С места в барьер

Считанные дни остались до старта кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Приморского края четвертого созыва. Даже комитет в ЗС ПК уже отзаседал, приняв решение о назначении даты выборов, которая, вообще-то, установлена для всей России, однако соблюли необходимую формальность. Но главной интригой остались поправки в Избирательный кодекс края, по поводу которых "ломались копья", покуда бывшие "аграрии" не слились с "единороссами" в политическом экстазе - как сказал бы президент.

Победа одержана, фракция "Единой России" добилась желаемого, проведя почти все свои поправки, кроме размера избирательного фонда и залога, где пришлось уступить. Но к чему была эта борьба, с какой целью депутаты от партии власти добивались 7% барьера, закрытости партсписков, досрочного голосования и "снятия" кандидата "против всех"?

В целом ситуация легко объяснима: не секрет, что досрочное голосование может быть легко использовано и как инструмент фальсификации, и как способ достижения нужного результата через добровольно-принудительное голосование избирателей, зависимых от власти. Тем более не секрет, что это инструмент власти, но не оппозиции - недаром эти методы стыдливо зовут "административным ресурсом".

Вероятно, из этой "оперы" и повышение проходного барьера до 7% - тем самым малые политические силы заведомо ставятся в проигрышное положение. Размер фонда и залога - не что иное, как имущественный ценз, говорящий о том, что бедным во власти делать нечего. И в ту же строку лыко - закрытые партсписки, когда оглашаются лишь первые три кандидата, которые выступают "свадебными генералами", сверкая сугубо положительным имиджем: за их блеском во власть могут пройти люди с не такой безупречной репутацией. Наконец, строка "против всех", устранением которой из бюллетеней озаботились не только краевые парламентарии, но и Госдума.

Свидетельствует ли это, что партии власти нужна не просто победа, а безоговорочная, в традициях СССР, где на любых выборах с результатом 99% побеждали кандидаты "нерушимого блока коммунистов и беспартийных", которым и альтернативы-то не было?

За комментарием с партийной точки зрения "ЗР" обратился к Леониду ПРЕМИНГЕРУ - известному предпринимателю, возглавляющему группу компаний "Вестфалия", и "единороссу" со стажем, который руководит партийной организацией в Первомайском районе Владивостока. Леонида Борисовича острый вопрос не смутил:

- Обратившись к истории, мы можем легко разграничить демократические методы от тоталитарных. Когда-то действовавший демократический институт законодательной власти - Учредительное собрание - был попросту разогнан партией большевиков: у них, видите ли, "караул устал". И матрос Железняк, с аргументом в виде "маузера", открыл эпоху диктатуры пролетариата. Мы семь десятилетий с лишним учили этот урок, достаточно, чтобы сделать выводы. А то, что происходит в Приморье сейчас, не из этой "оперы", как вы выразились, преподнося вашу точку зрения.

Почему досрочное голосование? Просто потому, что это не противоречит действующему закону и актуально для нашего края: у нас люди ходят в моря, на промысел, многие ездят регулярно за границу по делам, выезжают в другие регионы.

И человек, отсутствующий в Приморье в день голосования, будет лишен своего конституционного права. Почему так должно быть? Только потому, что "всем известно" о фактах фальсификаций много лет назад? Простите, но "всем известно" - это не аргумент. Тем более такой формулировкой заведомо огульно обвиняются в преступном умысле сотни членов избирательных комиссий.

Далее, почему 7-процентный проходной барьер. Известно ли вам, сколько у нас партий? Вернее, региональных отделений политических партий и движений российского масштаба? Я вам доложу: тридцать одно! Хорошо, если избирателям известен хотя бы десяток из них. Если установить, к примеру, барьер в 1%, то попасть в ЗС получат шанс даже весьма экзотические объединения - пусть всего по одному представителю, зато от дюжины партий. В крае 1450000 избирателей, если на выборы придет половина из них, то 1% - это 7-8 тысяч голосов. Эффективно ли будет работать такой представительный орган власти или будет напоминать цирк?

На Украине через три месяца после выборов не могут договориться всего трое политических союзников, а если у нас в ЗС будет 15 разных сил? Это даже не лебедь, рак и щука, а гораздо хуже. Поэтому разумным представляется, чтобы на реальную власть претендовали именно реальные политические силы, известные. Нет препятствий созданию блоков на основе общности идей, программ. И если партия соберет 50 тысяч голосов при явке хотя бы половины избирателей - это основание для доверия. Необходимо и достаточно.

Что касается размеров избирательных фондов для партий и кандидатов, а также размеров залога, то это вопрос не принципиальный - речь не о цензе, а о весе политической силы, претендующей на власть. Серьезному кандидату достаточно иметь сторонников, готовых его поддержать с миру по нитке. Но это, повторюсь, не принципиально. Как и вопрос об открытых или закрытых списках.

Сейчас никому не надо объяснять, что такое "черный PR", как газетной статьей или телепередачей можно испортить репутацию, даже если в ней на 10% правды будет 90% клеветы. Опровергнуть ложь, привлечь к ответу клеветника - процесс длительный, дольше скоротечной выборной кампании, а кандидат из списка становится мишенью, он уязвим. И закрытость списка - это форма защиты. Ведь правила одни для всех, и не одна лишь партия власти "закрывает" списки. А кто в них и чего эти люди стоят как депутаты - будет видно по их работе. Это ведь не список выезжающих за границу без досмотра чемоданов, а остающихся здесь, в Законодательном собрании, на виду.

Наконец, о протестном голосовании, о строке "против всех". Если кто-то из имеющегося политического спектра не смог выбрать "цвет" по своему мировоззрению, то ему не стоит и беспокоиться - не надо даже идти на участок: лежи на диване, смотри телевизор, читай прессу, расширяй кругозор, чтобы хоть к следующим выборам дозреть до гражданской позиции. Выборы - для неравнодушных, кто знает, что делает и почему. Кто свой голос отдает осознанно. А желающих банально срывать выборы, признавать их результаты недействительными и повторять до бесконечности - таких "доброжелателей" хватает и внутри страны, и за ее пределами. Нам с ними не по пути, мы идем работать, а не балаган устраивать, и помогать реализовывать уже обкатанные сценарии мы не намерены.

Наша цель - победа. Общая, для всей России. Которая будет сильной и единой.