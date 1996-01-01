Ценность здания определяет рынок

Оценка недвижимости очень важна - чтобы "и на себя посмотреть, и другим показать". Она необходима и простым гражданам, и юридическим лицам. В структуре органов "Ростехинвентаризации" вот уже более 10 лет работают свои оценщики, которые могут определить как физическое состояние объекта недвижимости, так и его стоимость, которая в силу парадоксов переходного периода и методов оценки может быть очень разной. Прежде всего - инвентаризационной или рыночной.

"Наша изношенность" - по 1990 году!

Инвентаризационная стоимость недвижимости г. Владивостока сегодня несколько отстала от реальной. Прежнее и новое жилищное законодательство и соответствующие ведомственные инструкции требовали и требуют проводить инвентаризацию жилого фонда не реже, чем один раз в пять лет.

Именно так все раньше и было. Специалисты органов БТИ регулярно делали текущую инвентаризацию, определяли степень износа каждого жилого здания и прочих объектов городской недвижимости. Но начиная с 1990 г., вот уже 16 лет, такая работа не проводилась, поскольку денег на это не было. А без них эта большая и сложная работа, естественно, замерла.

Оплачиваться инвентаризация должна из местных бюджетов. То есть, городская дума Владивостока должна была бы утвердить в бюджете соответствующую строку расходов, а городская администрация - оплатить. Но хронический дефицит бюджета и необходимость трат города на свои более неотложные цели раз за разом откладывали очередную инвентаризацию на неопределенное время...

Формально износ городского жилого фонда сегодня остается привязан к цифрам того же 1990 г. И он по зданиям, построенным раньше, конечно, занижен. Но, как считают специалисты, эта "заниженность" составляет не более 5-8%, и решающего влияния для оценки инвентаризационной стоимость не имеет. Понятно, что полтора десятка лет для жизни конкретного дома не столь значительны по сравнению с его долгим веком.

"Портрет" городской инвентаризации намного лучше по новому жилью. Оно инвентаризируется по факту на момент ввода зданий в эксплуатацию, и его техническое состояние по документам сегодня приблизительно соответствует действительному. Для рынка недвижимости возраст здания не самое главное. Важнее - местоположение дома. Если кирпичная пятиэтажка находится где-нибудь в районе ул. Фокина, то квартира в ней может быть намного дороже, чем в только что построенном новом доме на Змеинке.

Еще больше разница цен на коммерческие объекты, то есть, торговые и офисные здания и помещения, которые очень дороги в центре и существенно меньше стоят на окраинах. Цена объекта недвижимости во многом зависит от цены земли, на котором он находится. Именно ее дороговизна в центре города делает объект, расположенный здесь, намного дороже, чем на периферии. В открытую цена земли в городе пока не выступает, но все идет к этому.

Аукционы рассудят

О реальной стоимости земли во Владивостоке оценщики говорят осторожно. Те мелкие сделки, которые сегодня проходят по частному сектору, - не показательны, хотя в какой-то степени отражают тенденции нового рынка. Уже сегодня покупка участка земли под устройство частного домовладения, строительство коттеджа - дорогое удовольствие, а завтра для многих горожан это может вообще стать недоступным.

Настоящие цены на владивостокскую землю должны проявить себя в ходе предстоящих земельных аукционов, на которых выставят участки под строительство нового жилья. В дальнейшем подобная участь ждет участки и для строительства нежилой недвижимости. Что же касается косвенных оценок стоимости городской земли разными специалистами, то их правоту или ошибочность мнений смогут показать только реальные продажи, которые пойдут уже этим летом.

Оценки бывают разные

Профессиональная оценочная деятельность в Приморье стала развиваться с 1993 г. И с 1995 г. ею занимаются специалисты Владивостокского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация". В основе их работы прежде всего активно используются богатые данные архива этой организации, созданного и пополняемого техниками-инвентаризаторами. Ими, в частности, вносятся в архив новые, более точные данные по существующим объектам, сведения о новых. В последние годы их инструментарий пополнили лазерные рулетки - с ними проще работать, и расчеты стали намного точнее.

Ни одна оценка профессионалами не делается без выхода на объект - специалист должен видеть, что он оценивает. Оценщики "Ростехинвентаризации" имеют право самостоятельно определять степень износа и иные технические параметры исследуемого объекта. Только они занимаются инвентаризационной стоимостью объектов недвижимости.

Мимо них в этом вопросе не пройти. Зато с рыночной стоимостью работают все оценщики, имеющие соответствующие лицензии, поэтому с ними приходится конкурировать. И довольно удачно - здесь делается оценка любого вида недвижимости - жилье, нежилые здания и помещения - офисные, торговые, производственные, складские. Оценивали даже несколько городских кинотеатров.

Зачем нужна такая оценка?

Специалисты считают, что заказчикам она ни в коем случае не требуется для продажи. Продавец сегодня может выставить объект недвижимости по любой цене, которую посчитает нормальной. А далее рынок покажет - прав он был или "лев". Если спрос будет, значит, не ошибся.

В основном оценка недвижимости делается под залог банковского кредита, при внесении вклада в виде недвижимости в уставный капитал компании или же при выходе из нее кого-либо из учредителей, при разделе имущества компаний и частных лиц и т.д. Ныне любой банк обязательно требует рыночную оценку недвижимости, предлагаемой в залог.

Часто инициаторами такой оценки выступают суды. Отчет оценщика бывает нужен клиенту для подтверждения его финансовой состоятельности - особенно при поездке за границу. В очень редких случаях, что пока еще в диковинку, оценка недвижимости требуется для заключения договора бракосочетания. Скорее всего, для того, чтобы потом, при возможном разводе, чья-то недвижимость, нажитая до брака, не попала бы под раздел как совместно нажитая...

Иногда оценщики делают отчеты, просчитывая восстановительную стоимость объектов недвижимости. Это требуется для постановки их на баланс юридическими лицами.

От налогов можно будет запеть

На основе инвентаризационной стоимости объектов недвижимости делается заключение оценщика для оформления наследства. Таково требование нотариата. И особенно важна такая оценка для налогообложения. Российское законодательство требует производить уплату налогов с недвижимости исключительно по ее инвентаризационной стоимости. За рубежом налоги за объекты недвижимости почти исключительно взимаются с их рыночной стоимости. Время от времени у нас тоже предлагается перейти на мировую практику. Однако наша страна и наши люди пока не созрели для столь кардинального решения.

Разница между рыночной и инвентаризационной стоимостью объектов недвижимости столь огромна, что если немедленно внедрить "передовой мировой опыт", то всем нам грозят такие налоги, что мало не покажется. Не каждый сможет заплатить, чтобы "спать спокойно".

И все же надо понимать, что однажды переход налогообложения недвижимости на основе рыночной оценки произойдет. Кроме опасений, что всем придется платить больше, можно увидеть и положительную сторону - рынок недвижимости может "протрезветь", стать сдержаннее в росте цен.

Есть выбор

При любом разбирательстве выводы независимого оценщика или же оценщика из госструктуры не имеют никакого приоритета друг перед другом. У всех оценочных компаний и отдельных оценщиков лицензии одинакового достоинства. Они хорошо вооружены техникой, программами. Основное отличие - лишь в опыте. Одни им богаты, другие, только вступившие в рынок оценочных услуг, по понятным причинам отстают от уровня лидеров, и качество их отчетов не столь блистательно.

С другой стороны, особые преимущества есть у оценщиков "Ростехинвентаризации". У них больше возможностей и информации. Если сведения техпаспорта объекта недвижимости без особых проблем может получить любой оценщик, то работающий здесь имеет доступ к конфиденциальной информации инвентарного дела и может проследить всю историю объекта с момента его возникновения. В ряде случаев это очень важно, чтобы обезопасить клиента от неожиданностей. Тем не менее сведения эти закрыты и не разглашаются - клиент с ними не знакомится, но может быть спокоен, что "не пролетит".

Сами оценщики считают, что серьезные клиенты поступают правильно, когда заказывают сразу несколько оценок. Отдельные работы для себя могут купить на рынке оценки и продавец, и покупатель объекта недвижимости.

Затем несколько оценщиков при диаметрально противоположных мнениях сходятся вместе и выясняют "золотую середину". Даже самый-самый независимый оценщик имеет свое субъективное мнение, и как бы он ни старался оставаться на принципе "независимости", деньги клиента все равно повлияют на его заключение - иначе он их не заработает. Однобокая оценка может сорвать сделку, а коллегиальный вывод позволит продавцу и покупателю прийти к решению, которое устроит обоих.

Если у клиентов нет претензий, мастерство оценщиков - вне критики.

- У нас не было такого случая, чтобы обратившийся к нам человек или организация после выдачи отчета возвращались к нам со своими возражениями или претензиями, - говорит руководитель сектора оценки Владивостокского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" Антонина МАЛЫШЕВА. - Всех наша работа устраивает. Мы стараемся оценивать объективно и недорого. Я считаю, что 4000 руб. за оценку квартиры - это недорого. Конечно, в зависимости от сложности объекта цены варьируют, но нам ничто не мешает проявлять объективность, потому что, получая зарплату в госструктуре, мы никак не зависим от клиента. Выдаем ему отчет на руки, и - все.

Конечно, любой может сравнить прейскуранты оценщиков и выбрать фирму подешевле или подороже. Некоторых, кстати, пугают не высокие расценки специалистов этого профиля, а наоборот низкие - они полагают, что есть в дешевизне какой-то подвох - либо качество не то, либо обманут. Впрочем, на выбор очень часто влияют рекомендации хороших знакомых, которые уже работали с оценщиками.

Есть мнение, что обращаться к оценщикам лучше всего летом, когда наступает деловое затишье и клиентам не надо "выстраиваться в очереди" и ждать, когда "профи" разберутся с другими делами, чтобы приняться за их.

Но жизнь многогранна и может заставить пойти к оценщику в самое неподходящее время. Однако панике поддаваться не стоит. Сегодня на рынке оценки работает достаточно знатоков, и на поиск свободных много времени не понадобится.

Да и на саму оценку, если объект несложен и очень важна оперативность, бывает достаточно всего нескольких дней. А вот на сложный, особенно если есть какие-то неточности в документах, могут потребоваться месяцы.

Рынок сложился, но меняется

Считается, что во Владивостоке рынок оценки уже поделен. Одни оценщики занимаются оценкой судов, другие - оценкой предприятий, третьи - оценкой недвижимости, и клиенты уже сами понемногу начали разбираться, к кому можно обратиться по их конкретному вопросу. Но время от времени и здесь случаются перемены. Так, оценщики Владивостокского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" помимо недвижимости занимаются оценкой оборудования предприятий. Оценивать предприятие в целом они пока не брались, но такая лицензия есть, и, оценщики готовы выполнить заказ на такой объект. На днях одна из сотрудниц сектора оценки завершила учебу и получила диплом с отличием по оценке бизнеса. Это еще одна перспектива. В скором времени сектору придется заниматься оценкой земли, транспорта и т.д.

Если у вас возникла необходимость в оценке объектов недвижимости, или же надо просто проконсультироваться, то достаточно позвонить по телефону (4232) 22-08-44. Есть гарантия - получите профессиональный ответ по всем интересующим вас вопросам. Ну а если дело намного серьезнее, то с докуметами, которые вам назовут, надо подъехать к специалистам "Ростехинвентаризации" на ул. Горную, 33. Лицензия № 006832 от 08 июля 2003 г. на осуществление оценочной деятельности на территории РФ.