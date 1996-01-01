"Море работы" захлестывает геодезистов

Российские законы о земле за последние несколько лет подготовили базу к серьезным изменениям в земельных отношениях между собственниками, пользователями и государством. Появление земельных кадастров вообще, и в частности кадастров поселений, выводит земли из "черного" оборота, выявляет нецелевое их использование, ставит острые вопросы их принадлежности. При этом практически в каждом отдельном случае обязательно возникают довольно "больные" дополнительные: "А в тех ли границах находится мой личный участок? Не отщипнул ли от него толику сосед справа или соседка слева? И т.д.".

Понятно, что на все вопросы невозможно ответить в одном газетном материале. Тем не менее с помощью весьма компетентного специалиста - начальника отдела геодезии и землеустройства филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю Александра РЫБАКОВА - "ЗР" поясняет суть той новой работы, которую геодезисты сегодня начали проводить на селитебных территориях.

Что делалось на глазок, проверят приборы

История предоставления участков земли в приморских селах писалась в разное время не только чернилами, но и кровью, и те документы, которые сегодня имеют граждане селяне на руках, являются серьезным подтверждением их законных прав.

Однако земельные участки, которые выдавались чуть более или чуть менее века тому назад по поселковым книгам, никогда не были зафиксированы в каких-либо графических геодезических материалах. Регистрирующая запись изначально сводилась, например, к тому, что "такому-то селянину в постоянное пользование данным решением выделено 5 десятин земли за Николиным оврагом". Затем записи стали "подробнее". В них отмечалось, что участок находится приблизительно по такому-то адресу, в таком-то районе, давались его площадь и описание, сделанное тогдашним районным землемером. А поскольку для обмера площадей он пользовался нехитрой "рогулькой", то "шаг за шагом" в его измерения вкрадывались погрешности. В итоге - нынешние землевладения достаточно спорны. Включение их в земельные кадастры поселений, на основе которых должны производиться налогообложение и прочие операции с землей, требует уточнения границ и площадей.

Максимально допустимая погрешность вычислений нынешних "землемеров"-геодезистов не должна превышать 10 кв. см на 1 кв. метр. А основная их работа сегодня сводится к формированию новых пакетов документов, которые делают владение или же пользование земельными участками законным на основе норм нового землеустройства.

А новые нормы, в частности, требуют, чтобы участок был обмерен с помощью современных высокоточных приборов, разграничен и в оцифрованном виде занесен на учет в земельную кадастровую палату края.

Технология прописана

Все геодезисты, районные либо городские, работающие индивидуально либо представители организаций разных форм собственности, подконтрольны и взаимодействуют с Земельным комитетом Приморского края, который возглавляет Владислав ШИЛЬНИКОВ. Перед ними сегодня поставлена следующая задача: для создания новой топографической основы поселений поэтапно произвести ряд геодезических работ, подключая для этого т.н. административный ресурс, то есть соответствующие постановления глав администраций районов и городов.

Ход этих работ зависит от активности заказчиков. А она помимо понимания землепользователями того, зачем им это надо, требует еще и ясности "прописанной процедуры". Сводится эта ясность к следующему: изначально заказчик приходит в местный земельный комитет и делает заявку на первый этап работы - топографическую съемку земельного участка профессиональным геодезистом. Съемка должна дать полную картину землевладения - его площади, рельефности, обязательно показать соседство в пределах 20 метров по периметру и пр.

Результаты топосъемки сдаются заказчику, и далее он должен заказать в этой же организации работы по второму этапу - выполнить землеустроительное дело. В него заносятся описание границ и точная электронно вычисленная площадь участка. По результатам землеустроительного дела участок вносится в земельный кадастр, ставится на учет, ему присваивается номер, и заказчику выдается его кадастровый план.

На основании кадастрового плана участка администрация села или города выпускает постановление, которое служит основанием для оформления права собственности в органах юстиции, арендного или иного права. Право собственности непременно регистрируется в филиалах Главного управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю. Сейчас вся эта работа практически только-только начинается.

В городе - свои границы

Если земля в селе чаще связана с хозяйственной деятельностью частника, то в городе основные пользователи - коллективные юридические лица. В том числе, например, ТСЖ, которые должны осуществлять "суверенитет" придомовой территории в границах, которые некогда были определены проектом строительства дома. Когда рядом с ним начинается строительство какого-либо нового объекта, то нередко стоит спросить: а не нарушены ли этим новым строительством "проектные" границы существующего землепользования и не приведет ли это к ухудшению условий проживания объединившихся в товарищество собственников? Ответы на этот и другие вопросы можно получить после кропотливой работы землепользователей.

На днях во Владивостоке прошел конкурс на землеустроительные работы по городу. В нем приняли участие, пожалуй, самые опытные коллективы геодезистов Приморского края. Победителю предстоит большой труд, включающий уточнение границ земельных участков, их целевое назначение и использование, определение землепользователей и пр., что обязательно будет отражено в землеустроительных делах, которые должны содержать точные площади участков, быть оцифрованными и внесенными в кадастр. Соответственно с этой точной, а не приблизительной площади землепользователи должны будут платить налоги или же арендную плату.

Аналогичные мероприятия по землеустройству будут проводиться и по другим городам края.

- Сегодня большой объем геодезических работ предстоит и по крупным предприятиям, - говорит Александр Рыбаков. - В том числе и по "сетевикам". Для них мы предлагаем делать все в комплексе "под ключ". Любое оформление прав на недвижимое имущество и землю начинается с землеустройства - топографической съемки и землеустроительного дела. А дальше выполняется проект границ, инициируется получение кадастрового плана и свидетельства права, постановка на регистрационный учет в органах юстиции.

Попутно специалисты филиала "Ростехинвентаризации" по Приморскому краю проводят паспортизацию объектов их недвижимости в пределах участков земли, по которым проводятся землеустроительные работы. Сил на это в организации хватает, а предприятиям это, конечно же, удобно, поскольку им достаточно обратиться в одну инстанцию, а не в пять, чтобы в результате относительно бесхлопотно и быстро получить свидетельство на право собственности. Кстати, со всеми этими инстанциями у филиала есть соответствующие соглашения.

Качество определяется приемкой

Нередко у заказчиков возникают сомнения в качестве выполненных геодезистами работ. Действительно в их деятельности имеется немало погрешностей. Проблема качества сегодня довольна актуальна для сообщества геодезистов Приморья.

Работа профессионалов не должна вызывать сомнений. Сомнения же отметаются на уровне утверждения результатов их работ. Так, топосъемку принимает и согласовывает орган районной или городской архитектуры. Специалисты проверяют результаты по уже имеющимся материалам, и если она сделана неправильно, то точки оцифровки не совпадают с картографическими материалами. В таком случае работа бракуется и в руки заказчика не попадает. Если же она принята, то, безусловно, качественна.

Есть совет: не гнаться за дешевизной

Работы по топографической съемке земельного участка и оформлению межевого дела во Владивостоке для частного лица стоят примерно 9 тыс. руб., в других городах и районах - 4-4,5 тыс. Однако "демпинговая цена" на периферии не гарантирует, что комплекс геодезических работ там выполняется правильно и полностью, без "исключения каких-то формальностей". А это - непременный риск заказчика, и при каком-нибудь судебном разбирательстве его документы могут быть бессильными.

Надо понимать, что геодезист выполняет сложную интеллектуальную и физическую работу с выездом на место в любое время года. Собранные материалы требуют тщательной обработки стационарно. Кстати, одно рабочее место геодезиста сегодня стоит около $20 тыс. Только один современный прибор, с которым надо работать, обходится более чем в половину этой суммы. К этому надо добавить хороший компьютер, специальные к нему программы, соответствующее дополнительное снаряжение.

В ближайшее время цены на услуги геодезистов, вероятно, еще подрастут, потому что землеустроительное дело пополнилось рядом новых требований, усложнилось, а это непременно повлечет рост себестоимости производства работ. Выход из положения для заказчиков специалисты подсказывают такой - кооперироваться. Даже двум соседям по селу и то выгодно сделать заказ на двоих - объем чуть больше, а оплата за все почти та же самая, что для одного. А геодезистам проще оцифровать "оптом" хоть целый район, что и технологично, и гарантирует хорошее качество работы.

В случае, если геодезистам приходится работать по приглашению на выезде, на себестоимость работ накладываются и командировочные расходы. Понятно, что ради одного заказчика где-нибудь в Спасске не будет формироваться специальная бригада опытных геодезистов из Владивостока. Другое дело, если поступает 20-30 заявок. Находится подрядчик и выполняет эти работы. Такая практика имеется. При этом ставка делается на совместную работу выездной бригады с районными и городскими геодезистами, которые хорошо знают местное геодезическое обоснование, и привлечение других организаций на субподряд.

Вероятно, вахтовые поездки геодезистов "в край" в ближайшее время станут интенсивнее, потому что объемы работ, которые предстоит сделать на местах, огромны, а сил местных специалистов, которых на город или район приходится всего по два-три человека, станет заметно не хватать. Сейчас заявки на геодезические работы частично стекаются в отдел геодезии и картографии филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" Приморского края, и он предпринимает усилия, чтобы никакая "горячая" ситуация не ограничила сроки выполнения этих заявок.

Отдел геодезии и картографии филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" Приморского края находится во Владивостоке в Доме строительных организаций: ул. Алеутская, 45, каб. 418, тел.(4232) 400-121. Обращаться - в любое рабочее время. Здесь гарантируют государственные расценки на все услуги геодезистов. Для отдельных категорий населения (ветераны войн и конфликтов, инвалиды 1-й группы) предлагается гибкая система скидок.

Лицензия N МОГ - 01970 К от 29.01.2004 г. Федеральной службы картографии Лицензия N МОГ - 01969 Г от 29.01.2004 г. Федеральной службы картографии