"Роснефть" - здорово живешь!

В День работников нефтяной и газовой промышленности в Хабаровске завершился первый тур зональных соревнований II Спартакиады дочерних компаний Нефтяной Компании "Роснефть".

В нем состязались 7 команд, в том числе и коллектив ООО "РН-Находканефтепродукт", принявший участие в легкоатлетической эстафете, шахматном турнире, турнирах по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту и перетягиванию каната.

Подобные спортивные состязания между командами дочерних обществ в истории Нефтяной компании "Роснефть" проходят второй раз. Руководство компании считает, что пропаганда здорового образа жизни непременно повлияет на работоспособность сотрудников, повысит производительность труда, обеспечит динамическое и эффективное развитие производственного потенциала. Кроме того, участие и встречи коллективов дочерних обществ на спортивных площадках способствуют укреплению внутрикорпоративных связей и взаимодействию между представителями.

В результате напряженной четырехдневной борьбы первое командное место заняли спортсмены ООО "РН-Комсомольский НПЗ". Дальше места распределились следующим образом:

2 место - ОАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

3 место - ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"

4 место - ООО "РН-Находканефтепродукт"

5 место - ООО "РН-Востокнефтепродукт"

6 место - ЗАО "Сахалинские проекты"

7 место - ОАО "Роснефть"-Курганнефтепродукт".