Как получить "абонентскую зарплату"?

"Мобилизация" Приморья приближается к своему максимуму: сотовая связь стала доступна широким массам населения, и мобильный телефон есть сейчас практически у каждого. Несмотря на то, что в крае работают четыре сотовых оператора, включая двух федеральных, на наш рынок упорно рвется еще одна компания. Конкуренция обострилась до предела. Масла в огонь добавило решение правительства об отмене с 1 июля платы за входящие звонки. Как в этих условиях работает "АКОС" - первый приморский оператор сотовой связи. Каковы планы развития компании? На эти и другие вопросы корр. "ЗР" ответила директор по маркетингу ЗАО "АКОС" Стелла МИХАЙЛОВА.

- Осенью прошлого года руководство вашей компании заявляло о глобальных планах покрытия территории Приморья. Какова сейчас зона покрытия сети GSM-1800? Когда планируете выйти на 100%-ный охват территории края?

- Нами достаточно много сделано и делается в этом направлении. Сегодня зона покрытия сети АКОС-GSM по отношению к тому, с чего мы начинали, увеличилась в 2-2,5 раза. Начинали мы с более заселенного и промышленно освоенного юга - это Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, а затем начали расширять сеть на север и восток. К настоящему времени зона покрытия нашей сети GSM-1800 включает в себя Большой Камень, Фокино, Пограничный, Лучегорск, Спасск, Дальнереченск, Черниговку, Партизанск, то есть практически все ключевые центры Приморья.

В этом году уже смонтированы и установлены базовые станции в Арсеньеве, Зарубино, Камень-Рыболове, Хороле, Славянке. Через некоторое время к нашей сети присоединится Посьет. До конца года планируем прийти в Дальнегорск, освоить Лесозаводск, Шмаковку, Кавалерово, Кировку. В своих планах к 2008 году стремимся охватить практически всю населенную территорию края.

- Подведя итоги "мобилизации- 2005" в России, аналитики констатировали, что бурный рост рынка остался позади: ежегодное удвоение абонентской базы, наблюдаемое последние несколько лет подряд, завершилось. Немало людей пользуются услугами нескольких операторов, и не последнюю роль в этом играет уровень сервиса. Насколько удобно, на ваш взгляд, организована сервисная служба "АКОСа"?

- Мы провели и продолжаем проводить большую работу по улучшению сервиса. За 2005 г. абонентская база компании выросла вдвое. Этот рост обусловил и открытие новых центров обслуживания абонентов, и введение новых форм работы с клиентами. На сегодняшний день во Владивостоке "АКОС" представлен широкой сетью собственных центров обслуживания, включая и обширную дилерскую сеть. Во всех районах столицы Приморья имеются наши центры, расположенные в самых людных местах: на Луговой, на проспекте 100-летия, на улице Суханова и в районе Первой Речки. По краю офисы компании действуют в Уссурийске, Находке и Артеме, в этом году мы планируем открыть офис и в Арсеньеве. В остальных местах пока работаем через сеть дилеров, но сеть собственных офисов будет расширяться, так как только там можно получить наиболее полное и квалифицированное абонентское обслуживание. Именно в них абонент может решить все свои вопросы.

Также за последнее время многое было сделано для абонентов в плане увеличения способов оплаты наших услуг. Кроме традиционных мест оплаты в офисах компании и через сеть дилеров, появилась возможность оплаты услуг связи "АКОС" через специальные автоматы, которые установлены практически во всех крупных торговых центрах и супермаркетах. С 20 июня можно оплачивать услуги компании по кредитным картам через банкоматы Дальневосточного банка. Все это очень удобно и комфортно для абонентов.

- В 2005 году немалая часть доходов операторов была получена за счет дополнительных сервисов (SMS/MMS и др.). Какие из них наиболее популярны у ваших абонентов? Планируете ли вы в ближайшее время предлагать какие-то новые услуги?

- Мы вписываемся в общую картину на рынке сотовой связи и стараемся активно развивать услуги на базе SMS с нашими партнерами - контент-провайдерами, а также предлагать новые сервисы. Практически несколько дней назад мы ввели услугу CRBT (у нас она называется "Твой пиТОН"), которая уже пользуется большим спросом у абонентов. Абонент может заказать ее, если хочет, чтобы в момент ожидания соединения в трубке звучала какая-нибудь мелодия или звук). Многим это нравится.

В ближайшее время будет введена услуга Who called ("Кто звонил?"), дающая возможность получать уведомление о поступающих звонках на тот момент, когда телефон по каким-то причинам был недоступен. Также уже совсем скоро мы дадим возможность нашим абонентам воспользоваться дополнительными услугами на базе GPRS. Оборудование уже смонтировано и начинается тестирование данных услуг. Они пользуются достаточно большим спросом.

- Все операторы дорожат корпоративными и VIP-клиентами, ведь именно они - самые платежеспособные и активные абоненты. Какие у вас преимущества для таких клиентов?

- Мы стараемся предложить им максимум возможностей и льгот. С 1 января компания "АКОС" с такими абонентами начала работать по новой программе. Она отличается от подобных программ других сотовых операторов. В основном VIP-клиентам предлагаются определенные тарифные планы - льготные и с перечнем дополнительных услуг. Тем не менее абонент все-таки находится в рамках. Мы же решили предоставить им максимальную свободу выбора. Да, у нас тоже есть для них специальные тарифы, но клиент может выбрать и любой из базовых тарифов и получить на нем скидки, а также скомбинировать работу на базовых тарифах с перечнем скидок с присоединением к ним специальных тарифных планов для корпоративных и VIP-клиентов.

Сейчас этот отдел очень активно работает. За полгода абонентская база VIP- клиентов удвоилась. И главное - мы сами идем к клиентам. Можем приехать и осуществить полное абонентское обслуживание как в офисе клиента, так и в любом другом удобном для него месте. Максимальное удовлетворение потребностей корпоративных и VIP-абонентов - именно это лежит в основе работы с этой категорией пользователей услуг компании.

- У ОАО "Дальсвязь", вашего основного акционера, есть на Дальнем Востоке и другие сотовые активы. Планируются ли с ними какие-то совместные проекты?

- Есть планы, и я думаю, в ближайшее время они будут реализованы, по созданию льготного роумингового пространства для абонентов Камчатского и Магаданского филиалов ОАО "Дальсвязь", сахалинского сотового оператора ООО "БИТ" и абонентов "АКОС". Иначе говоря, абоненты нашей компании, бывая на Сахалине, Камчатке или в Магадане, смогут воспользоваться услугами сотовой связи по очень льготным тарифам.

- С 1 июля все входящие на сотовые телефоны станут бесплатными, и в связи с этим федеральные операторы уже оценили свои денежные потери примерно в миллиард долларов, заявив о возможном повышении тарифов на исходящие звонки в среднем на 5-10%. А как изменятся тарифные планы компании "АКОС"?

- С 1 июля у нас произошли изменения, но только в части улучшения тарифных планов. Никаких повышений стоимости за входящие звонки мы не планируем. Как, впрочем, и увеличивать абонентскую плату. Более того, мы снизили абонентскую плату на тарифах "Говори-300" и "Говори-700", а также стоимость исходящей минуты на тарифе "Говори Просто".

Кроме того, внедрили своего рода "ноу-хау" на рынке Приморья: теперь мы платим своим абонентам за входящие звонки. Они получают на лицевой счет денежное начисление за входящие звонки и реально могут увидеть, сколько денег они "заработали". Мы называем это "абонентская зарплата".

- Неужели вы не понесли потерь в связи с новыми правилами работы?

- Конечно же, мы тоже понесли некоторые денежные потери. Но точка зрения нашего руководства: не следует перекладывать на плечи абонентов бремя таких потерь. Есть масса способов, чтобы их компенсировать и в то же время заработать, например, развивая дополнительные сервисы. Этим мы, собственно, и занимаемся.