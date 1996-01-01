Каждый объект должен иметь паспорт

Основной деятельностью филиалов ФГУП "Ростехинвентаризация" в Приморском крае, как и вообще по России, является систематическая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости. Для работы различных государственных органов, для сопровождения сделок, оформления имущественного залога, правильного налогообложения и пр. постоянно необходимы объективная оценка и мониторинг технического состояния зданий или сооружений.

Изменения - от "рождения" до сноса

Специалисты "Ростехинвентаризации" руководствуются соответствующими законами, которые регламентируют их работу. В частности, постановлением Правительства РФ № 921 от 4 декабря 2000 г. "О государственном техническом учете и технической инвентаризации в РФ объектов градостроительной деятельности". Всем юридическим и физическим лицам, обращающимся к ним, они профессионально проводят техническую инвентаризацию и учет их зданий и сооружений, имущественных комплексов, объектов благоустройства, простых и сложных сооружений самого разного назначения.

В зависимости от целей, которые ставятся перед инвентаризаторами, работа делится на несколько основных видов. Прежде всего, стоит отметить первичную техническую инвентаризацию, которая преследует оформление технического паспорта на новый, только что построенный объект недвижимости. При этом в паспорте отмечаются все значимые характеристики проекта и согласованные в ходе его реализации изменения.

Если объект уже давно не нов и при этом важно выяснить, насколько после определенного периода эксплуатации он функционален и какие изменения произошли с ним, то в этом случае проводится плановая техническая инвентаризация. Обычно - один раз в пять лет. По отдельным объектам срок может быть иным.

Нередко возникает необходимость во внеплановой технической инвентаризации объектов недвижимости. Изменения с ними происходят постоянно, и наиболее серьезные из них требуют переоформления с учетом новых технических или качественных характеристик. Изменения в технические паспорта требуется вносить после осуществления строительства пристроек и надстроек зданий, реконструкции, сноса, изменения инженерных сетей, переоборудования помещений и зданий, при перепланировках помещений и изменений в благоустройстве территорий.

В соответствии с законом о государственной регистрации объектов недвижимости внеплановая инвентаризация объекта может быть проведена в связи с совершением по ним сделок.

Инвентаризация и учет охватывают все

Технической инвентаризации и государственному техническому учету подлежат практически все рукотворные объекты недвижимости.

Нормативные документы включают в их общий перечень, например, следующие: жилые здания и помещения здания и помещения административного, социального и культурного назначения; базы производственного обслуживания со всей своей инфраструктурой; базы производственно-технологической комплектации; базы производственно-технологического транспорта и спецтехники; пожарные депо; лабораторные комплексы; гаражи; ремонтно-механические мастерские; мосты и эстакады; причальные сооружения; железнодорожные станции с вокзалами (со всеми строениями, сооружениями, железнодорожными путями, контактными сетями, путями и сетями на подъездах к станции); различные депо, включая строения и сооружения, контактные сети, железнодорожные пути и пр.; путевые машинные станции; механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ; здания и сооружения электростанций и подстанций; трансформаторные и тяговые подстанции; гражданские здания и сооружения с их коммунальным хозяйством; автодороги с мостами, водопропускными трубами и пр. сооружениями; полигоны твердых бытовых отходов; кладбища; склады ГСМ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, топливозаправочные пункты, системы налива нефтепродуктов в автоцистерны, системы энергообеспечения и пожаротушения, инженерные коммуникации и многие другие объекты.

Что стоит за паспортизацией

Паспортизация каждого из объектов недвижимости или же их комплексов имеет свои особенности. Наиболее понятна всем в силу жизненных обстоятельств паспортизация жилых помещений и квартир. Сама по себе она включает работу по созданию, сбору, обработке, накоплению и хранению технической паспортной информации. Она должна быть понятна и доступна для пользователей и собственников и содержать основные сведения о потребительских свойствах и технических характеристиках объектов жилищной недвижимости.

Помимо создания и изменения технического паспорта на жилищный объект в комплекс работ специалистов "Ростехинвентаризации" входит и "скорбная" обязанность по аннулированию технических паспортов. Например, в связи со сносом, разрушением зданий, изменением назначения помещений - переводом их в нежилые и т.д.

Технические и потребительские сведения, определяемые техпаспортом жилого помещения или квартиры, были утверждены приказом Госстроя РФ от 11 декабря 1997 г. № 17-132. Реорганизация этой структуры в Росстрой оставила эти требования неизменными. В соответствии с ними техпаспорт объекта жилищного назначения должен включать объемно-планировочные параметры, общие характеристики конструкций здания и инженерно-технических систем, условия их безопасной эксплуатации, сведения о технических и вспомогательных помещениях дома, о соответствии помещений санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам и прочие важные сведения, подлежащие государственному техническому учету.

По требованию региональных или местных органов власти в техпаспорт могут быть включены какие-то дополнения, но исключение тех сведений, которые определены федеральным законом, недопустимо.

Объектами паспортизации жилья являются все жилые здания и помещения без исключения. А ее субъектами выступают филиал ФГУП "Ростехинвентаризации", как лицензированный изготовитель техпаспортов, местные органы власти, вносящие свои правила в оборот недвижимости, поставщики и потребители технической информации, содержащейся в техпаспортах, - юридические и физические лица. Местные органы власти сами определяют порядок проведения паспортизации объектов жилья. Хотя он довольно подробно прописан на федеральном уровне и служит основой местного.

Если речь идет о паспортизации нового жилого объекта, то застройщики, заказчики или инвесторы, получив в филиале ФГУП "Ростехинвентаризация" технические паспорта на квартиры, передают их управляющей компании, от которой жильцы-арендаторы или собственники безвозмездно получают эти самые паспорта в свое пользование. Делается это по мере вступления новоселов в права собственников и в зависимости от времени вселения в квартиры или помещения нанимателей и арендаторов.

Технический паспорт на квартиру или жилое помещение должен постоянно храниться ее собственником, арендатором или нанимателем. При утере техпаспорта органом технической инвентаризации выдается новый в соответствии с установленным порядком.

Для зданий вторичного жилого фонда наличие техпаспорта на руках не столь актуально. Кстати, вселявшимся раньше обычно выдавались только ордер на вселение и ключи. И не более.

Жильцы старых зданий добровольно могут получить техпаспорта. Но они им нужны только в исключительных случаях. Например, при сделке с объектом недвижимости. Срок жизни техпаспорта - 5 лет - ровно столько, сколько надо от одной плановой инвентаризации до другой. Все существенные изменения жилого помещения или квартиры должны быть внесены в техпаспорт. Например, результаты перепланировки. Новые данные вносятся в техпаспорт специалистами "Ростехинвентаризации" на основании заявления физического или юридического лица, которое инициировало переустройство или перепланировку или же по представлению местных органов исполнительной власти.

Существует несколько источников финансирования паспортизации жилых объектов. Так, при завершении строительства, реконструкции или капитального ремонта жилых зданий эта статья расходов покрывается за счет средств застройщиков, инвесторов или заказчиков. Ее оплачивают пожелавшие получить на руки техпаспорт собственники, наниматели или арендаторы уже сложившегося ранее жилого фонда.

Порядок, условия оплаты работ, сроки и пр. по паспортизации жилых зданий, квартир и помещений хорошо прописаны организацией, осуществляющей паспортизацию жилых помещений. По Приморью - это филиалы Приморского ФГУП "Ростехинвентаризация". Поставщики информации, включаемой в техпаспорта, изготовители техпаспортов и потребители несут определенную ответственность за достоверность данных, их использование и т.д. Деятельность филиалов ФГУП "Ростехинвентаризация" подконтрольна как вышестоящим органам, так и органам местной исполнительной власти.

Квартиры могут перейти в нежилой фонд

Одним из важнейших изменений, которое обязательно должно вноситься в техпаспорт, - это изменение назначения помещения в жилом здании, например, под офис, мастерскую, магазин и пр. Закон требует в таких случаях обязательного перевода квартиры в нежилой фонд. Для перевода необходим ряд условий. Прежде всего, возможность устройства отдельного входа от жилой части здания, в т.ч. отдельного и от лестничных клеток. Дом, в котором расположена такая "выводная" квартира, не должен стоять в планах капитального ремонта и реконструкции, быть аварийным или подлежащим сносу.

Переведенная в новое назначение квартира или помещение не должны быть обременены правами других лиц и использоваться владельцами или пользователями для постоянного проживания. По такой квартире не может производиться прописка или регистрация жительства. Во Владивостоке разрешается без каких-то проблем переводить в разряд нежилых помещений квартиры в цокольных и на первых этажах зданий. Может также производиться вывод из жилых в нежилые целых этажей, расположенных выше первого. Разрешается перевод квартир в нежилые и на тех этажах, где большинство из них уже выведены из жилищного фонда.

Существует определенный порядок вывода жилых помещений в нежилые. Он принимается на уровне муниципальных образований. Филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" и орган госрегистрации прав на недвижимость должны фиксировать данные изменения. Но юридические и физические лица не спешат внести новые изменения в техпаспорта и регистрировать квартиры в новом качестве.

Во Владивостоке переводом жилых помещений в нежилые и наоборот уполномочено заниматься Управление по учету и распределению жилища администрации города, отдел по работе с жилым фондом.

Известно, что использование квартир на первых этажах жилых зданий в качестве нежилых помещений узаконено далеко не всегда. Многие офисы работают "на дому". При этом пользователи не оплачивают содержание помещений по более высоким тарифам, принятым для нежилых.

Проверки, предупреждения, предписания городских чиновников обычно игнорируются. Тем не менее ими ведется плановая работа по выявлению нарушителей законодательства, запрашиваются органы "Ростехинвентаризации" для получения техпаспортов, выясняются вопросы по регистрации прав на конкретную недвижимость: кто является фактическим ее собственником, кто арендатор и т.д.

По результатам проверок составляются акты и в ряде случаев даются предписания о приведении жилых помещений в соответствие. Если они не выполняются, то представители исполнительной власти могут потребовать возвратить квартиру в жилой статус. Лишь узаконив бывшее жилье в качестве нежилой недвижимости, собственник и арендатор могут избавить себя от лишних неприятностей.

По всем вопросам, связанным с паспортизацией объектов недвижимости, перепланировками, переводом жилых зданий и помещений в нежилые, обращаться к специалистам отделений филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю.

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