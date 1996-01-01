Бизнес - мощная сила

9 июня состоялась конференция некоммерческого партнерства "Союз в защиту ДВ предпринимательства в торговле и промышленности". Как отметила в докладе член Совета "Союза" Марина КОСТИНА, за три года организация, призванная защищать экономические интересы предпринимателей, стала действительно мощной.

Досье "Союз в защиту ДВ предпринимательства в торговле и промышленности" в настоящее время насчитывает 4249 членов, из которых 2260 - предприниматели, осуществляющие свою деятельность на торговых объектах ЗАО "Али". Остальные - представители малого и среднего бизнеса Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, Камчатки.

Основой деятельности союза в самом начале стали первичные организации, созданные на крупных торговых объектах - рынках и торговых центрах ЗАО "Али". "Первички" возглавили наиболее успешные предприниматели, пользующиеся авторитетом среди коллег и способные выражать их интересы. Стало хорошей практикой, когда руководство ЗАО "Али" советуется с предпринимателями рынков и торговых центров, чтобы выяснить, например, их точку зрения по поводу реконструкции торговых точек, строительства новых павильонов.

Союз и ЗАО "Али" создали рабочую группу из представителей предпринимателей, экономистов, юристов, управленцев. Они совместно провели анализ ситуации по организации рыночного бизнеса в городе, конкретных микрорайонах, просчитали экономический результат и окупаемость вложенных средств. Такой подход оправдывает себя. Рынки развиваются динамично и быстро. Заинтересованные в расширении бизнеса предприниматели с удовольствием поддержали как намечаемые, так и реализуемые сегодня проекты. В частности, на рынках МТЦ "Выборгский", "Судоверфь", "Депо-2", "Красная речка", "Южный". Многие уже сегодня готовы вложить собственные средства, чтобы сделать свои рынки и торговые комплексы более комфортными и цивилизованными.

Союзу приходится делать очень много, чтобы защитить интересы предпринимателей. Например, бороться с чиновничьим беспределом. Показательными в этом смысле являются действия союза в противостоянии с мэрией Хабаровска, решившей построить в краевом центре китайский торговый центр "Азия".

"Администрация города вместо того, чтобы нам помогать, сама выступила в роли предпринимателя, - признался в своем выступлении исполнительный директор союза Семен ПОДРУЛЬ. - Получается, что на стороне наших конкурентов - могущественный административный ресурс. Такую политику иначе как уничтожением предпринимательства не назовешь".

Представлявший на конференции городскую администрацию заместитель мэра Сергей КАЗАЧЕНКО попытался реабилитировать власть. "Решение о строительстве центра "Азия" не при мне принималось, но городская администрация имела в виду собрать китайцев в кучу, обложить их налогами, - оправдывался Казаченко. - СОКОЛОВ (мэр Хабаровска. - Прим. авт.), конечно же, налагает бремя на предпринимателей, требуя, например, содержать территорию в порядке. Но если бы он просил на даче у себя дорожку отсыпать, тогда это была бы коррупция, а так все ж для города!"

Впрочем, присутствующие в зале этой пламенной речи так и не вняли, и в благие намерения городской администрации не поверили. Слишком велико пока недопонимание между властью и бизнесом. "Мы крайне заинтересованы в том, чтобы мнение предпринимательства учитывалось органами местного самоуправления и органами государственной власти при принятии решений, - сказано в отчетном докладе. - В связи с чем возникла необходимость в организации лоббирования наших интересов при принятии властных решений, включении наших представителей в коллегии министерств, департаментов, избрания их в представительные органы города и края".

У союза впереди очень много работы. На сегодняшний день предпринимательские объединения Дальневосточного региона слишком разобщены. А это, как известно, снижает эффективность противодействия попыткам чинить препятствия бизнесу.

Союз собирается наладить тесное сотрудничество с другими объединениями, профсоюзами, партиями, движениями, разделяющими его цели и задачи. В частности, на конференции прозвучало предложение более тесно работать совместно с Хабаровским объединением промышленников и предпринимателей. А председатель Хабаровского объединения автотранспортников Виктор ШПАКОВ преложил размещать рекламу деятельности членов союза на бортах городского транспорта.

Союз собственным примером доказал, что бизнес - это мощная сила. И со временем, судя по всему, она будет еще серьезнее.