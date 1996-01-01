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"Таун-хаус" для молодой семьи
Благодаря ему, значительное улучшение жилищных условий для многих тысяч россиян перестает быть несбыточной мечтой. Безусловно, у проекта есть и сложности. Например, процентные ставки по ипотечным кредитам еще слишком высоки.
Это обстоятельство становится серьезным препятствием для граждан, желающих приобрести новую квартиру или дом. Однако нет таких барьеров, которые нельзя преодолеть, если есть сильное желание и упорство в достижении цели. А в том, что в данном случае все эти факторы присутствуют, сомневаться не приходится. Это доказывают примеры взаимовыгодного сотрудничества власти и финансистов в различных регионах страны.
Так, например, власти Кубани разработали собственную краевую программу "Молодой семье - доступное жилье". А реализуемый в активном сотрудничестве со Сбербанком проект "Улица молодая" позволяет его участникам обзавестись квартирами не в старых домах, а в комфортабельных новостройках. Участвующей в проекте супружеской паре гарантируется выплата 170 тысяч рублей субсидии. Сбербанковский кредит "Молодая семья" выдается дольщику, если тот в состоянии оплатить 10% стоимости жилья. А строительной фирме поступление средств гарантируется еще и договором субсидирования между муниципалитетом и покупателем квартиры.
Впервые эта схема использовалась при строительстве 30-квартирного дома для молодых семей в Гулькевичском районе. Сегодня в Приморско-Ахтарске возводится 20-квартирный пятиэтажный и 12-квартирный двухэтажный жилые дома, которые будут полностью заселены молодыми семьями. В третьем квартале начнется строительство в еще нескольких муниципалитетах. В Староминском районе - 33-квартирного трехэтажного дома, в Ейске - 72-квартирной пятиэтажки с шестым мансардным этажом, в Славянске-на-Кубани - жилого комплекса, состоящего из семи индивидуальных коттеджей по типу "таун-хаус". А в Архипо-Осиповке молодым семьям предназначено 20 из 40 квартир нового жилого дома.
В Якутском отделении Сбербанка молодым и не очень молодым гражданам предлагают две накопительные схемы улучшения жилищных условий. Работают они довольно просто. Сначала гражданин копит на своем целевом счете в банке средства, а затем инвестирует их либо в будущее строительство, либо в приобретение готового жилья. Если этих средств окажется мало, чтобы сразу купить квартиру или дом, на недостающую сумму банк будет выдавать кредиты. Что интересно, накопленные средства клиент банка по своему желанию может забрать в любой момент, причем без объяснения каких-либо причин.
Выступая недавно перед Федеральным собранием, президент поставил задачу: за два года снизить ставки по ипотечным кредитам, а общий объем этих кредитов увеличить почти в три раза - до 260 миллиардов рублей. Как свидетельствует практика сотрудничества местных властей с лидером рынка ипотеки - Сбербанком, такие перемены к лучшему вполне реальны.
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