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Автобус от "Синергии"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многодетная семья ИОНОВЫХ из Находки отправится в начале июля в путешествие по городам России. Осуществить давнишнюю мечту семьи, в которой воспитываются 28 детей и которая в мае этого года признана победителем в номинации "Семья года" национальной премии общественного признания "Семья России", помогла группа компаний "Синергия", подарив детям и их родителям 40-местный междугородный автобус марки "Hyunday". Однако решение подарить автобус многодетной семье созрело гораздо раньше, когда в 2005 г. с семьей Ионовых познакомился президент "Синергии" Александр МЕЧЕТИН.

Начавшись в Находке, необычный маршрут протяженностью более 23 тыс. километров пройдет через Уссурийск, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Волгоград, Саратов и завершится снова в Находке. Ионовы такой маршрут выбрали сами: практически в каждом из этих городов действуют предприятия группы компаний "Синергия". Путешественники хотят посетить эти предприятия в знак благодарности. В свою очередь, сотрудники компании будут встречать автопутешественников из Находки, оказывать им необходимую техническую помощь и материальную поддержку.

По словам главы лучшей семьи России Василия ИОНОВА, в настоящее время практически новый автобус с мощным двигателем, о котором любая российская многодетная семья могла бы только мечтать, конструктивно дорабатывается. Кроме сидячих мест для удобства длительного путешествия в нем появятся спальные места и столовая. В предстоящее путешествие предполагается взять всех детей. Старшему из них - Роману в декабре исполнится 21 год, а младшим - близнецам Василине и Натану всего 2. Места в модернизированном автобусе, по заверениям Василия Ионова, хватит на все многочисленное семейство.

На торжественной церемонии передачи автобуса многодетной семье из Находки присутствовали представители компании "Синергия" - исполнительный директор компании "Синергия-Восток", генеральный директор "Уссурийского бальзама" Дмитрий ЕРОХИН, председатель совета директоров ОАО "Синергия-Восток" Николай МЯГКОВ, сотрудники компании. В напутственных словах они выразили удовлетворение от того, что компания внесла свою лепту в осуществление заветной детской мечты и пожелали, чтобы это путешествие по России стало незабываемым, добрым приключением.

Благотворительная деятельность давно стала неотъемлемой частью политики Группы Компаний "Синергия". Особое отношение - к детям. На протяжении 3 лет "Синергия" помогает Находкинскому детскому дому, вложив в его ремонт и оснащение свыше 15 млн руб.; участвует в городских и краевых социальных проектах. Недавно в Находке открыт семейный комплекс "Лимпопо", где все предусмотрено для детей и их родителей. Автобус в подарок многодетной семье Ионовых - это реальная помощь в осуществлении еще одной детской мечты.

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