Пищевики стоят в очереди

В России, по оценкам экспертов, наметилась стойкая тенденция к ежегодному увеличению объемов производства в пищевой и перерабатывающей промышленности. Приморье здесь не исключение - рост производства продуктов питания сохраняется на протяжении нескольких лет. Именно поэтому стабильным спросом на рынке труда сегодня пользуются специалисты в области пищевых технологий.

В Приморье профессионалов в этой сфере традиционно выпускает Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ), который со времен создания в 1964 г. специализировался на подготовке кадров для народного хозяйства.

Традиции плюс новаторство

Технология продуктов общественного питания, товароведение и экспертиза товаров - эти направления всегда были для вуза приоритетными. Кафедра технологии продуктов общественного питания появилась в университете одной из первых и очень быстро оказалась на позиции сильнейшей. Сегодня в структуре Института пищевых технологий и товароведения открыто 7 кафедр, межкафедральная лаборатория компьютерных средств обучения, центр подготовки работников торговли и общественного питания, консультационно-тренинговый центр по продаже, экспертизе и качеству товаров, 2 инновационно-технологических центра, диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций.

"Одной из главных задач нашего института является подготовка специалистов торговли, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, - поясняет директор Института пищевых технологий и товароведения, доктор биологических наук, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Татьяна КАЛЕНИК. - Мы осуществляем подготовку кадров как по традиционным специальностям, так и открываем новые направления. В 2000 г. у нас была открыта новая специальность - пищевая биотехнология. При кафедре пищевой биотехнологии создан инновационно-технологический центр, где отрабатываются новые технологии производства мясных и хлебобулочных изделий. Не так давно состоялся первый выпуск молодых специалистов по специальности "Технология бродильных производств и виноделие". В своих дипломных работах ребята представили новые сорта пива, разработки по винам на основе приморских дикоросов. С учетом современных тенденций мы вносим новшества и в наши традиционные специальности. Например, будущие товароведы сегодня учатся работать не только с российскими ГОСТАми, но и подробно изучают стандарты разных стран. В сегодняшней ситуации, когда Россия готовится стать членом ВТО, это особенно важно. Новые направления появляются и в специальности "Технология продуктов общественного питания".

"В последние несколько лет мы стали активно развивать наши международные связи, - продолжает заведующая кафедрой технологии продуктов общественного питания Людмила ЛЕВОЧКИНА. - Учитывая наши региональные особенности, мы очень плотно сотрудничаем с нашими восточными соседями. Совсем недавно подписан договор об обмене студентами между ТГЭУ и одним из крупнейших вузов Китая - Харбинским коммерческим университетом. Совместно с этим университетом у нас был проведен первый международный конкурс молодых технологов стран АТР. К нам приезжали китайские профессора, которые проводили мастер-классы, читали лекции нашим студентам. Китайские коллеги, побывав на нашем конкурсе и посмотрев оснащение наших лабораторий, загорелись желанием отправить группу своих студентов в наш университет для обучения азам европейской кухни. В мае этого года 18 китайских студентов прошли обучение в течение двух недель на базе нашей кафедры. С 1 сентября 18 наших студентов 3-4 курса специализации "Международный ресторанный бизнес" поедут в Харбин, где будут обучаться азам китайской кухни. Очень хорошие связи у кафедры с выпускниками, большинство из которых сегодня работают на пищевых предприятиях Приморья, а некоторые даже организовали свои собственные производственные компании, кафе, рестораны. Они помогают нам оттачивать мастерство наших студентов, приглашают их на производственные практики. Поэтому многие студенты уже на 3 курсе работают на предприятиях пищевой отрасли. А к защите диплома подавляющее большинство выпускников уже имеют постоянное место работы".

Молодежь идет в науку

Специальности Института подразумевают получение студентами не только теоретических знаний, но и практических навыков. Поэтому лаборатории Института пищевых технологий оснащены современным технологическим оборудованием. Так, в лабораторию ферментативного катализа закуплена установка по производству пива, которую студенты любя называют мини-пивзаводом.

В состав университета входят малотоннажные производства, на которых студенты не только оттачивают свои практические навыки, но и получают возможность внедрить собственные разработки в жизнь. А разработок действительно хватает - студенты и молодые преподаватели института сегодня активно заняты не только в производственной, но и в научной деятельности.

"В нашей аспирантуре открыто 4 специальности - биотехнология, биотехнология пищевых продуктов, товароведение и технология продуктов общественного питания, товароведение сырья и товаров легкой промышленности. С 2003 г. при ИПТТ действует региональный диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по очень редким специальностям. Например, биотехнология пищевых продуктов, товароведение, технология продуктов общественного питания - здесь у нас нет конкурентов на всем Дальнем Востоке (ближайший диссертационный совет по этому профилю есть только в Кемерово). За два года работы совета прошло 14 защит. Все диссертации утверждены ВАК. Таким образом, наши кафедры пополняются молодыми специалистами. Научные разработки наших ученых позволяют выигрывать гранты Министерства образования и науки РФ. Так, в прошлом году мы выиграли грант на проведение первой международной молодежной конференции "Технология живых систем", в рамках которой впервые прошел семинар по диагностике генетически модифицированных продуктов. Конференция имела широкий общественный резонанс, к нам приезжали ученые из разных уголков России и из-за рубежа", - рассказывает Татьяна Каленик.

Сейчас в Институте пищевых технологий и товароведения самая горячая пора - идет защита выпускных квалификационных работ и диссертаций. Но особую радость преподаватели испытывают за то, что большинство ребят уже трудоустроено на предприятиях отрасли, а заявки от предприятий и учреждений на молодых специалистов пищевого профиля намного превышают число выпускников. Поэтому Институт пищевых технологий ждет всех, кто желает получить востребованную, интересную профессию.

Кстати, число бюджетных мест на специальности "Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров", "Технология продуктов общественного питания", "Пищевая биотехнология", "Технология бродильных производств и виноделие" довольно велико - 125 мест.