Хабаровскому НПЗ вручена "Золотая опора"

2006 год станет одним из ключевых в истории Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В середине октября будет выбран генеральный подрядчик на проект по дальнейшей реконструкции завода. Реконструкция завода продлится 4-5 лет и обойдется в $500 млн. Об этом и об итогах 2005 года рассказал генеральный директор ОАО ХНПЗ Виктора ЛЕМЕХА после состоявшегося в конце мая годового акционерного собрания ХНПЗ.

- Виктор Геннадьевич, сначала несколько слов об итогах 2005 года.

- 2005 год был наиболее стабильным в деятельности завода. Высокими были показатели по переработке нефти - 3 млн 70 тыс. тонн, что на 230 тыс. тонн больше запланированного. Выход светлых продуктов составил 1 млн 700 тыс. тонн, или 56% от общего количества выпущенной продукции. На высокооктановые бензины пришлось 67,45%.

И хотя в целом по отрасли объем переработки нефти на заводе составляет 1,5%, это не умаляет наши заслуги в других областях - по энергосбережению, по эффективности переработки, где результаты у нас гораздо лучше среднеотраслевых.

По энергосбережению у нас очень хорошие результаты. РАО ЕЭС вручило нам приз как одному из лучших промышленных предприятий Дальнего Востока в области энергосбережения, и это о многом говорит. "Золотая опора" - это один из немногих призов, которые не покупаются, а вручаются по заслугам. Из 29 предприятий отрасли мы на 6 месте по расходу энергоресурсов на тонну перерабатываемой нефти. И это тоже очень хороший показатель.

Однако, несмотря на то что 2005 год был наиболее стабильным для деятельности завода, мощности по первичной переработке нефти мы используем всего на 71%, что ниже среднеотраслевого. Но связано это с особенностями компании, которая вынуждена покупать нефть на свободном рынке, и поэтому мы не можем позволить себе таких темпов наращивания производства, как, например, Комсомольский НПЗ. По объемам переработки мы выросли только на 8% за прошлый год.

Другая наша проблема, решение которой требует огромных затрат, - это низкая "глубина" переработки нефти. Пути решения есть: реконструкция завода, в частности строительство комплекса гидрогенизационных процессов.

- Какие есть претенденты на реконструкцию завода?

- Пока точного ответа нет. Были разосланы приглашения 15 потенциальным контракторам. Мы очень рассчитываем, что до 15 октября пройдет тендер и будет выбран конкретный исполнитель по контракту. После подписания контракта в течение полугода, которые необходимы для обустройства территории, должна начаться работа. Строительство планируется осуществить в сжатые сроки - за 4-5 лет.

С генподрядчиком особо будем обсуждать вопросы, связанные с максимальным использованием квалифицированной местной рабочей силы, потому что понимаем - это дополнительные рабочие места для региона, это налоги, это инфраструктура. Мы предупреждаем потенциального контрактора и о том, что по возможности максимально при реконструкции надо использовать местные строительные материалы и отечественное оборудование. Будем стараться, чтобы эти условия вошли в контракт для пользы нашему региону.

- С чего начнется реконструкция и сколько займет подготовительный этап?

- До 15 октября, как я сказал, будет выбран генподрядчик. Контракт будет осуществляться "под ключ". Какое-то время займет его согласование - один - три месяца. Параллельно с этим начнется разработка конкретного рабочего проекта реконструкции завода, которая займет от 6 до 8 месяцев и будет разрабатываться генподрядчиком совместно с отечественными проектными институтами. Одновременно мы должны подготовить территорию, обустроить рабочий городок, согласовать списки иностранной рабочей силы, получить разрешение миграционной службы. В проекте будет задействовано не менее 1000 строителей, а это значит строительство каких-то дополнительных пропускных пунктов на завод, создание определенной инфраструктуры. Для решения всех этих проблем будет создана дирекция по строительству. Но основная наша задача после подписания контракта - увязать действующее производство с уже имеющимся, чтобы не было ни сбоев, ни аварий.

- В прошлом у вас возникали проблемы с поиском сырья. Сейчас эти проблемы решены и, если решены, то за счет чего?

- НК "Альянс" ведет достаточно гибкую политику в области закупки сырья. Компания вынуждена это делать, потому что определяющей в цене нефтепродуктов является стоимость нефти. Я всегда говорю: не нефтепереработка поднимает цену бензина на заправках, а стоимость нефти. И чтобы снизить ее, государство должно обкладывать акцизами добычу нефти. В США бензин дешевле, но там нет налогов на дизельное топливо и высокооктановый бензин - на те продукты, что идут для потребителя.

У нас прибыль действительно минимизирована, потому что мы вынуждены покупать дорогую нефть и перерабатывать ее с минимальной для завода рентабельностью, чтобы получить конкурентоспособную продукцию. Хотя сейчас стало легче -добыча нефти в России за 4 года приросла с 300 млн до 420 млн тонн. И все определяется экономической целесообразностью ее приобретения. Чтобы выжить в условиях роста цен на сырье, компания вынуждена строить избыточные мощности для хранения нефти и покупать ее в те периоды, когда есть небольшое снижение цен, накапливать и перерабатывать в периоды роста цены. Для этого на заводе построено две очереди нефтерезервуаров.

- С этой же целью компания содержит свой парк цистерн?

- Да. Дочерняя компания НК "Альянс" - "Альянстрансойл" занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов. При этом основной парк цистерн приходится на перевозку нефти, и только 10% цистерн предназначены для перевозки нефтепродуктов. По светлым цистернам дополнительно привлекаем парк МПС.

- Какие финансовые вложения планируются на этот год?

- У нас две цели - стратегическое развитие завода и тактическое. На тактическое ежегодно выделяется сумма от 350 до 500 млн руб. Это позволяет сохранять достигнутые показатели. На этот год запланировано потратить 350 млн руб. Стратегическое - это то, о чем ранее шла речь, - реконструкция завода. Это проект на $500 млн.

- Какие объекты в том году планируется ввести в производство?

- Мы много внимания уделяем вопросам экологии - завод находится в центре города, и мы обязаны сделать так, чтобы экологическая ситуация улучшалась. В прошлом году сдана в эксплуатацию парокотельная и установка по переработке нефтешламов. В этом году завершится реконструкция объекта по замене напорных флотаторов стоимостью $1 млн, которые в 5 раз позволят улучшить очистку воды от нефтепродуктов, прежде чем она поступит на доочистку в систему горводоканала. Но основной объект - около 560 млн руб. (без НДС) - новая эстакада налива светлых нефтепродуктов с элементами гермоналива. Ввод ее в эксплуатацию значительно увеличит наши возможности по отгрузке светлых нефтепродуктов (в два раза). Кроме того, сократятся потери нефтепродуктов при их наливе. Старая эстакада 1966 года себя изжила. Постараемся оба объекта сдать ко Дню края.