал - начинал крутиться.

Другой - тот же самый фокус проделал с помощью механического устройства, включавшего и выключавшего счетчик открытием дверцы щитка.

Третий изготовил трансформатор, по виду ничем не отличавшийся от заводского. Но при этом имевший технические характеристики, позволявшие его владельцу существенно занижать показатели счетчика.

Очень много проблем с коттеджными поселками. Люди живут в 2-3-этажных коттеджах с гаражом, сауной, подогреваемыми полами... При этом расход электричества по счетчику, как в 3-4-х комнатной квартире, не больше. Это одно из свидетельств того, что хозяин занижает показатели счётчика, т.е. ворует электроэнергию.

Обнаружить хищения такого рода не трудно. Достаточно сравнить расход электричества, поступающего на подстанцию, с суммой расхода коттеджей в поселке. Разница при этом получается, к слову, от 40 до 70%. Гораздо труднее добраться до искусственных разводок, сделанных расхитителями. Так что в последнее время для проведения рейдов мы привлекаем органы милиции.

- Силовые методы, как правило, вызывают ответную силовую же реакцию. Ваши сотрудники часто подвергаются опасности при выполнении своих обязанностей?

- Периодически такие ситуации возникают. Когда активно занимались на ЛуТЭКе расхитителями дизельного топлива, у сотрудника службы безопасности неизвестные угнали микроавтобус, который потом нашли утопленным в болоте. У начальника службы безопасности в то же время вскрыли гараж и пытались угнать джип. В прошлом году на Камчатке неизвестные в масках избили сотрудника службы безопасности Камчатэнерго, а у другого сотрудника демонстративно сожгли микроавтобус. Результаты нашего внутреннего расследования говорят о том, что из трех этих происшествий три наверняка были связаны с профессиональной деятельностью потерпевших.

- На ваш взгляд, существует разница между должниками, которые не платят по счетчику, и откровенными ворами электричества, которые сознательно обводят счетчики?

- С этической точки зрения, наверное, да. Но закон такой разницы не делает. Хотя доказать факт кражи электричества, подтвердить объем кражи бывает очень сложно. Оно ведь не оставляет материальных следов кражи. Тем не менее мы тоже совершенствуем методы своего воздействия. В последнее время стали воздействовать на должников через суд и далее через службу судебных приставов - описывать их имущество, вплоть до выселения. К счастью, суды, при наличии доказательной базы, идут нам навстречу.