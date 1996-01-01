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Офис мобилизовался
Идеология коммуникационных компаний направлена на внедрение изящных технологических решений в агрессивную и динамичную среду современного бизнеса. Показательный пример - новые услуги лидеров рынка сотовой связи, призванные расширить доступ сотрудников компаний к электронной почте и повысить оперативность принимаемых решений.
- Первоочередная задача, которую мы решаем, - мобильность наших абонентов, - утверждает начальник отдела управления базами данных и внедрения новых услуг ОАО МТС Макрорегиона "Дальний Восток" Марина ГРЕБЕННИКОВА. - Телефон в руке делового человека - это уже не только голосовая связь, это возможность наиболее эффективно использовать временные ресурсы, мгновенно реагировать на изменение ситуации, учитывать самую актуальную информацию при принятии решений.
Мобильная почта
"Офис онлайн", одно из новых предложений для корпоративных клиентов МТС, позволяет синхронизировать почту на своем смартфоне, коммуникаторе или карманном компьютере, а также на удаленном рабочем компьютере. Вы уезжаете из офиса, получаете письма на карманный компьютер, а когда возвращаетесь на рабочее место, увидите ту же картину, что и на мобильном устройстве.
То же самое касается и адресной книги - если вы добавили нового адресата в свой смартфон, то этот же контакт появится в адресной книге почтовой программы на рабочем компьютере. Аналогичная картина и с планировщиком Outlook. Секретарь в офисе заносит данные о встречах в программу - все немедленно появляется в смартфоне.
- Такая оперативность, безусловно, полезна для тех компаний, сотрудники которых часто бывают в командировках или на выезде, но при этом нуждаются в оперативном реагировании на входящую корреспонденцию, - говорит г-жа Гребенникова. Да и в пределах города, стоя в пробке или в перерыве между встречами, можно решить массу вопросов без привязки к рабочему компьютеру.
Мобильная корпоративная сеть удачно дополняет "Офис онлайн" и позволяет получить удаленный доступ к корпоративной сети по защищенным каналам передачи данных. Абонент МТС через сотовый телефон может подключаться с ноутбука (и не только) к внутренней сети своей компании и работать с документами, базами данных, сетевыми ресурсами, как и на офисном компьютере. При этом можно управлять уровнем доступа к корпоративной сети для разных категорий сотрудников.
"Для сотрудника все будет выглядеть так, будто он и не покидал рабочего места, - комментирует Марина Гребенникова. - У него будет доступ ко всем базам данных компании, ко всем сетевым дискам, открытым для общего пользования. Такая услуга интересна и для банков: ведь зачастую банкоматы устанавливаются в таких местах, где трудно обеспечить надежное соединение по телефонным линиям. Технология, предлагаемая МТС, позволяет поставить банкомат хоть "в чистом поле".
Работает везде
Обе услуги, как "Офис онлайн", так и "Мобильный доступ в корпоративную сеть", работают везде, где есть сотовая связь. Сегодня технология GPRS, с помощью которой и стало возможным предоставлять подобные сервисы, внедрена по всей сети компании "Мобильные ТелеСистемы".
Причем тарифы на передачу данных одинаковы по всей России и равны тарифу в "домашней" сети. Никаких дополнительных настроек телефона не требуется. Настроив телефон один раз, абонент пользуется "ручными" технологиями во всей зоне действия мобильной сети МТС в России.
"Мы упростили роуминговые тарифы для GPRS, - сообщила Марина Гребенникова.- Удобство заключается в том, что весь мир поделен на пять зон и стоимость единая для каждой зоны". Кстати, для GPRS-роуминга за границей тоже не требуется никаких дополнительных настроек. На отдыхе в Таиланде я с той же легкостью получил доступ к корпоративной сети, как из дома во Владивостоке.
Быстрее, выше, сильней
Компания "Мобильные ТелесСистемы" не останавливается на достигнутом. Потребности клиентов растут, и той скорости передачи данных, которую может обеспечить технология GPRS, уже бывает недостаточно. Поэтому начинается внедрение улучшенного варианта этой технологии - EDGE (англ. - Enhanced Data Rates for Global Evolution), можно перевести как "улучшение скорости передачи данных для эволюции GSM-стандарта". Технология позволяет увеличить скорость приема и передачи данных в 3-4 раза. Внедрение и тестирование EDGE во Владивостоке уже завершается, а со временем технология будет действовать по всей сети МТС в Приморском крае.
Марина Гребенникова: "Новые услуги у нас появляются в тесном взаимодействии с абонентами. Мы проводим встречи с корпоративными клиентами в формате делового завтрака, где рассказываем про современные технологии, предоставляемые МТС, и узнаем, чем еще мы можем помочь абонентам в ведении и развитии бизнеса".
По просьбам ряда корпоративных клиентов в МТС разработали систему телебанкинга, которая позволяет информировать клиентов банков о движении средств на лицевых счетах. В эпоху глобализации и интеграции выигрывают стратегии, способные решать частные вопросы. Именно индивидуальный подход, готовность компании найти ответ на твой вопрос и удовлетворить именно твою потребность определяют ее успех на рынке.
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