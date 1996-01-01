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Салон "Евродом": ванна в стиле "Феррари"
Представим себе: вы купили новую квартиру и, как водится, начали ремонт с ванной комнаты. В магазине сантехники долго и с удовольствием выбирали ванну, душевую кабину, кафель, после - вложили серьезные средства в качественный и дорогостоящий ремонт. Наконец, ванная комната стала такой, о какой вы давно мечтали - все блестит, сверкает. Все - в восторге! Друзья завидуют и хотят такую же. Но через месяц шторка в душевой кабине начинает "спотыкаться", подкапывает смеситель и не смолкая журчит унитаз, раздражая и вас и соседей. Дальше - понятно: слесарь, ремонт, грязь, расходы...
О том, как сохранить имидж, время и деньги, наш разговор с Павлом ФРОЛОВЫМ - директором салона "Евродом". Вот уже 10 лет он прививает своим постоянным клиентам вкус к продукции истинно европейского качества. Это стильная, надежная мебель и столь же классная сантехника.
- Насколько часто покупатели страдают от низкого качества азиатской сантехники?
- Достаточно часто покупатели пытаются экономить на некоторых элементах сантехники или мебели в ванную комнату. Зачастую это приводит к неприятным и трудно поправимым последствиям.
- Ну, а как покупатель, не имеющий специальных знаний, может определить качество?
- Для непрофессионала правильнее всего - ориентироваться на известных и проверенных производителей, для которых доверие покупателей является критичным условием успеха и которые, балансируя на грани цена-качество, должны постоянно, что называется, "держать марку". Например, мы предлагаем гидромассажные ванны и душевые кабины из Франции, Испании, Италии (например, фирмы Teuco), санфаянс - из Франции, Австрии и Швеции (компании Laufen и Gustavsberg), смесители из Германии (фирма Grohe).
- Вы приводите примеры известных марок. Но не получается ли так, что покупателю приходится переплачивать за имя?
- Знаете... Эти имена стали известными не просто так. Модели этих производителей не только красиво выглядят, они обладают множеством полезных свойств, которые делают их эксплуатацию приятной на долгое время. Например, качественная европейская сантехника имеет специальное покрытие, которое защищает ее от грязи. Гидромассажные системы имеют специальные функции защиты от поражения электрическим током. Столешницы для мебели в ванную комнату компании Pelipal изготовляются из кориана, который практически не отличим по внешнему виду от натурального камня, но при этом обладает уникальной прочностью. Это только несколько фактов, а их сотни или даже тысячи. Я уже не говорю о гарантиях прочности и долговечности.
- Как из множества компаний и моделей вы выбрали именно те, которые сейчас предлагаете клиентам?
- Мы работали со многими фирмами, но в итоге остановились на тех, которые больше других оценили покупатели. Когда мы начинали десять лет назад, у нас было два правила, которые сохранились и сегодня: первое - не заниматься азиатской продукцией, второе - перед покупателем нам не должно быть стыдно.
- Судя по моделям, которые выставлены в торговом зале магазина "Евродом", стыдиться вам нечего: великолепный дизайн, последние разработки вроде душевой кабины с радио и возможностью подключения телефона! Кстати, трудно представить, чтобы в одном зале возможно было выставить все модели. Как вы выходите из положения?
- Я хотел бы отметить, что в салоне "Евродом" одна из самых больших экспозиций европейской сантехники. Это наше преимущество - ведь выбирать модель вживую - это одно, а по картинкам в каталогах - совсем другое. Но если каких-то моделей нет в салоне или на складе, их можно заказать по каталогу.
- К слову, о предпочтениях покупателей. Они в последнее время изменились?
- Конечно. Если раньше был спрос на сантехнику эконом-класса, то сейчас люди готовы покупать элитную продукцию, особенно новинки. Например, унитаз с плавно опускающейся крышкой или мебель для ванной комнаты с бесшумно закрывающимися ящиками. Интересуются необычными расцветками, формами. Очень популярны, например, унитаз и раковина в форме яйца. Вообще, мы заметили, что наши покупатели все чаще оказываются в курсе последних тенденций. Те, кто покупает квартиры в новостройках, нередко приходят в "Евродом" вместе с дизайнером.
- Сантехника, которую вы предлагаете, требует специальных знаний при ее установке?
- Я бы так не сказал, хотя надежнее, конечно, воспользоваться услугами компаний, уже имеющих опыт установки сантехники европейского класса со всеми ее "наворотами". "Евродом" сотрудничает с несколькими компаниями, которые занимаются установкой, поэтому ее стоимость не вкладывается в стоимость товара. Пусть покупатель решает сам, как ему быть. Думаю, это честнее.
- В этом году салону "Евродом" исполняется 10 лет. Как планируете отметить юбилей?
- Мы собираемся пригласить представителей европейских фабрик, с которыми работаем, чтобы провести мастер-класс для дизайнеров Владивостока.
- Какие-нибудь новые "фишки" вроде сантехники для лимузинов?
- Почти угадали! Нового и интересного много. Например, компания Jacuzzi пригласила для разработки своих гидромассажных ванн дизайнера из бюро, которое работает с Ferrari. Кстати, ванна от этого дизайнера - с необычным "крылом", куда вмонтированы радиодинамики и освещение, - представлена в нашем салоне.
- А можно заказать такую же, но ярко-красную, цвета "Феррари"?
- (смеется) Конечно, можно! Клиенты "Евродома" ценят себя. А для таких людей нет ничего невозможного!
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