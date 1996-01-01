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Дальневосточный банк Сбербанка России укрепляет сотрудничество с банками Китая
Дальневосточный банк Сбербанка России принял участие в 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая 15-19 июня проходила в Харбине (Китай). Банк презентовал услуги в области расчетных операций, организации торгового финансирования, импорта-экспорта товаров и услуг из КНР.
Параллельно с участием в ярмарке делегация Дальневосточного банка Сбербанка России во главе с заместителем председателя правления банка Андреем БИЛАНОМ приняла участие в семинаре по межбанковскому сотрудничеству между Россией и Китаем. Участники семинара рассмотрели вопросы сотрудничества российских и китайских банков в области международных расчетов, финансирования, документарных операций, обслуживания приграничной торговли и сделали вывод, что возможности сотрудничества между банками двух стран огромны, и взаимодействие должно идти на разных уровнях и по многим направлениям, особенно учитывая тот факт, что 2006 год объявлен годом России в Китае, а 2007 год - годом Китая в России.
Во время семинара прошла презентация Сбербанка России, на которой китайским партнерам были представлены возможности Сбербанка в целом, а также Дальневосточного банка Сбербанка России и Байкальского банка Сбербанка России. Представители Дальневосточного банка Сбербанка России провели переговоры с делегациями головных офисов Хэйлунцзянского, Суйфэньхэйского и Хэйхэского филиалов Банка Китая и Сельскохозяйственного банка Китая. А также рабочие встречи с представителями Строительного банка Китая и Торгово-промышленного банка Китая.
Основной темой переговоров явились вопросы сотрудничества Дальневосточного банка Сбербанка России с китайскими партнерами в области прямых расчетов и обслуживания внешнеторгового оборота между Россией и Китаем. Также были обсуждены возможности открытия новых корреспондентских счетов в национальных валютах.
ДосьеВ настоящий момент Дальневосточный банк Сбербанка России поддерживает корреспондентские отношения с крупнейшими банками КНР - Банком Китая, Сельскохозяйственным банком Китая, Строительным банком Китая, Торгово-Промышленным банком Китая. Открыто 14 корсчетов: 10 в долларах США (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск); 4 в рублях/юанях (Строительный банк Китая - Хэйхэ - Благовещенск; Сельскохозяйственный банк Китая - Суйфэньхэ - Хабаровск).
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