Извозчик для авто

Ежедневно порт Владивосток обслуживает десятки судов со всех концов света. На причалах торгового порта кипит работа портальных кранов: идет разгрузка очередной партии прибывших из Японии автомобилей. Уже более 15 лет для многих судоходных компаний автоперевозки стали основным источником доходов.

С переходом на рыночные рельсы в конце 80-х - начале 90-х обнаружилось, что флот, принадлежавший различным ведомствам, приносит своим владельцам колоссальные убытки. Резко сократились объемы работ научных судов ДВО РАН, вспомогательного флота ВМФ, пассажирских лайнеров ДВМП. Начался процесс смены судовладельцев. Часть пароходов была продана бывшими собственниками, а часть сдана в долгосрочную аренду.

И большинство из них вместе со сменой хозяина сменили и профиль деятельности, став автомобильными извозчиками. Так сошла с Курильских линий затонувшая полтора года назад "Антонина Нежданова", спустил военно-морской флаг ВСГ сухогруз "Еруслан", покинули научно-исследовательские воды знаменитые "академики". У всех на борту появились новые пассажиры - автомобильные дилеры, продавцы подержанных иномарок с рынка "Зеленый угол".

Сегодня доставкой автомобилей из Японии занимаются несколько десятков судов самого различного класса. Самым комфортабельным считается пассажирский теплоход "Русь", принадлежащий Дальневосточному морскому пароходству и находящийся в бербоут-чартере у компании "Владистар". Это судно было построено в 1986 г. в Польше. Его длина - 140 метров, водоизмещение 12 тыс. тонн, оно может взять на борт до 500 человек (включая экипаж). Сначала "Русь" была круизным лайнером для советских трудящихся, а потом стала автомобильным перевозчиком. Благодаря вместительному грузовому отсеку и наличию аппарели, позволяющей загонять машины на борт судна своим ходом, "Русь" превратилась в весьма популярный у автодилеров пароход. С 1993 г. она курсирует между Владивостоком и портом Фусики близ японского города Тояма, снискавшего себе славу Мекки подержанных японских машин.

Пассажиров на "Русь" привлекает туристическая компания "Бизнесинтурсервис". Стоимость путевки в этой компании, ориентированной на автоперевозки, зависит от количества автомобилей, планируемых к погрузке. Например, если дилер заявляет, что повезет 10 машин, путевка будет предложена ему за $ 250, а одно машино-место обойдется в $ 550. Оформление визы в Японию потребует еще $ 150. На "Русь" можно погрузить более 300 автомобилей, но представители "Бизнесинтурсервиса" говорят, что если мест на всех не хватит, они фрахтуют своим клиентам дополнительное грузовое судно. В Тояме действительно бывает довольно много российских пароходов, и туроператоры в состоянии решить между собой вопросы по отправке автомобилей.

Например, компания "Галатея-тур" грузит машины своих клиентов на лесовоз с говорящим названием Forester. "Форестер" возит в Японию лес, а вывозит автомобили. По аналогичной схеме работают и другие перевозчики. Так, небольшой сухогруз "Голдобин" водоизмещением 1262 т также грузится во Владивостоке лесом. Он доставляет его в Ниигату, а оттуда возвращается с автомобилями. На борт берет до 130 машин.

Среди туроператоров подобные пароходы не пользуются особой популярностью, так как их пассажировместимость составляет всего 10-15 человек. В рейсы за машинами на небольших судах ходят, как правило, дилеры со стажем, знающие поименно весь экипаж, давние и постоянные клиенты японских авторынков. У многих есть паспорт моряка, и в судовой роли они значатся как члены экипажа.

Раньше на заработки в Японию за автомобилями ходили даже малые рыболовные сейнеры, но, после того как власти Страны восходящего солнца в 2002 г. ввели ограничения на погрузку автомобилей на рыбацкие суда, их использование в качестве перевозчиков практически сошло на нет.

А вот научно-исследовательский флот ДВО РАН пока находит себе работу в сфере автобизнеса. Хотя, по словам начальника управления НИФ ДВО РАН Дмитрия Мудрова, перспектив у научных судов на этом направлении нет: "Сейчас на линиях все большей популярностью пользуются специализированные паромы-автовозы, и мы не можем составлять им серьезную конкуренцию. Скорее всего, в ближайшем будущем нам придется покинуть этот рынок".

Паромы-автовозы действительно заходят во Владивосток, но гораздо чаще их можно встретить в порту Восточный. Например, судно с русско-японским названием "Приморье-мару". Среди автодилеров считается, что его рейсы удобны своей географией: судно посещает южные японские порты и крупные порты западного побережья, такие как Кобе, где очень большой выбор коммерческой автотехники. Погрузка и выгрузка на паром осуществляется своим ходом, что значительно быстрее и дешевле погрузки кранами. Судя по всему, на использование судов такого типа (ро-ро) вскоре перейдут большинство автопродавцов.