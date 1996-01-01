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Таможенная карта поможет сэкономить время, деньги и нервы
Использование таможенной карты дает возможность осуществления всех видов таможенных платежей в любом органе ГТК на всей территории РФ. По мнению специалистов, для участников внешнеэкономической деятельности на сегодняшний день это оптимальный вариант осуществления таможенных расчетов.
Применение такой платежной системы позволяет сократить срок производства таможенного оформления товаров, исключает необходимость в проведении авансовых платежей на счета таможенных органов.
Одновременно с подачей декларации или таможенного приходного ордера производится мгновенная оплата или оформление обеспечения уплаты таможенных сборов. В случае необходимости корректировки таможенной стоимости, оперативно, не прерывая процесса таможенного оформления, можно осуществлять доплату недостающей суммы.
Как рассказали Дейта.RU в маркетинговой службе Примтеркомбанка - одного из кредитно финансовых учреждений региона, предоставляющего своим клиентам возможность использовать таможенную карту, - "пластиковые" платежи юридических лиц - это одно из самых перспективных направлений развития финансовой системы.
При этом, подчеркивают в Примтеркомбанке, Дальний Восток имеет огромный потенциал развития этой программы, и таможенная карта уже в ближайшем будущем станет одной из самых востребованных услуг.
Подробнее об условиях сотрудничества по системе "Таможенная карта" можно узнать на сайте банка www.ptkb.ru или обратившись в офис по адресу ул. Адм. Фокина, 25, тел. (4232) 26-98-31.
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