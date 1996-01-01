Коттеджные поселки - "жилье XXI века"

Современные зарубежные стандарты жизни, которые постепенно утверждаются в России, меняют наши представления в отношении жилья. Все большее число горожан стремятся покинуть шумный и пыльный город и останавливают свой выбор на наиболее благоприятной среде для проживания - пригородных районах.

Что такое коттеджный посёлок и каким мы представляем себе коттедж в этом посёлке? Что мы вкладываем в понятия благоприятное социальное окружение и комфортное проживание? На эти и другие вопросы "ЗР" ответил депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Геннадий ЛЫСАК.

- Геннадий Иванович, что подтолкнуло вас взяться за этот проект?

- Еще в XVII веке итальянский философ-утопист Томмазо КАМПАНЕЛЛА мечтал об идеальном поселении, все жители которого довольны и счастливы, где красивые дома окружает живописная природа, где обеспечена безопасность, созданы комфорт и уют. Идеи известного итальянского философа успешно прижились в капиталистическом мире: в Европе возведение коттеджных поселков с полным набором необходимых коммуникаций, с развитой инфраструктурой практикуется уже более 150 лет. К сожалению, в нашей стране нет соответствующего опыта. Но есть желание, необходимость и спрос. А опыт зарубежных коллег в сочетании с особенностями национального подхода к жилью и комфорту позволяет найти оптимальное решение нелегкой, но важной задачи: жизнь за городом сделать лучше городской.

Занимаясь вопросами комплексного и социального развития Владивостока в 90-е годы, у меня была возможность работать с такими архитекторами, как А. АЛТАЙСКИЙ и А. МЕЧКОВСКАЯ, которые говорили о подобной стройке. Еще в то время они затрагивали тему социального проектирования территорий, на которых можно организовать комфортное проживание. Может, вспомнив прошлое или заинтересовавшись проектами в США, Канаде, Москве, "малой Америке" в Находке, коллектив единомышленников поддержал идею строительства поселка в черте города, где человек, не покидая его пределов, мог бы пользоваться всеми благами городской жизни, создавать и развивать свой мир, на своей земле, в собственном доме.

В самом начале строительства мы обговорили, что у нас не будет клиентов и покупателей, а будут партнеры, на крайний случай - жители и соседи, которые поделятся с нами идеями, как сделать так, чтобы всем здесь жилось лучше, чем где-либо. Свободное общение, обеспечение безопасности в поселке, транспортная доступность (предполагается организовать 5-7 маршрутных автобусов после заселения жильцов) - все должно способствовать реализации этой идеи. Использование принципов самоуправления, выработка с нашим участием правил проживания - все это направлено на обеспечение комфортного проживания.

Наши специалисты постоянно изучают возможности управления подобными поселениями и в России, и в Канаде, и в США. По мере возникновения потребностей мы можем осуществлять корректировку проекта и дополнительно планировать строительство мест общего пользования, детских площадок и т.п. Полноценный отдых для вас и ваших детей, безопасные условия проживания позволяют создать новое сообщество, которое на этой территории будет стремиться к интеллектуальному и духовному развитию. Первые 100 партнеров, которые будут проживать в первом пусковом комплексе, могут рассчитывать при строительстве второй очереди на приобретение домов по себестоимости большей площади и с более совершенным проектом. В свою очередь, мы вправе ожидать от них предложений по совершенствованию строительства, созданию таких условий проживания, о которых они мечтали.

Подтолкнуло нас к строительству поселка и решение администрации Владивостока, которая в целях ухода от однообразия в строительстве предложила рассмотреть другие варианты застройки пригорода.

- Почему за рубежом является нормой переселение в малоэтажные дома?

- В Европе и Америке накоплен большой опыт малоэтажного строительства. Малоэтажные дома занимают там до 80% всего жилищного фонда, тогда как в России - 7-8%. За рубежом малоэтажное строительство развито не только в пригородах мегаполисов и "деревенских" местностях, но и в городах. Такие дома считаются более престижными и желанными, нежели квартиры в многоэтажных домах. Малоэтажное строительство - это благо человечества. Это дома для людей. Именно небольшие дома создают истинную красоту и уют для любого человека. Почему, например, в Китае 5-звездочные отели строят на площади 15 га, а в Фессалониках не разрешают строить более 3-7 этажей. Эти темы можно обсудить в поселке "Радово" на очередном пикнике.

- Геннадий Иванович, почему вы, ваши компании выбрали данный тип строительства домов?

- Мы долго искали нишу в строительном бизнесе, изучали типы, темпы строительства, финансовые возможности населения, потребительский спрос и возможности его увеличения. И группа проектирования будущего, так ее назвали, остановилась на одном варианте из нескольких - канадской технологии каркасного домостроения.

Мы сразу решили поставить каркасы на промышленную основу, заключили договоры на производство стеновых панелей, кровельных конструкций, которые изготавливаются на автоматизированных линиях и проходят испытания в институте ДальНИИС. А затем пошли далее: осуществили сертификацию по международным стандартам качества ISO-9000, организовали подготовку персонала в соответствии с сертификатами ISO. Да, это потеря части нашей прибыли. Но это не скажется на удорожании объектов, а будет способствовать повышению их качества, что вполне, я думаю, в ближайшее время окупится.

На протяжении столетий за рубежом применяется эта технология, и до настоящего момента не утратила своей актуальности. Данная конструкция отличается высокими экологическими и теплосберегающими характеристиками, а также обладает повышенной сейсмоустойчивостью. В настоящее время дома из дерева становятся все более популярными в мире. Деревянные дома строят не только в странах, где это связано с историческим укладом жизни: в Канаде, Скандинавских странах, но и в странах, где дома традиционно строились из камня: в Германии, Австрии, Великобритании. Считается, что в России и Северной Европе, где преобладает холодный климат, деревянное строительство является преимущественным. Следует заметить, что к нам поступают предложения по строительству поселков подобного типа и из стран Юго-Восточной Азии.

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Сегодня прорабатывается проект строительства домов под заказ повышенной сложности. В перспективе мы планируем строительство домов из цельных бревен, стоимость 1 кв. м которых ожидается на 50-70% дороже. Эти проекты позволят уйти от однообразия застройки, улучшить привлекательность проекта и перераспределить средства в пользу тех, кто покупает дома по более низкой цене. Сегодня в мире 85-90% домов строится по вышеуказанным технологиям, и отличаются они только внешней отделкой. Между прочим, при соответствующей отделке дома, построенные по каркасной технологии нелегко отличить от каменных строений. Человек выбирает что лучше. И еще я бы посоветовал спросить тех, кто живет в этих домах на Океанской. Надо на будущее дать телефоны...

- Сегодня многое вкладывается в понятие благоприятное социальное окружение. Какое влияние оказывает окружение на проживание в поселке и как вы сами можете повлиять на выбор окружения, на свое будущее и будущее своих детей?

- Этот вопрос сложный, и мы его отдельно не изучали. Чтобы понять человека, наиболее простой путь - пройти с ним через трудности. Это я людям за их дома не предлагаю. А вот создать структуру, которая бы помогла человеку в жизни, - это возможно. Я с детства мечтал, чтобы приняли один закон: "Мог помочь человеку и не помог - плохо, можешь помочь человеку - помоги, помог - вознагради". Жизнь все равно расставляет все по справедливости.

Для того чтобы у нас все было согласовано, мы вырабатываем основные правила и принципы проживания в посёлке и принимаем их большинством голосов. Кроме того, мы разрабатываем свой герб и гимн. Необходимо сделать так, чтобы посёлок стал благоприятным местом проживания, куда тебя тянуло вернуться. Хотелось бы, чтобы каждый приложил усилия для того, чтобы жизнь в посёлке сделать еще лучше, осознавая, что он делает это для себя.

Мы живем не на острове, а в сообществе таких, как и мы, и отношение к людям возвращается к тебе. Если ты к людям с добром, то и люди тебе тем же ответят.

Говоря о соседях, можно сказать, что они бывают разные, но сосед не может быть недругом, если он даже относится к вам негативно. Мы двигаемся вперед не только благодаря улыбкам, но этому движению помогают и негативные эмоции, и часто бывает так: чем более ненавистен сосед сегодня, тем больше хорошего он сделает для тебя и окружающих завтра.

Что касается детей, то в жизни их не выбирают, они рождаются такими, какие они есть, и, как правило, хоть немного лучше нас. Это мы на них взваливаем все свои грехи и недостатки.

В отношении окружающих в Библии сказано: "Если хочешь быть богатым - найди себе друга богатого". В этом изречении заложен большой философский смысл: никогда богатство у порядочных людей не определялось количеством денег.

Было время, мы на заводах просили добросовестных работников, чтобы они привели нам тех, кто, по их мнению, достоин работать в нашем коллективе. Это были своего рода поруки, гарантии. Это был хороший опыт. В отношении ваших соседей можно сказать то же самое. В ваших интересах найти себе соседа. За это вы получите ещё и вознаграждение.

- Как помочь самому себе в улучшении собственной жизни и в развитии своего бизнеса, стать своего рода партнером?

- В партнеры не напрашиваются, ими становятся при определенных условиях. Вы можете с исполнительной дирекцией заключить договор по обустройству территории, предложив свой проект. Вам компенсируют стоимость предложений, если их признают достойными. Если вы приобрели дом с перспективой приобретения следующего, вас можно рассматривать в качестве партнёра. Партнером в улучшении собственной жизни можно стать, оказывая содействие в создании гармоничного образа жизни в поселке, общественной и миссионерской деятельности - в общем, в любой во благо людям.

- Геннадий Иванович, можно ли рассматривать власть как партнера в развитии поселений, духовного и экономического потенциала среды и бизнеса в целом?

- Сегодня власть, как рачительный хозяин, решает многие вопросы: от расширения дорог до строительства коттеджных посёлков. Власть, занимаясь вопросами жизнеобеспечения, понимает, что часть расходов в решении той или иной проблемы люди берут на себя. Власть, осознавая духовное и культурное развитие людей, созданные ими условия для восстановления здоровья, приветствует такие действия.

Любой человек понимает, что на природе лучше дышится, думается, и размышляет: "Дом я построил, но мне необходимо, чтобы он был ещё лучше. А для этого мне нужно зарабатывать еще больше". Таким образом, мы создаем механизм развития собственников недвижимости и земли совместно с властью.

Застройщики всегда были заинтересованы, чтобы власть четко определяла правила игры. Каким образом можно заинтересовать власть в развитии поселений? Чтобы власть Вас услышала, необходимо заявить о себе. А что заявить - надо подумать.

Вам не надо просить тепло - у вас есть бойлер. Вам не надо просить электроэнергию - у вас есть дизель-генератор. Вам не надо просить ремонта дороги - и этот вопрос можно решить, например, с соседом. Во всех случаях нужно быть взаимно вежливыми, встречаться и уметь договариваться. Вполне разумным можно считать и обращение к власти с просьбой оказать помощь в тех вопросах, которые вы не в состоянии решить самостоятельно (скорая помощь, милиция, пожарная служба). Вместе с властью необходимо отрабатывать и формы взаимодействия. Это касается внешней атрибутики поселка (флаг, гимн, герб). Ведь символы, знаки, различная атрибутика всегда оказывали воздействие на людей. Но, похоже, мы забыли про это. Национальная одежда, атрибутика у народностей Китая, бурятов вызывают чувство гордости за этих людей. Все это придумано в древности и не потеряло своей актуальности сегодня. Так зачем же нам отказываться от того, что доступно нам по средствам. Я считаю, что символика способствуют объединению тех, кто живет в поселке, делает его живым сегодня, завтра и в обозримом будущем.

- Геннадий Иванович, почему, на ваш взгляд, люди, проживающие в поселке, более успешны?

- Для человека, который живет в пригороде, город является лишь местом реализации его амбиций, а полноценно восстанавливаться для следующего рабочего дня он предпочитает за городом. Проживая за городом, вы нисколько не проигрываете в уровне комфорта и при этом значительно выигрываете в плане здорового образа жизни. Экологическая составляющая особенно важна для семей, у которых есть дети, - с самого детства они живут на природе, что благоприятно сказывается не только на их здоровье, но и на развитии.

Не знаю, как у других, но у меня, когда я нахожусь в квартире, новые мысли приходят очень редко. Да и здоровья не прибавляется. Но у человека, проживающего в отдельном доме, ходящего босиком по приусадебному участку, больше умиротворения, он более спокоен, отвлечен от тех мыслей и забот, которые он ощущал на работе. Недаром говорят: - "Смени обстановку, проветрись!". Это уже сделал тот, кто приехал с работы в поселок.

- Каково мнение экспертов, специалистов по данному вопросу?

- Ничто не вечно под луной. Люди сами решают свои проблемы. Но если кто-то пытается им помочь и это совпадает с их желанием, то люди воспринимают это с пониманием. Лучшими помощниками в этом вопросе могли бы быть люди, которые сами проживают в подобных домах в загородных поселках. Но у нас их слишком мало. Поэтому я бы посоветовал, учитывая мнение этих людей, принимать решение самим. "Думайте сами, решайте сами..." - поется в известной песне. Но в этом случае, если вам предлагают вариант "Радово", вы выигрываете дважды, а вот сколько - это вопрос.

Во-первых, на стоимости земли, которая растет в цене очень быстрыми темпами, и более вероятно, что со временем с учетом развития малоэтажного строительства она будет составлять 30 - 40% от стоимости проекта, в то время как сейчас она обойдется вам не дороже 10%. Во-вторых, вы выигрываете на стоимости строения, цена на которое в год увеличивается более чем на 25%.

Так что можно сказать, что ваши проценты и кредиты будут возмещены. В общем, это обычный процесс по получению доходов от вложения средств в недвижимость. Но риски были, есть и всегда будут. И даже в городе Владивостоке имели место эти случаи. В нашей стране дом на земле со степенью готовности менее 50% никто вам не предложит и не оформит. В Китае же степень готовности принята равной 30%.

Наш поселок небольшой, и мы продаем конкретный дом, построенный на конкретном участке. В дальнейшем вы вправе, руководствуясь правилами проживания в поселке и действующим законодательством, принимать участие в улучшении своего проживания. Конечно, не мешая процессу строительства в целом и другим собственникам.

Одним словом, загородное малоэтажное жилье - это разумное сочетание отдыха на природе и современного комфорта. Одной из основных тенденций в области малоэтажного строительства является создание подобных загородных резиденций в рамках коттеджных поселков, которые часто называют "жильем XXI века".