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"Дачная амнистия" в действии
Недавно,16 июня с.г., Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла закон о продлении сроков бесплатной приватизации жилья и "дачной амнистии". Последняя вступит в силу начиная с 1 сентября.
"Дачная амнистия" по воле законодателей позволит регистрировать права собственности на земельные участки, полученные дачниками или сельскими жителями под подсобные хозяйства в пользование до введения в силу Земельного кодекса.
Определен новый перечень документов, на основании которых осуществляется регистрация права собственности. Порядок государственной регистрации приватизированных садовых участков значительно упрощен. Так, устанавливается декларативный порядок оформления нежилых помещений - садовых домиков, дач, гаражей, бань. Регистрация этих строений происходит на основании простой декларации владельца этого имущества.
Субъекты РФ в рамках "амнистии" сами будут определять максимальный размер стоимости межевания. А плата за регистрацию земельного участка и недвижимости на нем будет всего 100 руб. - в 5 раз меньше, чем прежде.
В идеале, конечно, все хорошо, но есть вопрос. Дачники - народ горячий, и за точность границ своих кровных участков они и в прежние годы немало пролили крови друг друга, а уж коль дело дошло до установления прав собственности, то предстоит новый виток выяснения отношений. И вот что по этому поводу советуют специалисты отдела геодезии и землеустройства Владивостокского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация".
Ранее на любое садоводческое товарищество делалось общее землеотведение. Как "товарищи" делили участки - это было их внутренним делом, и сегодня трудно сказать, все ли было по справедливости и правильно ли. Правду, наверное, знает разве что председатель, да и он в случае чего ничего не скажет.
За время существования типичного садового общества, конечно, кто-то прихватил участок от соседнего пустыря, отрезал тупик от общей дороги, засыпал часть оврага, потеснил соседа и пр. Если это по условиям "амнистии" признается нормальным, то приватизация дачных участков может идти на основании разбивки, которую для органов регистрации выдает председатель садоводческого товарищества. Но для того, чтобы в будущем не возникало никаких споров, территорию общества по показаниям того же председателя желательно по его разбивке оцифровать и внести в земельный кадастр.
Конечно, делать землеустроительные работы по одному дачному участку - это и чрезвычайно дорого, и неэффективно, потому что земельный спор в таком случае все равно может возникнуть, и тогда все придется переделывать. Выполненные же "пакетом" землеустроительные работы решат вопрос раз и надолго. Попутно может быть сделана работа и по уточнению границ садоводческого общества в целом. Это исключит споры с соседними землепользователями.
Поскольку у каждого дачного участка свой собственник - то или иное физическое лицо, то для приватизации каждого из них надо выполнить отдельное землеустроительное дело. Плюс к нему - техпаспорт на находящиеся здесь же строения, если они, конечно, есть. Если дом на участке из временного стал капитальным, то он и оформляться должен как капитальный.
Стоимость геодезических работ в каждом отдельном случае, конечно, разная. Она зависит и от размеров садоводческого общества, и от его расположения и от многих прочих факторов. Но специалистами "Ростехинвентаризации" она калькулируется на основании государственных расценок принятых для инженерно-геодезических изысканий. А еще они полагают, что здравый смысл подскажет приморским садоводам, что заниматься приватизацией лучше всем обществом сразу, чем решая этот вопрос каждому в отдельности.
Отдел геодезии и картографии филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" Приморского края находится во Владивостоке в Доме строительных организаций на ул. Алеутская, 45, каб. 418, тел. (4232) 400-121. Обращаться - в любое рабочее время.
Здесь гарантируют государственные расценки на все услуги геодезистов. Для отдельных категорий населения (ветераны войн и конфликтов, инвалиды 1-й группы) предлагается гибкая система скидок.
Лицензия № МОГ - 01970 К от 29.01.2004 г. Федеральной службы картографии Лицензия № МОГ - 01969 Г от 29.01.2004 г. Федеральной службы картографии.
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