Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автобус от "Синергии"
Многодетная семья ИОНОВЫХ из Находки отправится в начале июля в путешествие по городам России. Осуществить давнишнюю мечту семьи, в которой воспитываются 28 детей и которая в мае этого года признана победителем в номинации "Семья года" национальной премии общественного признания "Семья России", помогла группа компаний "Синергия", подарив детям и их родителям 40-местный междугородный автобус марки "Hyunday". Однако решение подарить автобус многодетной семье созрело гораздо раньше, когда в 2005 г. с семьей Ионовых познакомился президент "Синергии" Александр МЕЧЕТИН.
Начавшись в Находке, необычный маршрут протяженностью более 23 тыс. километров пройдет через Уссурийск, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Волгоград, Саратов и завершится снова в Находке. Ионовы такой маршрут выбрали сами: практически в каждом из этих городов действуют предприятия группы компаний "Синергия". Путешественники хотят посетить эти предприятия в знак благодарности. В свою очередь, сотрудники компании будут встречать автопутешественников из Находки, оказывать им необходимую техническую помощь и материальную поддержку.
По словам главы лучшей семьи России Василия ИОНОВА, в настоящее время практически новый автобус с мощным двигателем, о котором любая российская многодетная семья могла бы только мечтать, конструктивно дорабатывается. Кроме сидячих мест для удобства длительного путешествия в нем появятся спальные места и столовая. В предстоящее путешествие предполагается взять всех детей. Старшему из них - Роману в декабре исполнится 21 год, а младшим - близнецам Василине и Натану всего 2. Места в модернизированном автобусе, по заверениям Василия Ионова, хватит на все многочисленное семейство.
На торжественной церемонии передачи автобуса многодетной семье из Находки присутствовали представители компании "Синергия" - исполнительный директор компании "Синергия-Восток", генеральный директор "Уссурийского бальзама" Дмитрий ЕРОХИН, председатель совета директоров ОАО "Синергия-Восток" Николай МЯГКОВ, сотрудники компании. В напутственных словах они выразили удовлетворение от того, что компания внесла свою лепту в осуществление заветной детской мечты и пожелали, чтобы это путешествие по России стало незабываемым, добрым приключением.
Благотворительная деятельность давно стала неотъемлемой частью политики Группы Компаний "Синергия". Особое отношение - к детям. На протяжении 3 лет "Синергия" помогает Находкинскому детскому дому, вложив в его ремонт и оснащение свыше 15 млн руб.; участвует в городских и краевых социальных проектах. Недавно в Находке открыт семейный комплекс "Лимпопо", где все предусмотрено для детей и их родителей. Автобус в подарок многодетной семье Ионовых - это реальная помощь в осуществлении еще одной детской мечты.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде