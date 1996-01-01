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"Золотой Меркурий" - "Окнам Вестфалии"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморская компания "Окна Вестфалии" получила гран-при Всероссийской премии Торгово-промышленной палаты "Золотой Меркурий". Памятную медаль "Золотой Меркурий", которой удостоилась фирма "Окна Вестфалии", вручил ее основателю и генеральному директору Леониду ПРЕМИНГЕРУ руководитель Торгово-промышленной палаты Приморского края Владимир БРЕЖНЕВ.

Поздравляя Леонида Борисовича с почетной и заслуженной наградой, Владимир Брежнев отметил, что конкурс на премию Торгово-промышленной палаты РФ - серьезное испытание на прочность и жизнеспособность малого бизнеса. Так, в нынешнем году на "Золотой Меркурий" номинировались более 12 тыс. малых предприятий со всей России, из которых лауреатами стали всего 12, или примерно один из тысячи. И тем более отрадно, что приморская компания "Окна Вестфалии" Леонида Премингера получила признание не только в крае ("Золотой Меркурий" Приморской Торгово-промышленной палаты был вручен Леониду Премингеру в прошлом месяце), - но и на всероссийском уровне.

Кроме высокой награды Владимир Брежнев передал также искренние поздравления от председателя Торгово-промышленной палаты РФ Евгения ПРИМАКОВА, отметившего вклад компании "Окна Вестфалии" и лично Леонида Премингера в развитие среднего и малого предпринимательства, его технологичность, цивилизованность и социальную ответственность. В ответ глава и основатель "Окон Вестфалии" пообещал и впредь работать со своим сплоченным коллективом на благо родного края и всех приморцев.

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