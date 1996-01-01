НБАМР - ставка на новые технологии

Для того, чтобы компания была максимально эффективной, необходимо, прежде всего, внедрять новые технологии, которые сегодня есть в рыбной отрасли, - считает генеральный директор ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) Сергей КОНОНЮК. С ним встретился корреспондент "ЗР".

- Специалисты отмечают ряд кардинальных перемен, произошедших в НБАМР в последнее время. О каких нововведениях еще может идти речь в ближайшем будущем?

- Сегодня мы готовимся перейти на новый уровень управления, продолжаем работать над совершенствованием организационной структуры, добиваясь ее максимальной эффективности. Это позволит компании стать еще более успешной. Совершенствуем кадровую политику. Теперь она включает в себя такие нововведения, как, скажем, Центр оценки, чем могут похвастать только самые продвинутые отечественные и иностранные компании. Кроме того, готовимся к пересмотру заработной платы на основании независимого аналитического исследования рынка труда г. Находки, заказанного нами консалтинговой компании "Промаркет". Провайдеры образовательных услуг из Новосибирского консультационного центра "Промэкс" будут проводить постоянные тренинги для топ-менеджеров компании. Больше внимания планируем уделять внутреннему обучению, в том числе тренингам, повышающим менеджерскую компетенцию персонала.

Что касается новых кадров, то вместе с краевой администрацией руководство БАМР хотело бы участвовать в программе "Дублеры". Благодаря ей, перспективные выпускники вузов смогут в течение нескольких недель работать вместе с действующими сотрудниками компании, которые делегируют им часть своих полномочий. Такая практика выгодна и для компании, которая получает адаптированного специалиста, и для молодежи, приобретающей и практический опыт управления, и, возможно, будущее рабочее место.

- Результаты новой политики, по всей вероятности, максимально обозначатся в перспективе, а каковы успехи сегодня?

- Без преувеличения, итоги работы новой команды управленцев за последние два года оказались существенными и безусловно положительными. Цифры, озвученные на состоявшемся в июне собрании акционеров, это подтверждают. Анализ динамики активов и финансовых результатов деятельности БАМР в 2004-2005 гг. свидетельствует о том, что в этот период темп прироста балансовой прибыли был выше темпа прироста выручки и активов. В 2005 г. темп прироста активов составлял 21%, выручки - 13%, балансовой прибыли - 29,2%. Это соотношение является оптимальным и характеризует деятельность предприятия как эффективную.

За отчетный год чистая прибыль ОАО "НБАМР" составила 752,019 млн руб., что выше уровня 2004 и 2003 гг. Основным фактором увеличения прибыли акционерного общества стал рост выручки от реализации продукции (на 415 млн руб. в 2005 г. и на 1,344 млрд в 2004 по сравнению с предыдущими годами). Несмотря на заметное увеличение расходов, в 2005 г. достигнута самая высокая за всю историю НБАМР прибыль общества. В соответствии с рекомендациями совета директоров предусмотрено 375 млн руб. из этой прибыли направить на выплату дивидендов, из них - 75 млн - по привилегированным акциям, 300 млн - по обыкновенным.

Разумеется, мы будем и дальше продолжать работать над эффективностью планирования работы компании, формируя такой бюджет, где затраты будут минимизированы.

- Судя по тому, насколько эффективно работает флот компании в этом году, прибыль также ожидается довольно ощутимая. На что ее предполагается направить?

- Что касается распределения ожидаемой прибыли за 2006 г., то львиная ее доля уйдет на обновление и ремонт флота. Собственно, эта работа не заканчивается никогда, поскольку флот стареет. В 2005 г. мы произвели капитальные ремонты РТМов: "Изумрудный", "Климово", РТМСов: "М. Брызгалин", "Астроном".

На БАТМе "Н.Чепик" произведен капитальный ремонт с переоборудованием рыбной фабрики под выпуск филе с получением судна Еврознака. На судах "Изумрудный" и "Климово" также переоборудованы рыбные фабрики и получен Еврознак, позволяющий выпускать экспортную рыбопродукцию. В прошлом году был начат капитальный ремонт с реновацией и переоборудованием под еврознак судов: "Калиново", "Графит", "Доломит". А также начат капитальный ремонт и переоборудование по соответствующим правилам Регистра РФ кальмароловного судна "Галмаги". Произведены или начаты текущие ремонты 23 судов промыслового и вспомогательного флота, в том числе трех судов типа БАТМ, пришедших из района Мавритании в плохом техническом состоянии. В процессе текущего ремонта были переоборудованы "Капитан Масловец" для выпуска филе и предъявления на Еврознак.

В 2005 г., впервые за последние десять лет, НБАМР было приобретено новое судно - кальмаролов "Галмаги", оборудованный для джиггерного промысла. Покупка эта примечательна тем, что прежде суда такого типа приморскими компаниями не приобретались. В то же время отсутствие подобных специализированных судов не позволяет полностью освоить квоты на вылов кальмара в подзоне Приморья. Если кальмаролов хорошо покажет себя в работе, то компания будет рассматривать вопрос об увеличении количества судов этого типа.

- Какие направления деятельности НБАМР определены в текущем году в качестве основных?

- Основными перспективными направлениями деятельности БАМР в 2006 г. являются освоение новых видов продукции, повышение ее качества, сокращение расходов производства. В 2006 г. планируется продолжить преобразования, начатые два года назад. Ведется большая работа по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции основных фондов. В 2006 г. предприятие планирует освоить 269 млн руб. капитальных вложений.

Постоянно улучшается качество нашей продукции. 6 судов компании получили сертификат Евросоюза на филе и фарш минтая, 2 судна - на изделия из кальмара. Продукция с этих судов может поставляться на рынки европейских стран. В этом году на сертификаты будут представлены еще 6 кальмароловов и 1 филейщик. Филе и фарш минтая первичной заморозки в море - более качественный продукт, чем филе вторичной заморозки.

Продукция НБАМР, произведенная на берегу, пользуется высоким спросом у покупателей, несмотря на более высокую цену. Это подтверждается сегодняшними договорами и контрактами, заключенными на ее поставку. Конечный продукт, производимый из добываемого судами БАМР командорского кальмара в районе Северных Курил, в отличие от добываемого в юго-западной Атлантике и Индийском океане, не подвергается дополнительной обработке и является продуктом экологически чистым. Кальмар вообще объект перспективный. В ближайшее время мы планируем начать производство кальмара обесшкуренного индивидуальной заморозки и колец кальмара. Уверены и в том, что даже на отходы от переработки кальмара покупатели найдутся.

Так что, останавливаться на достигнутом мы не собираемся!