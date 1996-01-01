Лучегорск получит новый водовод

В минувший понедельник ООО "Лучегорские коммунальные системы" (дочерняя компания ОАО "ДВЭУК-Коммунальные системы") приступило к производству земляных работ, а уже в июле займется прокладкой и монтажом нового магистрального водовода в пос. Лучегорск.

Первая партия труб для строительства водовода общей протяженностью 9,7 километра уже поступила по железной дороге в адрес ЗАО "ЛуТЭК".

Генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК определил социальный проект по обеспечению 27-тысячного населения поселка качественной питьевой водой в круглосуточном режиме как одну из приоритетных задач инвестиционной программы предприятия. В ближайшее время будет доставлена последняя партия груза, суммарное количество труб составит 11,5 км.

Они изготовлены из современных материалов, созданных на основе полимеров. В отличие от металлических, подверженных коррозии, новые конструкции гарантированно сохраняют качество питьевой воды и предотвращают ее потери как минимум в течение 50 лет эксплуатации.

Проблемам с водоснабжением Лучегорска уже порядка 15 лет. Действующий трубопровод проектировался без учета перспектив развития поселка и на сегодня физически и конструктивно устарел. Он был введен в 1976 г., нормативный срок его эксплуатации истек еще 10 лет назад. Нехватка бюджетных средств вынуждала местные муниципальные власти постоянно откладывать его реконструкцию. Сдача в эксплуатацию нового водовода планируется уже к концу текущего года.