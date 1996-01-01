Кредитный аппетит приходит во время торговли

- Опять занимать! Порою думаю, что единственное, на что способен мой сын, - на дискотеки ходить! Сколько раз повторяла: учись, учись. А он - итак все знаю. И вот он результат - по ЕГЭ недобор. А для "Железки" деньги нужны, - рассказывала Ира владелице соседнего бутика Варе.

- Не в армию же отпускать, - ответила та.

- Займешь 200 тыс.? - с надеждой спросила Ира.

- У самой туго с деньгами, через неделю еду товар закупать, - ответила Варя. Ира вздохнула.

- Может, к Даше сходить - у обувщиков сезон в самом разгаре. Деньги уже есть, - размышляла Ира.

- Ируся, скажу по секрету, я ведь не на свои товар покупать еду, - прервала ход ее мыслей Варя.

- Я ж в банке деньги взяла. Свои-то на квартиру внучке потратила - подарок к свадьбе.

- В банке? - не веря своим ушам, переспросила Ира.

"Бумага" на шубу

- Помнишь, зимой Валя с Любой шубы в кредит стали продавать, - продолжила Варя. - К ним покупатели приходят, шубу выбирают, те чек выписывают, эти в банк идут, который на рынке, - Далькомбанк. Там им кредит на шубу оформляют, деньги на счет продавца переводят и бумагу вместо чека дают. Клиенты с "чеком" назад приходят и шубу забирают. Разговорилась я как-то с ними, оказалось, что они в неделю много шуб таким образом продают. Жаль, что я поздно узнала об этом.

Ну да ладно, этой зимой тоже так буду работать. Речь ни об этом. Тогда я впервые о том, что Далькомбанк офис у нас на рынке открыл, услышала. А тут иду как-то мимо, дай, думаю, зайду, условия договора уточню. Зашла - отделение небольшое, молоденькие девчонки за столиками сидят, консультируют. Вежливые, внимательные. Мы для них - клиенты солидные. Все подробно рассказали, договор дали. Я уже уходить хотела, как за соседним столиком фразу "ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ" произнесли. Я заинтересовалась и условия уточнила.

Чем больше сумма - тем меньше процент

Далькомбанк предоставляет экспресс-кредиты предпринимателям и юридическим лицам на сумму до 4 млн руб. на срок до 3 лет. Для оформления требуются учредительные документы, налоговая декларация, квитанция об уплате налогов и документы по обеспечению. Обеспечением может быть как поручительство (любого физического лица, в том числе другого предпринимателя), так и имущество или товар в обороте. Ставка по кредиту - от 13% годовых, комиссия за ведение ссудного счета 0,25% -0,3% от суммы кредита. Разрешено досрочное погашение и перерасчет процентов. Решение о выдаче принимается за два дня.

"Процентная ставка зависит от суммы кредита, - объясняет директор допофиса Далькомбанка в МТЦ "Выборгский" Татьяна ЕРМАКОВА. - Чем больше сумма, тем меньше процент. Тем, кто берет у нас кредит не первый раз, предоставляем скидки по комиссиям и оформляем кредит еще быстрее. Кроме того, более мягкие требования к обеспечению предъявляем". "Если предприниматель имеет кредит в другом банке, то погашать его перед тем, как обратиться к нам, - необязательно, - продолжает она. - При хороших оборотах и небольшом остатке по кредиту в другом банке мы обязательно выдадим ему деньги".

И приводит пример: "Допустим, у владельца бутика средний оборот в сезон - 500 тыс. руб. в месяц, в несезон - 200-250 тыс. руб. Основной товар летом - трикотаж и обувь, зимой - куртки, пуховики. Обувь покупает в Китае, одежду в Турции. Требуются деньги для закупки товара. При оформлении кредита в 500 тыс. руб. переплата за 12 месяцев составит около 64 тыс. руб. с учетом всех комиссий. Кредит можно погашать досрочно и не только полностью, но и частично, т.е. платить больше, чем установлено по графику. Тогда проценты пересчитываются, и переплата уменьшается".

Деньги после принятия положительного решения банк перечисляет на расчетный счет предпринимателя, снять их можно в отделении Далькомбанка на рынке. А вносить средства для погашения - в любом отделении банка.

Помимо кредитов предпринимателям и покупателям Далькомбанк в МТЦ "Выборгский" предлагает владельцам малого бизнеса воспользоваться услугами по переводу денежных средств. Переводить деньги можно как с расчетного счета на расчетный счет (оплачивая налоги, внося плату за аренду и т. п.), так и по системе Western Union "Мигом", а также простым банковским переводом. "При переводе денежных средств за границу, например, в Китай, мы предоставляем скидки на покупку валюты, - говорит Татьяна Ермакова. - Если перевод оформить утром, то уже вечером средства будут зачислены на счет в китайском банке. Стоимость самого перевода составляет всего $10". При отправке по Western Union деньги в Китае будут мгновенно. "У нас созданы все условия для качественного и быстрого обслуживания предпринимателей", - подчеркивает Татьяна Ермакова.

Быстро и без очереди

"А еще, знаешь, я вклад в Далькомбанке открыла, - поделилась Варя с соседкой. - "Универсальный" называется. По нему неснижаемый остаток 20 тыс. руб. А сверх того деньги в любой момент и в любом количестве можно положить, накапливать и снимать. Проценты ежемесячно. И в этом же офисе уже второй месяц за коммунальные услуги плачу. У них очередей нет".

"Предлагали мне там и карту пластиковую приобрести, - не унималась она, - кобрендинговую - и за границей можно пользоваться, и у нас. Так я пока думаю, наличные снимать не будешь - комиссия, а вот для оплаты на заправках и в магазинах она самое то. У Лены - той, что на втором ряду, "Золотая корона" есть. Хвалит. Говорит, до тех пор пока не завела, наличные не раз воровали, а теперь с этим проблем вовсе нет". Повеселела Ира: "Пойду, дойду до этого банка, посмотрю, что к чему. Может, кредит возьму."