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"Роснефть" - здорово живешь!
В День работников нефтяной и газовой промышленности в Хабаровске завершился первый тур зональных соревнований II Спартакиады дочерних компаний Нефтяной Компании "Роснефть".
В нем состязались 7 команд, в том числе и коллектив ООО "РН-Находканефтепродукт", принявший участие в легкоатлетической эстафете, шахматном турнире, турнирах по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту и перетягиванию каната.
Подобные спортивные состязания между командами дочерних обществ в истории Нефтяной компании "Роснефть" проходят второй раз. Руководство компании считает, что пропаганда здорового образа жизни непременно повлияет на работоспособность сотрудников, повысит производительность труда, обеспечит динамическое и эффективное развитие производственного потенциала. Кроме того, участие и встречи коллективов дочерних обществ на спортивных площадках способствуют укреплению внутрикорпоративных связей и взаимодействию между представителями.
В результате напряженной четырехдневной борьбы первое командное место заняли спортсмены ООО "РН-Комсомольский НПЗ". Дальше места распределились следующим образом:
2 место - ОАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
3 место - ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
4 место - ООО "РН-Находканефтепродукт"
5 место - ООО "РН-Востокнефтепродукт"
6 место - ЗАО "Сахалинские проекты"
7 место - ОАО "Роснефть"-Курганнефтепродукт".
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